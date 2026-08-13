Khám xét cửa hàng Thanh Hiển Luxury, khởi tố ông chủ SN 2002

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 2.949 đơn vị sản phẩm hàng hóa trị giá trên 1,9 tỷ đồng tại cửa hàng.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury, về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh, mua bán quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong đó, cửa hàng Thanh Hiển Luxury, địa chỉ số 50 đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do ông Huỳnh Thanh Hiển, sinh năm 2002, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long làm chủ, được xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Hiển Luxury, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 2.949 đơn vị sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes. Tổng trị giá số hàng hóa được xác định trên 1,9 tỷ đồng.

Hình ảnh kiểm tra, tạm giữ các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cửa hàng Thanh Hiển Luxury (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ).

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ thể quyền và người tiêu dùng; đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn thành phố.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Công an thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.