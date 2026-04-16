Hội An tiếp tục là điểm đến hút khách quốc tế, đặc biệt với những trải nghiệm đậm chất bản địa trong dịp hè này. Nổi bật nhất là hoạt động ngồi thuyền thúng khám phá rừng dừa Bảy Mẫu đang trở thành “trend” được nhiều du khách nước ngoài săn đón.

Địa điểm này thường được ví như “miền Tây sông nước giữa lòng phố cổ”. Ngồi trên thuyền thúng, du khách theo chân người chèo len lỏi qua những con lạch nhỏ rợp bóng dừa, tận hưởng không khí mát mẻ và khung cảnh xanh mướt đặc trưng. Không chỉ mang về loạt ảnh check-in đậm chất Việt Nam, nhiều người còn háo hức thử một “đặc sản” khác: Màn quay thúng.

Gần đây, Jasmine - một du khách người Mỹ gây chú ý khi đăng tải đoạn clip trải nghiệm tại đây, thu hút hơn 27 triệu lượt xem. Trong video, cô ngồi trên thuyền thúng, bám chặt khi người chèo bắt đầu xoay tròn liên tục. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú khiến nhiều người xem “đứng ngồi không yên”.

Không ít ý kiến cho rằng, với những ai mê cảm giác mạnh, quay thúng là trải nghiệm “nhất định phải thử” khi đến rừng dừa Bảy Mẫu. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đi kèm cảnh báo: Những người dễ say tàu xe, tiền đình hoặc sức khỏe không tốt nên cân nhắc trước khi tham gia.

Bên cạnh video triệu view, Jasmine còn chia sẻ loạt ảnh check-in cùng nhóm bạn tại đây. Cô nàng chọn cho mình một chiếc nón lá, vừa che nắng vừa là một phụ kiện đẹp khi lên hình.

Không chỉ riêng Jasmine và nhóm bạn mà ngày càng nhiều du khách quốc tế cũng “nhập cuộc” với trào lưu chụp ảnh và trải nghiệm thuyền thúng tại Hội An.

Từ một hoạt động du lịch dân dã, thuyền thúng đang dần trở thành biểu tượng trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá của khách Tây khi đến Việt Nam.

Cô gái người Mỹ này cho biết đây là một trong những khung cảnh đẹp nhất khi tới Việt Nam du lịch. Cô nàng cùng bạn cũng tham gia trải nghiệm màn quay thúng trước đó.

Người đẹp Thụy Sĩ thích thú với trải nghiệm ngồi thuyền thúng. Cô nàng cho hay đây là một trong những trải nghiệm mà bản thân muốn xếp vào hạng yêu thích nhất khi tới Việt Nam.

Một số khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan cũng cực kỳ yêu thích trải nghiệm này.

Ji Chuu hiện là tiếp viên hàng không ở Hàn Quốc. Trong lần đến Hội An này, cô nàng đi cùng em gái và ở trong 3 ngày 2 đêm. Người đẹp này chọn diện áo dài cách tân.

Vị khách người Trung này dí dỏm cho biết chắc phải in tấm hình này để treo ở nhà làm kỷ niệm vì thích mê.

