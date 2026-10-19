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Khám bệnh miễn phí cho 2.000 người cao tuổi ở Nghệ An bằng công nghệ AI

Ngọc Tú
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Khoảng 2.000 người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh (Nghệ An) được khám, sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí, tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, góp phần phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 1.

Trong 2 ngày 10 và 11/10, Bệnh viện Phổi Nghệ An﻿ đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí cho khoảng 2.000 người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý và tiếp cận dịch vụ y tế﻿ chất lượng ngay tại địa phương.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 2.

Chương trình được triển khai theo kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tăng cường các hoạt động khám bệnh nhân đạo, hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi﻿ Việt Nam năm 2026. Trong ảnh, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các cụ già cao tuổi đến thăm khám tại chương trình.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 3.

Tại các điểm khám, người dân được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám chuyên khoa hô hấp, tư vấn sức khỏe và sàng lọc chuyên sâu các bệnh lý về phổi.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 4.
Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 5.

Nhiều dịch vụ kiểm tra sức khỏe được triển khai đồng bộ như chụp X-quang lưu động tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đo chức năng hô hấp, điện tim, siêu âm tuyến giáp, đo huyết áp và các xét nghiệm, kiểm tra cần thiết khác.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 6.

Đáng chú ý, hệ thống chụp X-quang lưu động ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ phân tích hình ảnh nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả sàng lọc các bất thường ở phổi.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 7.

Kết hợp với thăm khám lâm sàng và các phương tiện kỹ thuật, đội ngũ chuyên môn có thêm cơ sở để đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn hướng theo dõi và điều trị phù hợp cho từng trường hợp.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 8.

Theo các bác sĩ, đối với người cao tuổi, các bệnh hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, viêm phổi, lao phổi và các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, thuốc lào thường tiến triển âm thầm, kéo dài. Nhiều trường hợp chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Vì vậy, khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát bệnh, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 9.

Việc đưa các dịch vụ khám, sàng lọc đến tận địa phương không chỉ giúp người cao tuổi thuận tiện hơn trong việc kiểm tra sức khỏe mà còn góp phần giảm bớt khó khăn khi phải di chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên. Qua đó, người dân được tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, nâng cao nhận thức về phòng bệnh và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại Nghệ An với công nghệ AI năm 2026 - Ảnh 10.

Thông qua hoạt động này, các đơn vị mong muốn nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay từ cộng đồng, đặc biệt trong phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp để có hướng can thiệp kịp thời. Đây cũng là hoạt động nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm đến người cao tuổi, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và xã hội.

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Tags

bệnh viện phổi

Người cao tuổi

bệnh hô hấp

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

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