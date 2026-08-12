150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, kiểm tra hơn 500 người tại một công viên phần mềm

Tại đây, Công an phường Hải Châu kiểm tra hơn 500 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngày 12/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy (từ ngày 5/8 đến ngày 20/9) của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, sáng 11/8, Công an phường Hải Châu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân kiểm tra, test nhanh ma túy tại Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Từ 10 giờ, lực lượng Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 518 trường hợp tại khu vực trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy là N.T.T.A. (SN 1997, đăng ký thường trú tại Quảng Trị).

Công an phường Hải Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo Công an phường Hải Châu, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý các trường hợp liên quan đến ma túy, góp phần siết chặt địa bàn.

Qua đó, Công an phường Hải Châu quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng "Phường Hải Châu không ma túy", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.