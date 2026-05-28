Khách thanh toán hơn 80 triệu đồng cho 4 chiếc bánh bao: Hành động của chủ quán mới khiến nhiều người bất ngờ

Nguyệt Hạ
|

Khi kiểm tra sổ sách, một chủ quán tại Thường Châu (Trung Quốc) “ngã ngửa” khi thấy một số tiền thanh toán cao bất thường nhưng khách hàng lại không hề hay biết.

Ngày 21/5, công an đồn Mã Hàng (thuộc công an quận Vũ Tiến, thành phố Thường Châu, Trung Quốc) tiếp nhận một vụ việc hy hữu: Chủ một quán ăn sáng trình báo về việc khách hàng chuyển nhầm số tiền lớn khi mua đồ.

Theo trình bày, quán của anh Quý Quân chuyên bán các món bình dân như bánh bao, sữa đậu nành, mỗi giao dịch thường chỉ vài NDT. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra sổ sách, anh bất ngờ phát hiện một khoản tiền lên tới hơn 21.000 NDT (gần 82 triệu VNĐ).

Camera của quán ghi lại hình ảnh vị khách đã “mua” 4 chiếc bánh bao với giá… hơn “80 triệu VNĐ”. (Ảnh: Toutiao)

Nghi ngờ có nhầm lẫn, anh lập tức kiểm tra camera giám sát và xác định được vị khách đã thực hiện giao dịch “bất thường”. Hình ảnh cho thấy người này chỉ mua 4 chiếc bánh bao với giá tổng cộng 5 NDT (19.000 VNĐ).

Do hệ thống thanh toán không hỗ trợ hoàn tiền trực tiếp, anh Quý Quân cho rằng khách hàng sẽ sớm phát hiện sai sót và quay lại nhận tiền. Vì vậy, trong suốt 20 ngày, anh gần như luôn có mặt tại quán để chờ đợi.

Tuy nhiên, khi không thấy ai liên hệ, anh quyết định nhờ công an địa phương hỗ trợ tìm người chuyển nhầm tiền.

Lực lượng chức năng Trung Quốc nhanh chóng tìm được vị khách “đặc biệt”. (Ảnh: Toutiao)

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đồn Mã Hàng đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Họ sau đó đã liên hệ được với khách hàng là một người đàn ông họ Khâu.

Qua điều tra, nguyên nhân được xác định là do trước đó một đứa trẻ đi cùng khách khác đã nghịch máy thu tiền và nhập sẵn dãy số “2136”. Do bận rộn, chủ quán không để ý và chỉ thêm số “5” để hoàn tất giao dịch, khiến số tiền bị đẩy lên thành 21.365 NDT (khoảng 82,8 triệu VNĐ).

Trong khi đó, anh Khâu khi thanh toán lại không chú ý, nhập mật khẩu và hoàn tất giao dịch mà không kiểm tra lại. Phải đến khi nhận được cuộc gọi từ công an sau 20 ngày, anh mới biết mình đã trả nhầm số tiền lớn.

Sau khi sự việc được làm rõ, anh Quý Quân đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho khách. Anh Khâu bày tỏ sự bất ngờ và cảm kích trước hành động trung thực của chủ quán, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an Trung Quốc vì sự hỗ trợ nhanh chóng.

Anh Khâu đã đến quán ăn để cảm ơn ông chủ Quý Quân. (Ảnh: Toutiao)

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc, xem đây là minh chứng cho sự tử tế và trách nhiệm trong kinh doanh.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
00:32
01:02
01:45
00:40
01:02
01:06
01:35
