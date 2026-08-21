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Khám xét chỗ ở, bắt giữ kẻ tự xưng 'thần y' Nguyễn Văn Mạnh SN 1977

Chi Chi
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Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Mạnh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hôm nay, ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề nhưng các đối tượng vẫn tự xưng là chữa được các bệnh nan y, tổ chức khám, chữa bệnh, tự chế thuốc bán cho người bệnh; bước đầu xác định đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với những người có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, bán thuốc tại cơ sở "Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu", ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1977, làm chủ. Ngày 19/8, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Mạnh, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan, gồm thuốc, nguyên liệu thuốc.

Khám xét chỗ ở, bắt giữ kẻ tự xưng 'thần y' Nguyễn Văn Mạnh SN 1977 - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một người tự xưng là “thần y” có khả năng chữa bách bệnh, như tự kỷ, tăng động, câm điếc, và cả ung thư… Ảnh: CA Bắc Ninh

Khám xét chỗ ở, bắt giữ kẻ tự xưng 'thần y' Nguyễn Văn Mạnh SN 1977 - Ảnh 2.

Người còn lại giúp quảng cáo, giới thiệu người dân đến khám. Ảnh: CA Bắc Ninh

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hoạt động khám, chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh là tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép. Mạnh không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề theo quy định để thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh và bán thuốc.

Nguyễn Văn Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu, buôn bán cây cảnh. Từ năm 2007 đến năm 2010, Mạnh tự lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà và hoạt động tâm linh tự phát. Từ năm 2010, Mạnh bắt đầu tự tổ chức khám, chữa một số bệnh, tự tung hô là "thần y".

Đến khoảng cuối tháng 6/2026, Mạnh tập trung khám, chữa các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động cho người bệnh tại cơ sở "Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu". Quá trình khám, chữa bệnh, Mạnh sử dụng các phương pháp điều trị do mình tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả. Người bệnh đến khám không phải trả tiền nhưng sau khi khám, Mạnh định hướng, chỉ định bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải điều trị trong thời gian dài và sử dụng thuốc do Mạnh bán mới có thể khỏi bệnh.

Số thuốc Mạnh bán cho người bệnh đều do Nguyễn Văn Mạnh nghĩ ra, tự chế từ các loại thảo dược được mua ở chợ và một số cửa hàng thuốc, không đăng ký, không có giấy phép lưu hành, không có căn cứ khoa học chứng minh công năng, tác dụng. Quy trình nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền đều do vợ của Mạnh thực hiện. Theo khai nhận của Mạnh, các loại thuốc trên chỉ có tác dụng an thần là chính.

Khám xét chỗ ở, bắt giữ kẻ tự xưng 'thần y' Nguyễn Văn Mạnh SN 1977 - Ảnh 3.

Tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA Bắc Ninh

Để quảng bá cho nhiều người biết đến cơ sở khám, chữa bệnh và bán thuốc này, Mạnh đã trao đổi, thống nhất với Ma Văn Tân, sinh năm 1991, thường trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tổ chức quay các video clip trong quá trình Mạnh khám, chữa bệnh để đăng tải lên Facebook. Đồng thời, Tân còn là người trực tiếp tham gia hỗ trợ Mạnh trong quá trình khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

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