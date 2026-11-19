Một đoạn phố Hàng Cá (Hà Nội) thường xuyên xuất hiện cảnh khách nước ngoài xếp hàng dài. Điều khiến họ kiên nhẫn chờ đợi là những chiếc bánh mì Việt Nam.

Nếu có dịp đi bộ quanh khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt khi rẽ vào phố Hàng Cá, nhiều người có thể sẽ bất ngờ trước cảnh tượng hàng dài du khách nước ngoài đứng chờ trước một vài cửa hàng nhỏ. Người đeo ba lô, người cầm điện thoại, có nhóm bạn vừa trò chuyện vừa chờ đến lượt, cũng có những vị khách tranh thủ nhìn vào bên trong cửa hàng xem món ăn mình sắp thưởng thức được chuẩn bị như thế nào. Vào những lúc đông khách, đám đông đứng nối tiếp nhau trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh khá nhộn nhịp giữa con phố vốn đã tấp nập người qua lại.

Thoạt nhìn, không ít người có thể nghĩ rằng tại đây đang diễn ra một sự kiện đặc biệt hoặc có cửa hàng nào vừa khai trương. Thế nhưng, lý do khiến nhiều du khách kiên nhẫn đứng đợi lại đơn giản hơn nhiều: Họ muốn mua một chiếc bánh mì Việt Nam. Địa chỉ thu hút sự chú ý ấy là Bánh Mì 25, một cửa hàng nằm tại số 25 Hàng Cá, đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều du khách quốc tế khi tìm kiếm những món ăn nên thử trong chuyến du lịch Hà Nội.

Điều thú vị là nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Bánh Mì 25 cũng không có diện mạo quá khác biệt so với nhiều tiệm bánh mì bình dân khác ở Thủ đô. Cửa hàng nằm trong một dãy nhà phố cổ, không sở hữu mặt tiền quá hoành tráng hay không gian sang trọng. Thế nhưng, sức hút của địa chỉ này lại nằm ở những chiếc bánh mì kẹp nhân quen thuộc, được nhiều khách nước ngoài truyền tai nhau qua các trang đánh giá du lịch.

Từ tiệm bánh mì nhỏ trên phố Hàng Cá đến địa chỉ có gần 6.000 đánh giá trên Tripadvisor

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức, Bánh Mì 25 bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2014, do anh Phương và vợ là chị Hà mở bán. Tên cửa hàng được lấy từ chính số nhà 25 Hàng Cá, nơi gắn với những bước khởi đầu của hai vợ chồng. Từ một tiệm bánh mì nhỏ, địa chỉ này dần thu hút đông đảo khách du lịch, đến mức phải mở thêm khu vực phục vụ khách ngồi ăn tại số 30 Hàng Cá, phía bên kia đường.

Điều khiến Bánh Mì 25 trở nên đặc biệt không hẳn nằm ở một công thức bí truyền hay món ăn quá xa lạ. Trái lại, thực đơn của quán vẫn xoay quanh những loại bánh mì kẹp nhân quen thuộc của Việt Nam như thịt, patê, trứng, xúc xích, cùng các loại rau và đồ chua ăn kèm. Quán cũng có những lựa chọn dành cho người ăn chay, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách quốc tế. Với du khách lần đầu đến Hà Nội, một chiếc bánh mì nóng giòn, đầy đặn nhân và dễ dàng mang đi có lẽ là lựa chọn hấp dẫn để bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực đường phố.

Tuy nhiên, yếu tố giúp cái tên Bánh Mì 25 được biết đến rộng rãi chính là sự hiện diện trên các nền tảng đánh giá du lịch. Trên Tripadvisor, cửa hàng hiện sở hữu mức điểm 4,6/5 với hơn 5.900 lượt đánh giá, đồng thời được trao danh hiệu Travellers' Choice 2026. Đây là danh hiệu dành cho những cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm tham quan liên tục nhận được phản hồi tích cực từ du khách trên nền tảng này. Với những con số ấy, không khó hiểu khi Bánh Mì 25 trở thành một trong những địa chỉ thường xuất hiện trong danh sách tham khảo của khách nước ngoài trước khi đến Hà Nội.

