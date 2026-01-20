Mới đây, BTS đã chính thức công bố lịch trình tổ chức world tour 2026, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Theo đó, các chàng trai BTS sẽ ghé thăm hơn 20 quốc gia trong năm 2026. Tuy nhiên, việc Việt Nam không nằm trong danh sách điểm đến khiến nhiều fan trong nước không khỏi tiếng nuối. Trước thực tế này, không ít người hâm mộ đã lên kế hoạch di chuyển sang các quốc gia khác để trực tiếp tham gia concert của nhóm.

BTS công bố địa điểm World Tour khiến người hâm mộ xôn xao

Sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS một lần nữa được thể hiện rõ rệt ngay sau khi danh sách địa điểm được công bố. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng tìm kiếm phòng khách sạn tại các thành phố tổ chức concert tăng vọt, nhiều nơi rơi vào tình trạng “cháy phòng”. Một số ứng dụng đặt phòng trực tuyến ghi nhận số lượng lượng lựa chọn lưu trú khan hiếm, chưa đến 100 lựa chọn.

Với nhiều fan lựa chọn điểm đến là Hàn Quốc, các khách sạn xung quanh khu vực sân vận động Goyang ghi nhận tình trạng hết sạch phòng. Một số người hâm mộ cho biết, ngay cả khi tìm kiếm phòng trước thời điểm công bố địa điểm concert, toàn bộ khách sạn gần khu vực dự đoán tổ chức chương trình đã không còn chỗ trống.

Không chỉ khan hiếm phòng, tình trạng tăng giá đột biến cũng xuất hiện tại Busan (Hàn Quốc). Một số người hâm mộ cho biết, dù họ đã đặt phòng trước nhưng khi BTS công bố địa điểm, chủ khách sạn liên hệ buộc họ phải huỷ phòng chỉ để tăng giá trước làn sóng concert BTS. Theo ghi nhận từ báo chí Hàn Quốc, giá phòng trung bình tại Busan trong thời điểm này đã tăng lên khoảng 930.000 won/đêm, tương đương hơn 16 triệu đồng cho 1 đêm lưu trú.

Người hâm mộ tại Hàn Quốc bị khách sạn gọi điện yêu cầu huỷ đặt phòng và giá phòng khách sạn tại Busan hiện tại

Một người hâm mộ Việt Nam chia sẻ tình hình nơi lưu trú tại Busan trong bán kính 2km cách sân vận động Busan Asiad Main Stadium đều đã hết phòng. Đáng nói, dù chưa có sơ đồ chỗ ngồi, giá vé nhưng nhiều người hâm mộ đã tranh thủ đặt khách sạn dẫn đến tình trạng khan hiếm và đẩy giá phòng lên mức cao ngất ngưởng.

Một người hâm mộ Việt chia sẻ tình trạng đặt phòng tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ ở Hàn Quốc, các điểm dừng chân khác trong tour diễn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tại Bangkok (Thái Lan), nhiều người hâm mộ cho biết các khách sạn quen thuộc của họ đã kín phòng ngay khi thông tin concert được công bố, buộc fan phải tìm nơi lưu trú ở xa sân vận động hơn.

Đáng chú ý, tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) tình trạng tăng giá phòng liên quan đến concert BTS đã khiến cho cơ quan chức năng phải vào cuộc. Cục Du lịch Cao Hùng cho biết đã tiến hành kiểm tra sau khi nhận được nhiều phản ánh về việc một số khách sạn bị nghi ngờ nâng giá quá mức nhân dịp BTS biểu diễn vào các ngày 19,21 và 22/11. Theo ghi nhận từ trang thông tin Taiwan News, hơn 90% cơ sở lưu trú gần Sân vận động Quốc gia Cao Hùng đã hết phòng, trong khi giá phòng tăng từ khoảng 2.000 Đài tệ lên tới 18.000 Đài tệ/đêm, tương đương hơn 15 triệu đồng. Thậm chi có trường hợp đặt phòng đã xác nhận nhưng vẫn bị huỷ.

(Ảnh minh hoạ)

Có thể nói, việc BTS tổ chức world tour đã phần nào đó khiến cho các nơi lưu trú khan hiếm phòng đồng thời thúc đẩy du lịch của các quốc gia mà nhóm ghé thăm. Tuy nhiên, khách du lịch cũng cần cẩn trọng trong việc đặt phòng để tránh tình trạng bị lừa gạt đương lúc phòng đang khan hiếm.