Bên cạnh quần áo, dịch vụ làm túi xách cũng được khách Tây hưởng ứng nhiệt tình khi du lịch Việt Nam, hết lợi khen ngợi thành phẩm vừa đẹp vừa rẻ.

Việt Nam vốn nổi tiếng là thiên đường du lịch với vô vàn dịch vụ thủ công tinh xảo khiến du khách quốc tế phải mê mẩn. Riêng khoản thời trang, may mặc thì lại càng không cần bàn cãi - từ may áo dài, vest đo ni đóng giày cho đến đóng guốc mộc, giày da đều đã thành "đặc sản" hút khách. Và trong số đó, có một dịch vụ hot hit chẳng kém cạnh chuyện may quần áo hay đóng giày dép, đó chính là đặt làm túi xách theo yêu cầu. Chỉ cần gõ từ khóa "custom bag in Vietnam" lên TikTok hay Instagram, bạn sẽ lập tức choáng ngợp trước hàng loạt video review, khoe chiến lợi phẩm đầy phấn khích của hội khách Tây sau chuyến vi vu tại Việt Nam.

Nguồn: TikTok @fattoooshh

Sức hút khó cưỡng của túi xách thủ công: Chuẩn gu cá nhân, giá rẻ bất ngờ và sự hiếu khách "10 điểm" của thợ Việt

Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ may túi thiết kế ở các thành phố du lịch như Hội An, TP.HCM hay Hà Nội lại gây sốt đến vậy. Điều khiến du khách nước ngoài vô cùng hào hứng chính là cảm giác được tự tay "lên đời" chiếc túi trong mơ. Thông thường, họ sẽ đưa cho chủ tiệm và thợ may xem bản mẫu (thường là những thiết kế nổi tiếng của các nhà mốt đình đám như Coach, Polène, Hermès...) rồi đề xuất làm một phiên bản với phom dáng hoặc chất liệu tương tự, kèm theo những chi tiết sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân như may thêm ngăn phụ, đổi loại khóa hay chỉnh độ dài dây đeo. Thành quả nhận về chuẩn xác đến từng đường kim mũi chỉ khiến khách Tây không khỏi trầm trồ vì độ khéo léo của thợ Việt.

Nguồn: TikTok @tahlia.paraskavas

Đi kèm với chất lượng hoàn thiện ấn tượng là mức giá rẻ đến khó tin. "Rẻ" ở đây không chỉ là mức giá hợp lý cho một sản phẩm thủ công, mà còn là sự chênh lệch một trời một vực so với những phiên bản túi gốc đắt đỏ. Chỉ với khoảng 1 - 2 triệu đồng (tương đương vài chục bảng Anh hoặc đô la Mỹ), du khách đã có thể sở hữu một chiếc túi xịn đẹp, vừa có phom dáng thời thượng, vừa được tự chọn màu sắc, chất liệu đúng gu cá nhân mà túi tiền vẫn "nhẹ tênh".

Nguồn: TikTok @beckybodenpaints

Bên cạnh tay nghề và giá cả, chính sự thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình hết mình của người bán mới là điểm cộng giữ chân du khách. Từ khâu tư vấn chất liệu, chỉnh sửa mẫu theo ý muốn cho đến việc đục thêm vài lỗ dây đeo ngay sát giờ khách ra sân bay, các chủ tiệm Việt đều vui vẻ đáp ứng thoăn thoắt. Điều này thể hiện rõ nét qua các clip được khách Tây đăng tải: họ không tiếc lời khen ngợi, ríu rít cảm ơn, thậm chí nhiều người còn đặt may một lúc 4-5 chiếc đủ kiểu dáng và vẫn thấy tiếc hùi hụi vì... không mua nhiều hơn.

Nguồn: TikTok @erinwells_nz

Quy trình đặt may nhanh gọn, đa dạng mẫu mã

Tương tự như dịch vụ may đo quần áo lấy liền trứ danh ở Hội An, quy trình đặt làm một chiếc túi xách tại Việt Nam cực kỳ bài bản nhưng lại siêu tốc độ. Khách hàng chỉ cần mang ý tưởng hoặc hình ảnh mẫu đến tiệm, sau đó trực tiếp chọn phom dáng, chất liệu (từ da bò trơn, da lộn đến vải canvas, vải lông...), màu chỉ khâu, loại móc khóa kim loại hay vải lót bên trong.

Sau khi chốt xong thiết kế và đặt cọc, thợ thủ công sẽ bắt tay vào cắt rập và hoàn thiện. Với những mẫu đơn giản, khách chỉ cần chờ tối thiểu khoảng 24 giờ là đã có thể quay lại tiệm thử túi lần đầu; còn với các thiết kế cầu kỳ, nhiều ngăn hoặc xử lý chất liệu phức tạp, thời gian chờ sẽ rơi vào khoảng 48 - 72 giờ, hoàn toàn vừa vặn với lịch trình du lịch ngắn ngày của khách quốc tế.

Danh mục túi có thể đặt làm cũng đa dạng không giới hạn: từ túi tote cỡ lớn đựng sách vở, túi đeo chéo năng động, túi xách tay thanh lịch cho đến những mẫu túi kẹp nách chuẩn trend Y2K. Dù là tín đồ thời trang khó tính hay chỉ đơn giản muốn tìm một chiếc túi tiện dụng hằng ngày, du khách đều dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp để mang về như một món quà kỷ niệm độc bản từ Việt Nam.

Nguồn: TikTok @okay.kara.travels