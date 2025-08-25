Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nam du khách tên Sơn Đ. (đến từ Hà Nội) là một ví dụ. Cụ thể, trong chuyến du lịch tới Thượng Hải, du khách Việt gặp chút rắc rối khi đặt xe taxi để di chuyển từ trung tâm thành phố về khách sạn.

Anh chia sẻ việc đặt xe khó khăn do tình hình giao thông đông đúc, bất đồng ngôn ngữ khiến tài xế và du khách không hiểu được ý nhau. Và giá taxi thì đắt đỏ đến mức bất ngờ. "Đặt 45 phút mới có taxi, 10 phút dùng google dịch mới hiểu nhau để đi được. Cuốc xe 300 tệ tính ra 1 triệu 2 tiền Việt để về tới khách sạn mà bình thường chỉ 100. Tối thứ 7 di chuyển ở Thượng Hải thật sự khó khăn đến vậy sao?".

Chia sẻ của du khách trên trang cá nhân (Ảnh S.Doan)

Thực tế, tình trạng giao thông đông đúc dẫn tới 1 số bất tiện, thậm chí rắc rối không đáng có như câu chuyện của du khách Việt trên không phải là hiếm. Đường phố Thượng Hải thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào những ngày cuối tuần và dịp lễ hội, khi nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng đột biến.

Theo Ủy ban Giao thông Thượng Hải, trong dịp lễ Quốc tế Lao động năm 2023, lưu lượng trên các tuyến đường nhanh đạt tới 1,765 triệu lượt xe mỗi ngày, tăng 27% so với cuối tuần thông thường, với thời gian ùn tắc kéo dài gần 13 giờ liên tục.

Thông tin từ tờ The Paper cũng cho biết vào kỳ lễ Thanh Minh 2025, nhiều người dân đổ về các nghĩa trang ngoại ô khiến một số trạm thu phí và tuyến cao tốc ra vào thành phố rơi vào tình trạng quá tải. Những số liệu và ghi nhận này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng giao thông đô thị của Thượng Hải – một trong những thành phố đông dân và sôi động bậc nhất Trung Quốc.

Ảnh Dreams Time

Nguyên nhân ùn tắc của giao thông Thượng Hải

Tình trạng giao thông đông đúc ở Thượng Hải có thể giải thích qua một số yếu tố chính. Đầu tiên, với dân số hơn 24 triệu người và là trung tâm du lịch lớn của Trung Quốc, Thượng Hải thu hút hàng triệu du khách và người dân địa phương đổ về các khu vực trung tâm vào dịp cuối tuần hoặc lễ hội. Những điểm tham quan nổi tiếng như Vườn Yuyuan, Bund, và Bến Thượng Hải luôn tấp nập du khách, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông.

Thứ hai, mặc dù hệ thống giao thông công cộng của Thượng Hải rất phát triển, nhưng vào những ngày cao điểm, số lượng hành khách quá đông khiến tàu điện ngầm và xe buýt thường xuyên bị quá tải. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn làm giảm trải nghiệm của du khách khi di chuyển qua các điểm tham quan.

Ảnh Looks Photo

Một vấn đề khác là thời gian di chuyển kéo dài do tắc nghẽn giao thông, khiến nhiều du khách phải thay đổi kế hoạch tham quan. Các tuyến đường trung tâm như Nanjing Road hay khu vực Lujiazui thường xuyên tắc nghẽn vào các dịp lễ hội, gây ra sự bất tiện lớn cho du khách muốn di chuyển từ điểm này sang điểm khác.

Giải pháp của chính quyền hỗ trợ du khách

Để giải quyết tình trạng giao thông đông đúc, chính quyền Thượng Hải đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông và hỗ trợ du khách. Thành phố đã đầu tư mạnh mẽ vào việc mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, bao gồm việc xây dựng các tuyến tàu điện ngầm mới, cải thiện hệ thống xe buýt và xe điện.

Thượng Hải cũng khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thông minh như xe đạp công cộng và xe điện. Những phương tiện này không chỉ giúp giảm tải cho giao thông mà còn giảm thiểu ô nhiễm và tạo điều kiện thuận tiện cho du khách di chuyển giữa các điểm tham quan mà không phải lo lắng về tắc nghẽn.

Tàu điện hay xe đạp là phương tiện rất được khuyến khích khi du lịch Thượng Hải (Ảnh Deposit Photo)

Để hỗ trợ du khách, chính quyền Thượng Hải đã áp dụng công nghệ thông minh vào việc quản lý giao thông, cung cấp thông tin theo thời gian thực qua các ứng dụng di động như Baidu Maps và Amap. Những ứng dụng này giúp du khách theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn các tuyến đường không bị tắc nghẽn.

Ngoài ra, các dịch vụ đặt xe qua ứng dụng như Didi Chuxing cũng được khuyến khích sử dụng, giúp du khách di chuyển dễ dàng mà không gặp phải vấn đề đỗ xe hay tìm đường. Chính quyền thành phố cũng đã cải thiện hệ thống biển chỉ dẫn tại các khu vực du lịch bằng nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để giúp du khách dễ dàng tìm thấy đường đi và tránh bị lạc.

Ảnh Istock

Tóm lại, dù giao thông đông đúc tại Thượng Hải vào cuối tuần và dịp lễ hội là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng với những giải pháp đã được triển khai, chính quyền thành phố đang nỗ lực giảm thiểu tắc nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách trong quá trình di chuyển và tham quan. Những biện pháp này không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống của người dân mà còn nâng cao trải nghiệm du lịch tại một trong những thành phố sôi động nhất của Trung Quốc.