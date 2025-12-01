Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã Lê Thị Cũa (sinh năm 2004, cư trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thông tin trên báo An Giang cho hay, ngày 27/3, nhận tin báo của người dân, Công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú (nay là xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Văn Chí Linh (sinh năm 1997, cư trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú (nay là xã Khánh Bình), phát hiện Linh và Cũa đang dưới sàn nhà.

Khi thấy công an, Linh liền bỏ chạy. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Cũa cầm trên tay 2 bọc nylon chứa tinh thể màu trằng nghi là ma túy được chứa trong hộp giấy cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Cũa thừa nhận chất tinh thể màu trắng trong 2 bọc nylon trên là ma túy của Linh. Công an tiến hành bắt giữ và khởi tố Linh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quyết định truy nã Lê Thị Cũa - Ảnh: CA An Giang

Riêng Cũa do đang mang thai, nên sau khi khởi tố bị can, công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi sinh con, Cũa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Lê Thị Cũa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Được biết, Linh và Cũa chung sống với nhau như vợ chồng.

Công an đề nghị, người dân phát hiện đối tượng Cũa ở đâu có thể báo ngay cho Công an xã Khánh Bình, tỉnh An Giang (Địa chỉ: Ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), gặp điều tra viên Dương Hoàng Sơn (điện thoại 0932.944.226) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.