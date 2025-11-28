Ngày 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1981, quê Gia Lai) mức án tử hình về tội “Giết người”.

PLO dẫn theo cáo trạng cho thấy, Nguyễn Văn Sơn và chị Trần Thị P. (SN 1983) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của chị P. ở phường Chánh Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Quá trình chung sống, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 7/3/2025, Sơn và chị P. quyết định chia tay, Sơn chuyển ra ngoài, thuê nhà trọ tại phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh để ở.

Sơn nhiều lần yêu cầu nối lại tình cảm nhưng chị P không đồng ý. Sơn liền nảy sinh ý định sát hại chị P. bằng cách mua xăng đốt nạn nhân.

Chiều 15/3, Sơn mang theo 1,5 lít xăng đi tới nhà trọ của chị P. và tiếp tục yêu cầu chị quay lại chung sống. Bị nạn nhân từ chối, Sơn lấy cây kéo trên bàn, xông tới đâm nhiều nhát gây nên 22 vết thương ở vùng ngực, tay trái của chị P.

Bị cáo Sơn tại phiên toà - Ảnh: Tiền Phong

Bị Sơn đâm, chị P. bỏ chạy ra ngoài và gục xuống lề đường rồi kêu cứu. Một số người dân xung quanh phát hiện sự việc nên dùng dép, gạch đá ném về phía Sơn để can ngăn.

Không dừng lại, Sơn mang kéo vứt vào xe ôtô rồi lấy xăng đổ lên người mình và chị P rồi bật lửa đốt nhưng không cháy. Cùng lúc này, một số người dân đã xông đến can ngăn, khống chế và giao Sơn công an.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị P. đã tử vong trước khi nhập viện. Báo CAND cho hay, kết quả xét nghiệm ngày 15/3, Nguyễn Văn Sơn dương tính với ma túy.

Đối với hành vi này, Sơn đã bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.