Việc đưa các dịch vụ khám, sàng lọc đến tận địa phương không chỉ giúp người cao tuổi thuận tiện hơn trong việc kiểm tra sức khỏe mà còn góp phần giảm bớt khó khăn khi phải di chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên. Qua đó, người dân được tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, nâng cao nhận thức về phòng bệnh và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.