Khách Trung Quốc mê mẩn một thành phố biển ở Việt Nam: "Có cả lãng mạn kiểu Hawaii, có cả phố cổ và đồ ăn ngon - đi 4 ngày mà chụp ảnh không hết"

Trên một MXH lớn của Trung Quốc, bài chia sẻ của một nữ blogger về chuyến đi Đà Nẵng - Hội An đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Cô gọi nơi đây là "Hawaii của phương Đông", say sưa kể về bàn tay Phật khổng lồ ở Bà Nà, về thuyền thúng dập dềnh giữa rừng dừa Hội An, về buổi sáng thức dậy trong tiếng sóng Mỹ Khê. 4 ngày 3 đêm với cô là "vừa đủ để mê, chưa đủ để chán" - một lời khen mà bất cứ ai từng đặt chân đến mảnh đất miền Trung Việt Nam có lẽ đều thấy quen thuộc.

"Hawaii của phương Đông" - cách khách Trung Quốc gọi Đà Nẵng

Đà Nẵng nằm ở dải đất miền Trung Việt Nam, tựa lưng vào núi và mở mặt ra Biển Đông. Trong mắt nhiều du khách Trung Quốc, thành phố này có một sức hút rất riêng: Vừa có sự lãng mạn, sôi động kiểu "Hawaii phương Đông", vừa có những kỳ quan độc đáo như cây cầu Bàn Tay Phật vươn ra giữa mây trời, lại liền kề với phố cổ Hội An trầm mặc - nơi thời gian như đứng yên giữa những mái ngói rêu phong và đèn lồng đỏ.

Nhưng điều khiến nữ blogger này ấn tượng nhất, có lẽ không phải các điểm tham quan đắt giá, mà là sự nồng hậu của con người và những món ăn đậm vị miền Trung khiến cô "ăn một lần là nhớ mãi".

Ngày 1: Lang thang trung tâm thành phố - những điểm sống ảo "không thể bỏ lỡ"

Hành trình của cô bắt đầu nhẹ nhàng với các điểm trong nội thành. Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Con Gà (nhà thờ màu hồng) - công trình kiến trúc Pháp cổ đã trở thành biểu tượng check-in của Đà Nẵng. Ngay gần đó còn có một nhà thờ màu xanh khác cũng rất xinh, hai địa điểm hoàn toàn có thể ghé liền tay trong cùng một buổi.

Tiếp theo là chợ Hàn - khu chợ truyền thống mà nữ blogger mô tả là "thiên đường của những người mê mua sắm". Tầng một bày bán cà phê, đặc sản, bánh kẹo - những món rất hợp để mua về làm quà. Tầng hai là khu thời trang truyền thống Việt Nam, đặc biệt nhiều áo dài và đồ may sẵn với giá hữu nghị.

Buổi chiều, ai mê lịch sử có thể ghé Bảo tàng Điêu khắc Chăm - nơi lưu giữ những hiện vật quý của nền văn hóa Champa từng rực rỡ trên dải đất miền Trung. Còn nếu chỉ muốn đi nhẹ nhàng, nữ blogger gợi ý dành buổi tối để đi bộ ven sông Hàn ngắm cầu Rồng phun lửa - một hoạt động "miễn phí mà đáng giá nhất Đà Nẵng".

Ngày 2: Hội An - "linh hồn" của miền Trung qua góc nhìn khách Trung Quốc

Sang ngày thứ hai, nữ blogger dành trọn thời gian cho Hội An - phố cổ cách Đà Nẵng khoảng 30km, nơi cô thừa nhận là "phải đi mới hiểu vì sao người Việt tự hào đến vậy".

Trải nghiệm đầu tiên cô không thể bỏ qua là chèo thuyền thúng trong rừng dừa Bảy Mẫu. "Một chiếc thuyền tròn xoay tít giữa rừng dừa, người chèo còn vừa hát vừa biểu diễn nhảy múa - vui không thể tả!", cô viết. Đây gần như đã trở thành "đặc sản trải nghiệm" mà mọi du khách Trung Quốc đến Hội An đều rủ nhau thử.