Đối với nhiều du khách, việc tìm một quán ăn tại thành phố xa lạ thường bắt đầu bằng những thao tác rất đơn giản: Mở Google Maps, Tripadvisor hoặc tìm kiếm trên mạng xã hội, xem hình ảnh, đọc đánh giá rồi lựa chọn địa điểm phù hợp. Một cửa hàng càng nhận được nhiều nhận xét tốt càng dễ thu hút sự tò mò của những người chưa từng ghé thăm. Và khi nhiều người cùng lựa chọn một địa chỉ, cảnh xếp hàng trước cửa quán cũng dần trở thành hình ảnh quen thuộc.

Chiếc bánh mì Việt Nam có gì mà khiến du khách nước ngoài sẵn sàng chờ đợi?

Đọc những đánh giá về Bánh Mì 25 trên Tripadvisor, có thể thấy bánh mì giòn, nhân phong phú và mức giá tương đối dễ tiếp cận là những yếu tố thường được nhắc đến. Một số du khách dành lời khen cho lớp vỏ bánh giòn nhẹ, phần patê béo ngậy và sự kết hợp giữa thịt, rau cùng các loại gia vị. Ngoài bánh mì kẹp truyền thống, quán còn phục vụ đồ uống và một số món ăn khác để khách lựa chọn tùy sở thích.

Tất nhiên, việc một quán ăn nổi tiếng không đồng nghĩa tất cả thực khách đều có trải nghiệm giống nhau. Bên cạnh những nhận xét tích cực, vẫn có người cho rằng quán khá đông, phải chờ lâu hoặc không gian ngồi ăn chưa thực sự thoải mái vào giờ cao điểm. Một số du khách cũng đánh giá bánh mì ngon nhưng chưa chắc vượt trội so với những địa chỉ khác trong khu phố cổ. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi khẩu vị mỗi người khác nhau và Hà Nội vốn không thiếu những hàng bánh mì lâu năm với phong cách riêng.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức hút của món ăn bình dân Việt Nam đối với du khách quốc tế. Không cần bàn ăn sang trọng, dao nĩa cầu kỳ hay thực đơn quá phức tạp, một chiếc bánh mì có thể được thưởng thức ngay trên phố, trong lúc đi bộ tham quan hoặc giữa lịch trình khám phá thành phố. Chính sự tiện lợi ấy, kết hợp với hương vị đặc trưng, đã giúp bánh mì trở thành món ăn dễ tiếp cận đối với nhiều người nước ngoài.

Ảnh: Ninh Tito

Và có lẽ, khung cảnh khách Tây xếp hàng dài trên phố Hàng Cá cũng phản ánh một điều thú vị trong cách du khách trải nghiệm Hà Nội. Họ không nhất thiết chỉ tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng hay món ăn đắt tiền, mà đôi khi sẵn sàng dành thời gian chờ đợi để thưởng thức một món ăn đường phố có mức giá chỉ vài chục nghìn đồng. Theo thông tin tham khảo từ cổng du lịch Hanoi Go, bánh mì tại địa chỉ này có mức giá phổ biến khoảng 30.000-40.000 đồng/chiếc, tùy loại.

Giữa khu phố cổ có vô số món ngon, Bánh Mì 25 vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự lan tỏa từ những trải nghiệm của khách du lịch. Người này ăn thấy ngon rồi để lại đánh giá, người khác đọc được nhận xét tích cực và tìm đến, cứ như vậy một tiệm bánh mì nhỏ có thể trở thành điểm dừng chân được nhiều người biết đến trên bản đồ ẩm thực Hà Nội.

Nếu không biết trước, người đi đường hẳn sẽ khó hình dung rằng đám đông khách nước ngoài đứng chờ trên phố Hàng Cá lại đang hướng đến một món ăn quen thuộc đến thế. Nhưng đôi khi, điều hấp dẫn của ẩm thực Hà Nội cũng nằm ở chính sự đối lập ấy: Thứ người địa phương có thể mua ở bất kỳ góc phố nào lại trở thành trải nghiệm khiến du khách từ bên kia thế giới háo hức tìm đến.