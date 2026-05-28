HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét các địa điểm trong đường dây “Bác sỹ Vĩnh” chữa u xơ, bắt Trần Văn Hiến SN 1997 và 12 nhân viên

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Đối tượng Trần Văn Hiến là người cầm đầu đường dây gọi điện tự xưng là nhân viên của “Bác sỹ Vĩnh” chuyên chữa bệnh về u xơ để lừa đảo.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa tư vấn và phân phối các loại thuốc, thực phẩm chức năng chữa bệnh.

Liên quan đến vụ án này, ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ 13 đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm: Trần Văn Hiến, Nguyễn Trí Dũng, Lê Đình Tuấn Minh, Trần Văn Luyện, Ma Thị Thùy, Trần Quang Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Thanh Đức, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Quang Minh, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Phúc Lộc, Chu Quang Minh.

Vụ việc bắt đầu phát lộ từ đầu tháng 5/2026, khi lực lượng Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên tụ tập tại một số căn hộ chung cư trên địa bàn. Qua công tác bám sát địa bàn, ngày 15/5, các chiến sĩ công an đã bất ngờ kiểm tra hành chính hai căn hộ tại đây.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hơn 10 người đang sử dụng hệ thống điện thoại để liên lạc, mạo danh chuyên gia y tế nhằm tiếp thị, chèo kéo khách hàng mua các sản phẩm thực phẩm chức năng điều trị bệnh hiểm nghèo. Đáng chú ý, toàn bộ số nhân viên này đều không có bất kỳ bằng cấp hay chuyên môn nào về ngành y dược.

Kịch bản lừa đảo tinh vi của nhóm "Team Dũng Dụ 2026"

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo An ninh Thủ đô đăng tải, kẻ chủ mưu điều hành mạng lưới này là Trần Văn Hiến (SN 1997, ngụ tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Hiến đã thành lập một tổ chức nội bộ mang tên “Team Dũng Dụ 2026”, sau đó tuyển dụng hàng loạt nhân sự để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mục tiêu mà nhóm này nhắm đến là các bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh u xơ. Thủ đoạn của các đối tượng cụ thể như sau:

Giả mạo danh tính: Nhân viên sử dụng SIM rác (đăng ký bằng giấy tờ của người khác) gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là người của “Bác sĩ Vĩnh”.

Thao túng tâm lý: Chúng khẳng định đang nắm giữ hồ sơ bệnh án của khách hàng và cam kết có thể chữa khỏi dứt điểm căn bệnh.

Thổi giá sản phẩm: Nhóm này ép khách hàng mua các sản phẩm như “Tiên dược khang”, “THYROID GOLD MK”, “Tiêu giáp khang”… với mức giá đắt gấp nhiều lần so với giá trị thực tế nhưng không có hiệu quả điều trị.

Để vận hành trơn tru, Hiến phân công công việc rất chặt chẽ: Nguyễn Trí Dũng chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ nhân viên; Lê Đình Tuấn Minh điều hành mảng tài chính, thu chi; còn Ma Thị Thùy phụ trách khâu nhân sự và biên soạn, chỉnh sửa các kịch bản gọi điện dụ dỗ khách hàng. Khi "con mồi" sập bẫy, thông tin sẽ được chuyển ngay sang bộ phận đóng gói để gửi hàng.

Khám xét các địa điểm trong đường dây “Bác sỹ Vĩnh” chữa u xơ, bắt Trần Văn Hiến SN 1997 và 12 nhân viên - Ảnh 1.

Trần Văn Hiến cầm đầu đường dây và các loại thuốc được nhóm đối tượng lừa đảo bán cho bệnh nhân. Ảnh: ANTĐ & Dân Việt

Trục lợi bất chính hàng tỷ đồng

Báo Dân Việt dẫn nguồn tin từ cơ quan công an xác định, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2026 (từ tháng 1 đến tháng 3), băng nhóm của Hiến đã bỏ túi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, "ông trùm" Trần Văn Hiến đút túi khoảng 850 triệu đồng, còn quản lý Nguyễn Trí Dũng nhận về 238 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5/2026, mạng lưới này tiếp tục bẫy thêm 152 nạn nhân khác. Hiện tại, cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với 8 bị hại tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình. Số tiền các nạn nhân bị bòn rút dao động từ 2 đến 11 triệu đồng mỗi người.

Tiến hành khám xét khẩn cấp các tụ điểm liên quan, lực lượng chức năng đã tịch thu 9 máy tính, 11 điện thoại di động cùng gần 150 hộp sản phẩm các loại mà nhóm này dùng để lừa đảo. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Ngô Văn Cẩn SN 1986
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

đường dây lừa đảo

đối tượng lừa đảo

Hay độc lạ

lừa đảo chữa u xơ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại