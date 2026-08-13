Khách Tây mách nhau bí quyết chọn quán ngon ở Việt Nam: Chó béo ngủ gật ở cửa

Du khách nước ngoài đang truyền nhau dấu hiệu nhận biết quán ăn ngon ở Việt Nam, đó là sự hiện diện của những chú chó mập thù lù trước cửa hoặc nằm ì dưới gầm bàn.

Du khách chia sẻ mẹo chọn quán ăn ngon ở Việt Nam: Tìm quán có chó béo ú ở cửa.

Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế là một thiên đường ẩm thực với những món ăn đậm đà bản sắc, ngon mà rẻ, có thể dễ dàng tìm thấy ở góc phố hay ngõ ngách. Bên cạnh những tiêu chí đánh giá quen thuộc như lượng khách xếp hàng đông đúc, mùi thơm nức tỏa ra hay bàn ghế kiểu cũ, du khách nước ngoài mới đây lại lan truyền một “quy chuẩn” vô cùng độc đáo và đáng yêu để nhận diện quán ăn ngon .

Trên các mạng xã hội, nhiều khách Tây hào hứng chia sẻ rằng dấu hiệu uy tín hàng đầu của một quán ăn ngon tại Việt Nam chính là sự xuất hiện của những chú chó của chủ nhà với thân hình béo ú. Theo góc nhìn đầy hóm hỉnh nhưng không kém phần thuyết phục của họ, chú chó có ngoại hình tròn trịa, bộ lông mượt mà và dáng vẻ thong dong nằm ngắm dòng người qua lại chính là minh chứng cho việc quán ăn đó luôn đắt hàng và tràn ngập thực phẩm tươi ngon.

Theo họ, việc được chủ nuôi dưỡng mát tay, thường xuyên thưởng cho những phần thức ăn thừa chất lượng khiến các cún này vô tình trở thành bộ nhận diện thương hiệu độc quyền, thu hút sự chú ý của thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hình ảnh những chú chó mập mạp nằm thư thái bên chân bàn thể hiện sự thân thiện, dễ gần. Sự xuất hiện của thú cưng cũng giúp trải nghiệm ăn uống của du khách quốc tế trở nên thú vị, đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Tại nhiều diễn đàn về du lịch, du khách Tây đánh giá cao mẹo tìm quán ngon này. Mark, nam du khách tới từ Anh, bật mí: “Tôi đã ở Việt Nam hơn 2 tháng và tự rút ra một quy tắc vàng cho riêng mình. Cứ thấy quán nào có một chú chó tròn quay như quả bóng nằm ngủ gật ở cửa là ghé vào ngay, không cần đọc đánh giá trên mạng! Sự thật là những chú chó này được ăn đồ thừa toàn là thịt tươi ngon từ bếp mỗi ngày nên mới béo mầm như vậy. Đó chính là chứng nhận ‘5 sao’ uy tín nhất mà bạn không bao giờ tìm thấy trên TripAdvisor”.

Elena, đến từ Nga, lại bị thu hút bởi những chú chó béo ngay từ cái nhìn đầu tiên: “Lần đầu đến Hà Nội, tôi khá bối rối trước hàng trăm quán bún chả giống nhau trên phố. Cho đến khi tôi chú ý đến một quán nhỏ có chú chó cún béo múp, lưng rộng đến mức tưởng như có thể đặt vừa đồ ăn lên đó! Chú ta nằm thong dong ngay chân bàn, thi thoảng lại ngước mắt nhìn khách với vẻ đầy mãn nguyện.

Tôi quyết định vào ăn thử và quả thực đó là bát bún chả ngon nhất chuyến đi. Rõ ràng là chú cún đó đang sống trong ‘thiên đường ẩm thực’ của chính mình!“.

Nhiều du khách nhận định đồ ăn ngon mới nuôi được những chú chó béo đáng yêu như vậy.

Có người lại đánh giá cao không khí vui vẻ tại các quán ăn, Julian đến từ Mỹ chia sẻ: “Ở Đà Nẵng, tôi từng ăn tại một quán hải sản mà chú chó ở đó mập đến mức đi lại còn chậm chạp. Mọi người trong quán ai cũng vừa ăn vừa lén thả cho nó vài miếng. Không khí rất vui vẻ, thức ăn thì tuyệt vời, còn chú chó cũng cực kỳ thân thiện”.

Chloe, du khách Pháp, lại so sánh sự khác biệt giữa các quốc gia: “Ở Pháp, tiêu chuẩn không gian quán ăn rất khắt khe, nhưng văn hóa quán xá ở Việt Nam lại mang đến sức hút hoàn toàn khác. Thấy một chú chó béo tròn nằm vắt chân ở ngưỡng cửa, tôi cảm thấy không khí giống quán ăn gia đình. Mẹo du lịch tuyệt vời này tôi học được từ một người bạn phượt thủ: Muốn ăn ngon ở Việt Nam, hãy đi theo những chú chó béo”.

Nhiều cư dân mạng Việt Nam rất hào hứng khi “học lỏm” được bí quyết chọn quán ngon của du khách. “Trời ơi, bao nhiêu năm sống ở TP.HCM, lăn lộn khắp các hẻm hóc để săn quán ngon mà giờ mới nhận ra bí thuật đỉnh cao như vậy! Thấy khách Tây chia sẻ mới ngẫm lại, đúng là mấy quán ruột của mình cũng có chó cưng tròn quay như cái hột vịt lộn nằm chình ình trước cửa. Đúng là chân lý không đâu xa xôi” , Minh Anh viết.

Đức Hải chia sẻ: “Tôi nhớ hồi tuần trước đi công tác dưới miền Tây, vô đại một quán cơm tấm ven đường vì thấy có chú chó phốc mà như con heo con. Vào ăn thử thì ôi chao cái miếng sườn nó ngon nhức nách, nước mắm kẹo lại đậm đà đúng vị. Xác nhận công thức này là đúng nhé”.