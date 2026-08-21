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Công an điều tra tài khoản “Nga Rose”, bắt Phạm Hoàng Hà SN 1994

Chi Chi
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Phạm Hoàng Hà SN 1994 bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Công an phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu mới đây thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 01 bị can Phạm Hoàng Hà, sinh năm 1994, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Minh, thành phố Hải Phòng, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng", xảy ra ngày 05/8/2026 tại TDP số 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Theo thông tin vụ việc, Phạm Hoàng Hà sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Nga Rose" để làm quen và giới thiệu người bị hại tham gia nhóm Telegram "Nữ Tp Lai Châu Tìm Nam". Sau đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người bị hại chuyển tiền như: phí tham gia nhóm, nâng cấp tài khoản VIP, phí duy trì và tiền đặt cọc để được giới thiệu, gặp mặt.

Công an điều tra tài khoản “Nga Rose”, bắt Phạm Hoàng Hà SN 1994 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Hà. Ảnh: CA Lai Châu

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Hà.

Tin tưởng những thông tin do đối tượng đưa ra, người bị hại đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên "PHAM HOANG HA". Sau khi nhận tiền, Hà tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng không thực hiện việc giới thiệu, gặp mặt như cam kết. Khi người bị hại yêu cầu hoàn trả tiền, đối tượng không thực hiện và chặn liên lạc. Tổng số tiền người bị hại đã chuyển cho đối tượng là 3.703.000 đồng.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với người dân trước thủ đoạn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để tạo lòng tin, đưa ra các dịch vụ không có thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an phường Tân Phong đề nghị người dân: Nâng cao cảnh giác với các tài khoản trên Telegram, Facebook, Zalo… làm quen, kết bạn và yêu cầu chuyển tiền; Tuyệt đối không chuyển tiền để tham gia các nhóm "VIP", phí duy trì, phí giới thiệu, tiền đặt cọc hoặc các khoản phí phát sinh khi chưa xác minh rõ thông tin; Không tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh, thông tin cá nhân do các tài khoản trên mạng cung cấp; Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, thông tin tài khoản nhận tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Công an phường Tân Phong khuyến nghị mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác khi giao tiếp, giao dịch trên không gian mạng; không để sự nhẹ dạ, cả tin trở thành cơ hội để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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