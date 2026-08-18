Khách Tây 'rụng tim' khi đi vỏ lãi 'như đua xe F1' trên kênh rạch miền Tây

Với du khách Tây, thử ngồi vỏ lãi lao vun vút trên kênh rạch ở miền Tây là thử thách đầy phấn khích, dân mạng gọi là phim "Fast & Furious phiên bản đường thủy".

Clip khách Tây ‘thót tim’ trải nghiệm lướt như bay trên chiếc vỏ lãi ở miền Tây. (Nguồn: Rơm Tour)

Vỏ lãi (còn gọi là vỏ tắc ráng) là loại thuyền máy phổ biến tại đồng bằng sông Cửu Long. Thân làm từ gỗ hoặc nhựa composite nhẹ, kết hợp động cơ máy nổ gắn chân vịt dài phía sau.

Thiết kế vỏ lãi có đặc trưng là mũi cong hẹp để giảm tối đa sức cản của nước. Cấu tạo này giúp vỏ lãi lướt sóng tốc độ cao, len lỏi dễ dàng qua kênh rạch chằng chịt hay vùng nước nông. Người dân miền Tây coi vỏ lãi như “xe máy” trên sông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và đưa đón du khách tham quan.

Chính sự độc đáo và linh hoạt ấy khiến chiếc vỏ lãi trở thành thử thách cảm giác mạnh mà du khách lần đầu đặt chân đến miền Tây thường muốn đi thử để thỏa trí tò mò. Đoạn clip đang thu hút người xem trên mạng xã hội ghi trải nghiệm “thót tim” của anh khách Tây khi ngồi trên chiếc vỏ lãi chạy rẽ sóng.

Mở đầu clip, vị du khách mặc áo phao ngồi trên chiếc vỏ lãi thong thả rời bến với tâm trạng khá thoải mái. Anh vui vẻ vẫy tay với camera, thong thả thưởng ngoạn cảnh quan sông nước yên bình hai bên bờ. Ngay sau đó là thay đổi gây sốc khi người lái bắt đầu tăng ga.

Động cơ kêu to, chân vịt khuấy đảo mặt nước đẩy chiếc vỏ lãi lao vọt về phía trước. Thuyền xé sóng lướt đi với vận tốc lớn, tạo ra hai hàng sóng trắng xóa tạt mạnh sang hai bên mạn.

Tốc độ xé gió cùng những cú ôm cua gắt qua đoạn kênh hẹp khiến vị khách Tây chuyển từ thư thái sang ngỡ ngàng. Gió ập mạnh vào mặt, con thuyền dài dẹp như nhảy tưng tưng trên mặt nước khiến anh phải gồng mình bám chặt, biểu cảm trên mặt là vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Khi chiếc vỏ lãi giảm tốc độ và cập bến, du khách thở phào, thả lỏng thân thể và nở nụ cười rạng rỡ, bày tỏ sự thích thú và hài lòng với thử thách vừa trải qua.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng ví von hành trình đầy kịch tính của vị khách nước ngoài trên chiếc vỏ lãi chẳng khác gì “đua xe F1 trên sông”.

“Mấy anh tài xế miền Tây chạy vỏ lãi thì tay đua xe F! cũng phải chịu thua. Đường sông không bị tắc, không có đèn đỏ nên các anh cứ thế thả ga lướt sóng. Anh Tây thể nào cũng ghiền, làm thêm chuyến nữa cho coi”; “Anh Tây này còn tươi tỉnh chán chứ gặp tôi thì nằm rạp xuống thuyền niệm chú rồi. Bóng nước xẻ ra hai bên mà tưởng đâu đang chơi tàu siêu tốc ở công viên giải trí phiên bản miền Tây”.

Anh khách Tây đi qua hết cung bậc cảm xúc từ hào hứng tới lo lắng rồi bùng nổ. (Ảnh chụp màn hình)

“Mặt anh Tây đúng kiểu ‘Tôi là ai, đang trải nghiệm gì thế này?’. Đi xong quả này về nước chắc ông hết sợ mấy trò cảm giác mạnh luôn”; “ Bác tài kiểu: ‘Ngồi chắc nha, anh sẽ cho chú trải nghiệm miền Tây đích thực!’. Anh khách cảm giác như đang đóng phim Fast & Furious phiên bản đường thủy vậy đó. Mặt mũi từ hớn hở chuyển sang lo lắng rồi lại hào hứng trong vòng ba nốt nhạc”...

Huyền Trang nhận xét: “Dù tốc độ cao nhưng người lái luôn biết cách điều tiết. Họ có khả năng tăng giảm tốc độ, điều chỉnh góc cua để đảm bảo sự phấn khích nhưng vẫn đặt an toàn lên hàng đầu. Anh khách đeo áo phao rồi thì cứ yên tâm mà trải nghiệm nhé, chỉ lo anh hoảng quá mà nhảy xuống bơi thôi”.

Rất nhiều cư dân mạng Việt Nam xem xong clip thì lập tức muốn đến miền Tây để thử đi vỏ lãi một lần. “Tôi khoái cái cảm giác được lướt sóng, gió thổi bạt cả mặt mũi xem nó phiêu cỡ nào. Chuẩn bị gom tiền làm một chuyến xuống miền Tây mới được, vừa đi du lịch vừa để sông nước gột rửa bớt áp lực công việc”, Thái Trang chia sẻ.

Phạm Quân tâm sự: “Mình tò mò không biết cái cảm giác ôm chặt mạn thuyền khi bác tài bẻ lái ôm cua gắt qua mấy đoạn kênh hẹp nó phê tới mức nào. Hy vọng chuyến này đi miền Tây không bị rớt mắt kính xuống sông là hạnh phúc lắm rồi”.

Hiện nay, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ ngồi trên vỏ lãi chạy tốc độ khi tham gia các tour tham quan chợ nổi hay khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau. Chi phí cho mỗi chuyến đi từ 150.000 đồng tùy theo thời lượng và lộ trình.