Bắt đầu hành trình từ năm 2017 với một chiếc ba lô và niềm đam mê mãnh liệt Chris chủ kênh Travelwithchris đã dành gần một thập kỷ để phá bỏ những định kiến về các vùng đất lạ. Thế nhưng sau khi đi phượt khắp thế giới Chris lại chọn trở lại Việt Nam và khẳng định: Đây là điểm đến đặc biệt đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và sự nghiệp làm nội dung số của tôi. Không còn là một chuyến đi tiết kiệm lần trở lại này là hành trình của lòng biết ơn. Chris khiến người xem ngỡ ngàng khi tìm đến các tiệm vàng tại Việt Nam để tậu ngay một sợi dây chuyền vàng 18k. Anh phân tích cực kỳ chuyên sâu rằng chi phí chế tác tại Việt Nam thấp đến mức không tưởng so với Mỹ biến đây thành một khoản đầu tư thông minh mà du khách quốc tế thường bỏ lỡ.

Với Chris, người đã đi qua 75 quốc gia, đây không chỉ là trải nghiệm du lịch mà còn là một lựa chọn mang tính đầu tư: “ Đó thực sự là một khoản đầu tư, không giống như mấy món đồ hàng hiệu ngoài kia… đó mới là khoản đầu tư tốt ”, anh chia sẻ khi nói về quyết định mua vàng tại TP.HCM.

Sau hơn 5 năm quay trở lại Việt Nam, nơi anh khẳng định đã thay đổi sự nghiệp sáng tạo nội dung. Chris dành thời gian khám phá thị trường vàng, một lĩnh vực ít khi được du khách quốc tế nhắc tới. Trong hành trình, Chris ghé nhiều tiệm vàng tại TP.HCM trước khi quyết định mua một sợi dây chuyền vàng 18k. Sau khi so sánh với thị trường Mỹ, anh đưa ra nhận định đáng chú ý:

“ Nếu bạn muốn mua vàng thì Việt Nam có lẽ là nơi lý tưởng nhất để làm điều đó… ở Mỹ chủ yếu là vàng 14k và đắt hơn rất nhiều. ”

Theo Chris, điểm khác biệt lớn nằm ở chi phí chế tác và giá bán. Tại Việt Nam, sản phẩm có mức giá gần với giá trị thực của vàng hơn, trong khi vẫn đảm bảo độ tinh xảo nhờ tay nghề thợ kim hoàn. Anh cũng trực tiếp kiểm định sản phẩm sau khi mua và nhận được kết quả đúng chuẩn 18k, củng cố thêm niềm tin vào tính minh bạch của thị trường.

Từ trải nghiệm thực tế, Chris cho rằng nhiều nội dung trên mạng xã hội đang bỏ qua một khía cạnh quan trọng của Việt Nam: “ Rất nhiều người chỉ cho bạn thấy du lịch tiết kiệm nhưng có một hiện thực khác, người ta đến đây để mua sắm, ở khách sạn sang trọng và mua vàng .”

Trong chuyến đi, anh lựa chọn lưu trú tại khách sạn 5 sao Rex Hotel, đồng thời khám phá các trung tâm thương mại cao cấp xen lẫn những khu chợ truyền thống, để thấy sự tương phản rõ nét giữa bình dân và xa xỉ. Không chỉ ở lĩnh vực vàng, Chris còn ấn tượng với mức chi tiêu tại Việt Nam nói chung. Anh cho biết chi phí ăn uống, di chuyển và dịch vụ đều ở mức thấp so với chất lượng nhận được.

Một trong những trải nghiệm khiến anh bất ngờ là ẩm thực đường phố. Từ phở, bún đến các món ăn địa phương, mức giá chỉ vài USD nhưng hương vị lại bùng nổ hơn so với nhiều nhà hàng tại Mỹ. Đặc biệt, cà phê trứng, món đồ uống mang tính biểu tượng được anh đánh giá là không thể tìm thấy phiên bản tương tự ở bất kỳ nơi nào khác.

Việc chi tiêu thấp nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm tốt khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách tiết kiệm, mà cả những người muốn tận hưởng dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Ít ai biết rằng trong lần đầu đến Việt Nam, Chris từng gặp sự cố không mong muốn. Tuy nhiên, lần trở lại này lại mang đến cho anh cảm nhận hoàn toàn khác.

Khi có điều kiện tài chính tốt hơn, anh không chỉ thoải mái mua sắm hay trải nghiệm dịch vụ, mà còn chủ động hỗ trợ những người lao động địa phương thông qua việc trả giá hợp lý hoặc để lại tiền boa hào phóng. Sự thay đổi này, theo anh, không chỉ đến từ hoàn cảnh cá nhân mà còn từ cách anh nhìn nhận lại giá trị của việc chi tiêu, không chỉ là hưởng thụ, mà còn là sự chia sẻ. Với Chris, hành trình lần này không chỉ là chuyến đi trở lại, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn, Việt Nam không chỉ là nơi để khám phá, mà còn là nơi để tìm kiếm giá trị lâu dài.