Buổi chiều và tối, cô thong thả dạo bộ trong phố cổ Hội An. Những con đường nhỏ rợp đèn lồng, những quán cà phê, tiệm may, cửa hàng đồ thủ công nằm san sát - mỗi góc phố đều "bấm máy là có ảnh đẹp". Cô đặc biệt nhận xét: Ban ngày Hội An mộc mạc, dịu dàng; nhưng khi đèn lồng lên ánh, cả khu phố như được phủ một lớp mộng. "Khoảnh khắc thả đèn hoa đăng trên sông Hoài thực sự khiến tôi muốn rơi nước mắt vì đẹp", cô viết.

Ngày 3: Bà Nà Hills - hành trình lên mây gặp Bàn Tay Phật

Ngày thứ ba được nữ blogger nhấn mạnh là "ngày phải dậy sớm và đi cả ngày mới đủ". Bà Nà Hills có khu vui chơi rộng lớn, nên muốn trải nghiệm trọn vẹn thì nên lên cáp treo từ sớm.

Điểm dừng đầu tiên là Làng Pháp trên đỉnh núi - nơi mọi người tha hồ tạo dáng giữa những công trình kiến trúc kiểu Âu cổ điển. "Có cảm giác như đang ở một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp vậy, mà lại không cần bay nửa vòng trái đất", cô hào hứng kể. Bên trong khu này còn có cửa hàng Pop Mart - tin vui cho các tín đồ sưu tầm Labubu và Molly.

Nhưng đỉnh điểm của chuyến đi vẫn là Cầu Vàng (Golden Bridge) với hai bàn tay khổng lồ đang nâng đỡ cây cầu giữa lưng chừng trời. "Khoảnh khắc đứng trên cầu, gió mây tràn qua, có cảm giác mình đang đi trong tay một vị Phật. Hùng vĩ đến nghẹn thở!", cô viết. Đây cũng chính là hình ảnh đã đưa Bà Nà Hills lên trang bìa nhiều tạp chí du lịch quốc tế suốt nhiều năm qua.

Ngày 4: Bãi biển Mỹ Khê - kết thúc trọn vẹn bên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh

Ngày cuối cùng được dành cho bãi biển Mỹ Khê. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đà Nẵng, mà còn từng được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, và mới đây Tripadvisor cũng xếp Mỹ Khê vào top 10 bãi biển hàng đầu châu Á.

Với cát trắng mịn trải dài, nước biển trong xanh và sóng êm quanh năm, Mỹ Khê khiến nữ blogger phải thừa nhận: "Tôi đã đi nhiều bãi biển ở Đông Nam Á, nhưng Mỹ Khê có một vẻ đẹp rất khó gọi tên vừa hoang sơ vừa hiện đại, lại không quá đông đúc khiến mất đi sự thư thái". Cô khuyên nếu thời tiết đẹp, nhất định phải dậy thật sớm để ngắm bình minh trên Mỹ Khê - "khoảnh khắc đáng giá cả chuyến đi".

Vài lời nhắn nhủ cho người chuẩn bị đi

Về chỗ ở, nữ blogger gợi ý: Nếu muốn ăn uống, đi lại tiện thì chọn khu trung tâm thành phố; còn nếu muốn nghỉ dưỡng, ngắm biển, thư giãn đúng nghĩa thì nên đặt phòng quanh khu Mỹ Khê - nơi tập trung nhiều resort cao cấp với view biển trực diện.

Cô kết bài bằng một câu khiến nhiều người đọc đồng cảm: "Việt Nam là một đất nước du lịch tuyệt vời. Có cảnh đẹp, có đồ ăn ngon, có người dân hiếu khách. Tôi đã hứa với bản thân lần sau nhất định phải quay lại để khám phá thêm những thành phố mới".

Một lời khen từ du khách quốc tế, đôi khi lại là lời nhắc nhở dịu dàng cho chính chúng ta - những người đôi khi mải đi xa mà quên mất rằng, ngay trên dải đất hình chữ S, vẫn còn rất nhiều điều xứng đáng để khám phá lại từ đầu.