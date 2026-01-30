Khách Việt giật mình với cảnh tượng trên đường phố Trung Quốc, nhận xét: "Sao có thể như vậy?"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Và có những thứ tưởng chừng như đơn giản ở Trung Quốc, nhưng cũng khiến du khách phải trầm trồ. Sau đây là một ví dụ như thế - video được 1 du khách Việt đăng lại trên trang cá nhân, quay tại Thượng Hải. Người này vô cùng bất ngờ bởi xe điện tại đây tấp nập qua lại, thậm chí có di chuyển nhịp nhàng và dễ dàng qua những con dốc. Ở phần bình luận, nhiều người nhận xét thêm: "Xe điện mà sao có thể như vậy nhỉ. Khỏe quá!"

Hình ảnh được du khách ghi lại, giật mình khi thấy trên đường phố Thượng Hải

Tại Thượng Hải – siêu đô thị hơn 25 triệu dân của Trung Quốc – xe điện hai bánh xuất hiện dày đặc trên đường phố, từ khu dân cư, tuyến phố thương mại cho tới các khu giao đồ ăn tấp nập. Tuy nhiên, cũng như những hình ảnh trong video trên, điều khiến nhiều du khách bối rối, đó là: Cùng là xe điện nhưng có xe gắn biển trắng, có xe gắn biển vàng, và mỗi loại lại được phép đi những làn đường hoàn toàn khác nhau.

Xe điện biển trắng, biển vàng là gì?

Thực tế, 2 kiểu biển xe thể hiện 2 loại xe điện, 2 nhóm pháp lý hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là xe điện biển trắng, còn được gọi là xe đạp điện. Đây là loại xe đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về xe không động cơ, được quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn xe đạp điện GB 17761-2018 do Cục Quản lý thị trường và Bộ Công nghiệp Trung Quốc ban hành.

Theo tiêu chuẩn này, xe phải có tốc độ tối đa không vượt quá 25 km/h, trọng lượng dưới 55 kg, công suất động cơ giới hạn và vẫn có bàn đạp. Xe biển trắng được xếp vào nhóm phương tiện không cơ giới, không cần bằng lái, rất phổ biến với người dân địa phương, sinh viên và người cao tuổi

Thứ hai là xe điện biển vàng, thực chất là xe máy điện hoặc mô-tô điện. Những phương tiện này không đáp ứng tiêu chuẩn xe đạp điện – thường có tốc độ cao hơn, thân xe lớn, không có bàn đạp – nên bị xếp vào nhóm xe cơ giới. Theo Cổng thông tin Công an Thượng Hải, xe biển vàng bắt buộc phải đăng ký như mô-tô, người điều khiển phải có bằng lái hợp lệ và tuân thủ đầy đủ các quy định áp dụng cho xe máy.

2 loại xe điện, mang 2 màu biển khác nhau ở Thượng Hải (Ảnh minh hoạ)

Việc phân biệt bằng màu biển giúp lực lượng chức năng kiểm soát giao thông tốt hơn trong bối cảnh Trung Quốc có hơn 350 triệu xe điện hai bánh đang lưu thông, theo số liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), được China Daily và World Economic Forum dẫn lại.

Quy định đường di chuyển khác nhau thế nào?

Sự khác biệt lớn nhất giữa xe biển trắng và biển vàng nằm ở làn đường được phép sử dụng. Đây cũng là điều du khách cần nắm được, nếu muốn trải nghiệm tự lái xe điện trong chuyến du lịch Thượng Hải.

Với xe điện biển trắng, luật giao thông Trung Quốc quy định rõ: xe không động cơ chỉ được đi trong làn dành cho xe không động cơ. Trường hợp không có làn riêng, xe được phép đi sát mép phải của lòng đường, nhưng không được đi vào làn xe cơ giới. Đặc biệt, xe biển trắng bị cấm hoàn toàn trên các tuyến cao tốc, đường nhanh đô thị, đường trên cao, hầm và cầu vượt sông. Quy định này được nêu rõ trong Luật An toàn giao thông đường bộ Trung Quốc và Quy định quản lý phương tiện không động cơ của Thượng Hải.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, xe điện biển vàng được xếp vào nhóm xe cơ giới, nên bắt buộc phải đi làn xe cơ giới, tương tự mô-tô và xe máy xăng. Tuy nhiên, tại Thượng Hải, nhiều tuyến đường nội đô áp dụng biện pháp hạn chế hoặc cấm mô-tô, bao gồm cả mô-tô điện, theo các thông báo quản lý giao thông được đăng tải trên cổng thông tin điện tử địa phương. Điều này khiến xe biển vàng dù “hợp pháp” nhưng không phải lúc nào cũng được phép lưu thông tự do trong khu trung tâm.

Theo khuyến cáo từ các hướng dẫn du lịch địa phương và cảnh sát giao thông Thượng Hải, du khách nước ngoài nên ưu tiên xe điện biển trắng nếu muốn trải nghiệm di chuyển ngắn trong thành phố. Loại xe này dễ thuê, không yêu cầu bằng lái và phù hợp với các tuyến phố nội đô có làn xe không động cơ rõ ràng.

Du khách đến Thượng Hải có thể thuê các loại xe điện khác nhau để tận hưởng chuyến đi (Ảnh minh hoạ)

Với xe điện biển vàng, các chuyên gia giao thông khuyến cáo du khách không nên tự ý sử dụng nếu không nắm rõ luật địa phương, bởi yêu cầu về bằng lái, đăng ký và các tuyến cấm khá phức tạp. Bloomberg từng nhận định rằng chính sự phân loại chặt chẽ này là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm kiểm soát giao thông đô thị đông đúc, đồng thời vẫn khuyến khích người dân sử dụng phương tiện điện thân thiện môi trường.