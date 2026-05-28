Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Ngô Văn Cẩn SN 1986

Chi Chi
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Ngô Văn Cẩn, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ số tiền mặt 395.460.000 đồng.

Ngày 21/5/2026, Công an xã Quảng Sơn (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận đơn trình báo của anh P.A.T thường trú tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền hơn 320.000.000 đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng), cùng nhiều tài sản có giá trị gồm nhẫn, lắc tay bằng vàng. Cùng ngày, anh N.T.D thường trú tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cũng trình báo bị mất trộm số tiền hơn 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Sơn đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tiến hành rà soát, xác minh, truy xét đối tượng nghi vấn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng Ngô Văn Cẩn (SN 1986) thường trú tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ của Công an xã Quảng Sơn vì đã có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Ngô Văn Cẩn SN 1986 - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Văn Cẩn chỉ dẫn vị trí cất giấu tang vật có liên quan trong quá trình khám xét. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tiến hành triệu tập làm việc và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ số tiền mặt 395.460.000 đồng (ba trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) cùng nhiều tài sản gồm lắc tay, bông tai, dây chuyền, nhẫn kim loại màu vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Ngô Văn Cẩn SN 1986 - Ảnh 2.

Tang vật do trộm cắp mà có thu giữ tại nơi ở của Ngô Văn Cẩn. Ảnh: CA Lâm Đồng

Bước đầu, đối tượng Ngô Văn Cẩn khai nhận toàn bộ số tài sản trên là do thực hiện hành vi trộm cắp mà có.

Hiện Công an xã Quảng Sơn đã bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật, tài liệu liên quan, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
