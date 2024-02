Khách Tây tấm tắc khen món vỉa hè có giá 20 nghìn đồng: Tên gọi bình dân nhưng hương vị thì trái ngược

Nhóm "Hàn Quốc Bros" bao gồm 3 chàng trai Hàn Quốc đem lòng yêu ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam: Sung Rak, Jong Rak và Dong Rin. Cả ba đều sang Việt Nam và cùng kinh doanh nhà hàng tại TP. HCM.

Trong một video trên Youtube, anh Jong Rak đã liệt kê 3 món ăn khiến người Hàn phải ghen tị. Một trong số đó là món bánh mì bò lá lốt. Anh cho biết, ở Hàn Quốc có bánh mì nhưng không được chế biến giống (bánh mì bò lá lốt) Việt Nam.

Ảnh cắt từ video

Đây là một loại bánh mì với phần nhân khá đặc biệt được tạo nên từ những thớ thịt bò nóng hổi, thơm phức được cuộn trong lá lốt. Ngoài bò nướng lá lốt, bánh mì còn có bì, rau răm, dưa leo, đồ chua giòn và không thể thiếu mỡ hành béo ngậy và nước sốt tương xay thơm ngon. Một số thực khách lâu năm cho rằng điều níu chân họ ở gánh bánh mì là hương vị độc đáo của nước tương xay rất đặc trưng.

Điều đặc biệt là cả TP. HCM chỉ có duy nhất xe bánh mì bò lá lốt nằm ở đối diện chung cư Vĩnh Hội (Quận 4) của cô Lan. Hương vị món bò lá lốt được chủ quán được chế biến theo kiểu miền Tây Nam Bộ nhưng được điều chỉnh lại cho phù hợp với người TP. HCM. Phần thịt bò được tẩm ướp đậm đà, tỷ lệ nạc mỡ vừa phải, quyện vào nhau khiến những xiên thịt bò có vị thơm, mềm.

Hơn nữa, bánh mì bò lá lốt tại đây có giá dao động từ 15.000 đồng đến hơn 20.000 đồng.

Để có món bánh mì bò lá lốt ngon, phần nhân cần được tẩm ướp và chế biến cẩn thận.

Nguyên liệu

Thịt bò: 400-500g

Lá lốt: 100-120g

Sả: 3 cây

Tỏi: 4 tép

Ớt: 2 trái

Hành tím: 2 củ

Đậu phộng: 100g

Gừng: 1 củ

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Hạt nêm, tiêu xay: Tùy khẩu vị gia đình

Cách làm

1. Sơ chế nguyên liệu: Thịt bò rửa sạch, băm hoặc xay nhuyễn. Hành tím, tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Sả, ớt, gừng (nếu có) băm nhuyễn. Lá lốt nhặt sạch, rửa sạch, để ráo nước và thái nhỏ khoảng 5-7 lá.

2. Ướp thịt: Trộn thịt bò với hành, tỏi, sả, ớt, gừng băm, lá lốt thái nhỏ, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh dầu ăn. Ướp trong tủ lạnh 60 phút.

3. Gói thịt: Đặt 1 muỗng cà phê thịt ướp vào giữa bề mặt nổi gân của lá lốt, gấp mép lá và cuộn tròn, dùng cuống lá hoặc tăm để ghim giữ.

4. Nướng thịt: Bật lò nướng trước khoảng 5 phút rồi nướng ở 225 độ C trong 10 phút. Có thể dùng lò vi sóng hoặc nồi chiên không dầu nếu không có lò nướng. Ngoài ra, bạn cũng có thể nướng trên than hoa nhưng cần lưu ý đặt bếp ở nơi thoáng khí, bảo đảm an toàn.

5. Hoàn thành: Rang đậu phộng cho thơm, bóc vỏ, giã dập. Rắc đậu phộng lên trên thịt bò nướng lá lốt sau khi nướng.

Món bò nướng lá lốt thơm ngon, hấp dẫn khi ăn kèm bánh hỏi, bún hoặc bánh mì, cơm nóng đều ngon. Chúc các bạn thành công với món ăn này.

Khi nấu món bò nướng lá lốt, bạn cần chú ý một số điểm sau để món ăn thêm hấp dẫn: 1. Chọn nguyên liệu tươi ngon: Thịt bò nên có màu đỏ thẫm, không có mùi lạ và có độ đàn hồi khi ấn vào. Lá lốt nên chọn những lá không bị rách, có màu sậm và phiến lá to để dễ cuốn và thơm khi nướng. 2. Ướp thịt đủ thời gian: Để thịt bò thấm gia vị và đậm đà hơn, bạn nên ướp thịt trong tủ lạnh ít nhất 60 phút. 3. Không nướng quá lâu: Việc nướng quá lâu có thể làm thịt bò bị khô và mất đi độ ngọt tự nhiên. 4. Dùng thêm mỡ lợn băm: Trộn thịt bò băm với một chút mỡ lợn băm giúp thịt bò khi nướng không bị khô và giữ được độ mềm mại. 5. Kiểm tra độ chín: Lá lốt sau khi nướng sẽ có màu xanh đẹp, không quá khô hoặc cháy.

