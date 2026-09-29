Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh thời trang BRICS+ tại Moscow, Nga

Hội nghị thượng đỉnh thời trang BRICS+ lần thứ tư khai mạc tại Moscow, Nga vào ngày 28/9, quy tụ chuyên gia trong ngành từ hơn 60 quốc gia tham gia.

Nhà hát Hòa nhạc Zaryadye ở Moscow, Nga - nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thời trang BRICS+ lần thứ tư.

Sự kiện diễn ra tại Nhà hát Hòa nhạc Zaryadye trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Moscow lần thứ 7, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 1/10, tại Trung tâm Triển lãm Manezh.

Ban tổ chức cho biết, hội nghị thượng đỉnh này được thiết kế để nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, trong việc định hình thị trường thời trang toàn cầu.

Chương trình bao gồm các chủ đề như thị trường trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đeo được, trang sức, phát triển thương hiệu địa phương và đầu tư vào các ngành công nghiệp sáng tạo.

Những diễn giả nổi bật đến từ Nga có: Tatyana Kim - người sáng lập Wildberries và người đứng đầu RWB; Anton Letushev, Giám đốc điều hành Melon Fashion Group; Alyona Akhmadullina và Olga Buzylyova - người đứng đầu bộ phận hàng tiêu dùng tại Sibur.

Các diễn giả quốc tế bao gồm: Kanika Goyal đến từ Ấn Độ; Jenke Ahmed Tally đến từ Bờ Biển Ngà; và Aline Souza de Oliveira đến từ tổ chức FARM Rio của Brazil, cùng nhiều người khác.

“Trải nghiệm này đã mở rộng đáng kể hiểu biết của tôi về cộng đồng thời trang toàn cầu. Nó cũng giúp tôi vượt qua quan điểm chỉ coi hệ thống thời trang phương Tây là chuẩn mực duy nhất.

Sự kiện này cũng giúp khám phá nguồn lực thủ công độc đáo, hình thức thể hiện thiết kế, ưu tiên của ngành tại BRICS, cũng như các thị trường đang phát triển nhanh khác”, ông Xie Fangming, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thời trang Trung Quốc, cho biết.

Chủ đề về một thế giới thời trang đa trung tâm hơn cũng xuyên suốt thông điệp rộng lớn hơn của hội nghị thượng đỉnh.

Ely Gu, người sáng lập triển lãm Ontimeshow tại Trung Quốc, lập luận, tương lai không phải là việc một kinh đô thời trang thay thế kinh đô khác, mà là việc nhiều nơi hơn trở nên có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

“Đối với tôi, tương lai không phải là việc Moscow thay thế Paris hay Thượng Hải thay thế Milan, mà là về việc thời trang trở nên đa trung tâm hơn”, bà nói.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, đại diện ngành công nghiệp từ Trung Quốc, Mỹ, Ai Cập, Ecuador và Botswana cũng đã bình luận về triển vọng của các thương hiệu BRICS+.

Nhiều người nhận định, các nhãn hiệu nội địa ngày càng có vị thế tốt hơn để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhưng chỉ khi họ xây dựng được bản sắc rõ ràng, chất lượng ổn định, nguồn vốn đầu tư dồi dào và mạng lưới phân phối mạnh mẽ.

Bên cạnh các cuộc thảo luận về chính sách, hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ giới thiệu văn hóa truyền thống dưới hình thức hiện đại.

Một trong những dự án nổi bật là “Khokhloma × Russian Designers”, trong đó thương hiệu Khokhloma sẽ trưng bày cả các bộ sưu tập đương đại và các sản phẩm trang trí bằng gỗ truyền thống.

Dự án này nhằm tái hiện một trong những truyền thống nghệ thuật dân gian nổi tiếng nhất của Nga thông qua thời trang, phụ kiện, nội thất và các vật dụng thiết kế.

“Điều quan trọng đối với chúng tôi là truyền thống không chỉ dừng lại ở việc trưng bày trong bảo tàng, mà phải trở thành một phần của văn hóa, thiết kế và kinh doanh hiện đại”, bà Sofya Yudina, người đứng đầu ANO Khokhloma, nói.

Khách tham quan cũng có thể mua sản phẩm trực tiếp tại địa điểm tổ chức.

Hội nghị thượng đỉnh này do Quỹ Thời trang tổ chức, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Nga. Sber là đối tác chiến lược, Wildberries là đối tác điều hành, và GigaChat AI là đối tác công nghệ.

Theo RT



