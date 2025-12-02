Khám xét khẩn cấp, bắt Lê Thị Mạo sinh năm 1999

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Anh Dũng (sinh năm 2000, trú thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) và Lê Thị Mạo (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh; tạm trú tại tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen, TP. Hà Tĩnh) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Công an đã phát hiện một hội nhóm trên ứng dụng Telegram hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng chủ chốt là Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo.

Dũng và Mạo có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng tại phòng trọ ở tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen. Dũng trực tiếp mua dung dịch ma túy và thực vật dạng sợi để tẩm ướp thành ma túy Tobaco, đồng thời lôi kéo Mạo tham gia vào việc tiêu thụ để kiếm lời.

Sau thời gian theo dõi, phòng Cảnh sát ĐTTTP về ma túy xác định 2 đối tượng đang cất giấu tại nơi ở một lượng lớn nguyên liệu và dung dịch dùng để sản xuất ma túy Tobaco.

Ngày 19/11/2025, lực lượng PC04 đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo khi đang mang theo 3 gói ma túy Tobaco giao cho người mua.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng cùng tang vật - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 01 kg ma túy Tobaco thành phẩm; 09 kg nguyên liệu thảo mộc khô; 11 chai (5 lít) dung dịch ma túy dùng để tẩm ướp; 200 hộp giấy để đóng gói ma túy; 06 cuộn băng dính, nhiều túi zip để chia nhỏ; 1 cân tiểu ly và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Anh Dũng khai nhận đã mua nguyên liệu và dung dịch ma túy qua Telegram, sau đó tự tẩm ướp tạo thành ma túy Tobaco để bán lẻ cho người có nhu cầu. Dũng đã tiêu thụ ma túy cho nhiều đối tượng ở các tỉnh thành như Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk, và thậm chí vận chuyển vào Cà Mau. Lê Thị Mạo là người giúp sức tích cực trong quá trình mua bán nhằm hưởng lợi chung.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định mẫu Tobaco thu giữ chứa chất ma túy MDMB-4e-PINACA – một loại chất hướng thần cực mạnh.

Ngày 28/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo về tội Mua, bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Dũng là đối tượng từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.