Bắt tạm giam Nguyễn Doãn Vũ sinh năm 1994

Trang Anh |

Nguyễn Doãn Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Chiều ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (SN 1994, trú thôn Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối 03/10/2025, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn, Tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại khi đi qua đoạn trục đường liên thôn đã phát hiện nhóm của Vũ điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Khi ông Trần Đình Đông, Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở tiếp cận để xác định nhân thân, Vũ tỏ thái độ khó chịu, lớn tiếng cãi vã.

Công an đọc các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Do trước đó đã uống rượu, Vũ càng bức xúc và mất kiểm soát hành vi. Trong lúc tranh cãi, đối tượng lao tới đánh mạnh vào vùng đầu ông Đông. Cú đánh trực diện khiến ông Đông gục ngã, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài dưới màng cứng, vỡ xương sọ; tỷ lệ thương tật được xác định 36%.

Xét thấy hành vi của Vũ mang tính côn đồ, cố ý tấn công lực lượng đang thi hành nhiệm vụ và gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Nguyễn Doãn Vũ.

