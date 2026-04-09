Khách Tây ở Việt Nam phải dậy lúc 5h sáng ra đường để chứng kiến điều hiếm thấy trên thế giới

Một trong những trải nghiệm khiến du khách nước ngoài bất ngờ nhất khi đến Việt Nam không phải là ẩm thực hay danh lam thắng cảnh, mà lại đến từ một thói quen rất đời thường: tập thể dục từ sáng sớm.

5h sáng ở Việt Nam, khung cảnh được các vị khách Tây ghi lại.

Tại các công viên, từ khoảng 5-6h sáng, khi trời vẫn còn tờ mờ, không khó để bắt gặp cảnh hàng chục người đã có mặt.

Người lớn tuổi tập dưỡng sinh, trung niên đi bộ, giới trẻ chạy bộ hoặc sử dụng các thiết bị gym ngoài trời. Không khí vừa nhộn nhịp. Ở nhiều nơi, các nhóm tập thể dục còn tự mang loa, mở nhạc và rủ nhau tập theo nhóm. Những “team” aerobic hoạt động rôm rả, tạo nên một không gian sôi động ngay từ khi mặt trời chưa kịp lên cao.

Trong khi đó, tại các thành phố biển như Đà Nẵng hay Nha Trang, bãi biển buổi sớm lại trở thành “phòng tập khổng lồ”. Người dân tập yoga, chạy bộ dọc bờ cát, chơi bóng chuyền, thậm chí xuống biển bơi từ rất sớm.

Một khung cảnh vừa năng động, vừa rất đặc trưng nhưng lại đủ lạ để khiến du khách lần đầu chứng kiến phải… đứng hình.

Một cô gái người Nga từng thu hút tới 2,6 triệu lượt xem với video ghi lại cảnh tượng đông đúc tại một công viên ở Nha Trang vào sáng sớm, kèm theo thắc mắc : “Tại sao mọi người lại tập thể dục đông như vậy?”.

Clip: Cảm nhận của du khách Nga khi thấy người Việt Nam tập thể dục ở công viên từ sáng sớm.

Phía dưới phần bình luận, không ít người Việt đã vào giải thích rằng đây là thói quen rất phổ biến. Điều thú vị là chỉ một tuần sau, chính cô gái này đã “hòa nhập” khi quay lại công viên, trực tiếp tham gia tập luyện và tỏ ra vô cùng hào hứng.

Tương tự, một du khách người Đức sau khi xem video trên mạng cũng quyết định đặt báo thức từ 5h sáng để “mục sở thị” tại bãi biển Đà Nẵng. Những gì diễn ra trước mắt khiến cô không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Giữa lúc trời vẫn còn tối, khi “một nửa thế giới còn đang ngủ”, bãi biển đã đông kín người. Người chạy bộ, người chơi thể thao, người tập luyện với các dụng cụ công cộng, thậm chí có người đã xuống nước bơi lội.

Cô dậy từ 5h sáng để kiểm chứng.

Nữ du khách này vô cùng kinh ngạc.

“Thật kỳ lạ”, cô thốt lên, nhưng đó rõ ràng là một sự “kỳ lạ” đầy thích thú.

Nhiều du khách sau khi trải nghiệm đã nhìn nhận đây không đơn thuần là việc tập thể dục, mà còn là một phần trong nhịp sống và văn hóa cộng đồng của người Việt.

Anthony - một TikToker nước ngoài với gần 50.000 người theo dõi chia sẻ rằng đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh tại Việt Nam: “Mỗi buổi sáng, mọi người cùng nhau tập thể dục ngoài trời: thể dục nhịp điệu, đạp xe, chạy bộ. Âm nhạc vang lên, mọi người di chuyển, và mặt trời dần mọc. Đó là cách bắt đầu ngày mới vừa thú vị, vừa yên bình.”

Trong khi đó, một cặp vợ chồng nước ngoài đang sinh sống tại Đà Nẵng có tên Liam & Sarah cũng chia sẻ trên TikTok rằng họ đặc biệt yêu thích không khí buổi sáng ở đây. Video ghi lại vào lúc 5h sáng cho thấy dù trời còn tối, không gian đã vô cùng nhộn nhịp, điều mà họ hiếm khi thấy ở các quốc gia khác.

Từ 5h.

Tới 6h tối.

Với người Việt, đó là điều rất bình thường.

Nhưng với du khách, đó lại là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.