Ẩm thực Việt từ lâu đã trở thành sức hút đặc biệt với du khách quốc tế. Không ít người chia sẻ rằng ngoài cảnh đẹp, điều níu chân họ chính là những hàng quán bình dân, những món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức quyến rũ kỳ lạ. Và đôi khi, niềm nhớ ấy không chỉ nằm ở vị giác, mà còn khắc sâu trong ký ức bởi những âm thanh rất riêng của phố phường Việt Nam.

Một vị khách Tây đã kể lại trải nghiệm khó quên: anh say mê một món Việt đến mức nằm mơ cũng nghe thấy “âm thanh huyền thoại”. Trong giấc mơ ấy, tiếng rao vang vọng đâu đây: “Bánh bao, bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây…”

Đoạn video do chính vị khách này chia sẻ khiến nhiều người bật cười thích thú. Trong đó, anh đọc đi đọc lại câu rao bằng chất giọng ngọng nghịu nhưng đầy hào hứng, sau đó gọi bánh bao và thưởng thức một cách say mê. Thế nhưng, bất ngờ thay, đó chỉ là giấc mơ - khi tỉnh giấc, anh tỏ ra vô cùng hụt hẫng vì chưa kịp nếm trọn hương vị mà mình mong nhớ.

Không chỉ riêng anh chàng Tây này, tiếng rao bánh bao ở Việt Nam gần đây đã trở thành một “hiện tượng” đối với nhiều khách du lịch. Họ gọi đây là “âm thanh đường phố” độc đáo, mang giai điệu lặp đi lặp lại nhưng gây tò mò đến mức thôi thúc tìm bằng được chiếc bánh bao nóng hổi. Có người còn nói rằng nhờ tiếng rao ấy mà họ biết đến món ăn, tìm mua để thử, rồi dành lời khen về sự giản dị mà hấp dẫn.

Với người Việt, bánh bao vốn là món ăn quen thuộc, giá cả phải chăng, thường gắn liền với bữa sáng vội vã hay bữa xế chiều. Trước đây, nó không nằm trong danh sách “must-try” của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Nhưng giờ đây, nhờ sức lan tỏa từ chính những tiếng rao, món bánh bình dân này lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, khiến nhiều người nước ngoài thích thú.

Có lẽ, sức hút của ẩm thực Việt không chỉ đến từ hương vị, mà còn từ cả âm thanh, khung cảnh, cảm xúc đi kèm. Một tiếng rao giản đơn nơi góc phố cũng đủ để khắc vào ký ức du khách, biến thành nỗi nhớ da diết ngay cả trong giấc mơ.