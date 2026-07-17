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Khám xét khẩn cấp, bắt chủ tiệm photocopy Lê Văn Chiến

Trang Anh
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Sau một thời gian xác minh, theo dõi, cơ quan Công an xác định đối tượng phạm tội là Lê Văn Chiến, là chủ ki-ốt hoạt động photocopy, in ấn.

Ngày 16/7/2026, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (sinh năm 1973, trú tại khối Hưng Dũng 5, phường Trường Vinh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thời gian qua, qua nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra phát hiện trên địa bàn phường Trường Vinh có một số đối tượng có biểu hiện phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh để đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian xác minh, theo dõi, cơ quan Công an xác định đối tượng phạm tội là Lê Văn Chiến, là chủ ki-ốt hoạt động photocopy, in ấn.

Theo đó, lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn và nhận thầu tư vấn thiết kế, quản lý công trình, đối tượng nhận làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách thu thập hình ảnh phôi của giấy tờ, tài liệu rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo mẫu dấu, chữ ký, dùng máy in phun màu, máy in nhiệt... để in ấn các loại giấy tờ bán lại cho khách có nhu cầu. Mỗi loại giấy tờ, tài liệu làm giả, đối tượng thu lợi từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Nghệ An

Sau thời gian theo dõi, ngày 07/7/2026, Phòng An ninh điều tra bắt giữ Lê Văn Chiến về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Lê Văn Chiến, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, thu giữ hơn 1.000 đầu tài liệu, hình dấu nghi vấn là giả, 04 bộ CPU máy tính, 02 máy in màu, 01 máy ép nhiệt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Nghệ An

Bị can Chiến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Chiến khai nhận, thấy nhiều người có nhu cầu nên đối tượng nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ, tài liệu để thu lợi. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Văn Chiến học cách làm giả các loại giấy tờ, lấy mẫu con dấu, tài liệu trên mạng xã hội; khi khách đến photo, in ấn văn bằng chứng chỉ, Chiến lưu mẫu lại để phục vụ việc làm giả cho khách có nhu cầu.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

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