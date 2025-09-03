Khách Tây "luỵ" Concert Quốc gia

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công và an toàn nhưng tất cả mọi người có thể là “lụy” cả tháng nữa. Đặc biệt, trên các nền tảng MXH, nhiều nội dung thảo luận bày tỏ sự tự hào và tình cảm với đất nước được chia sẻ rầm rộ. Trong số đó, có rất nhiều tìm kiếm về cảm nhận của du khách nước ngoài đến Việt Nam thời điểm A80 diễn ra.

Mới đây, đoạn clip của tài khoản @vivavietnam - một giáo viên tiếng Anh có tên thật là Oscar Wright đã viral trên MXH. Là người nước ngoài sống ở Hà Nội nhiều năm, ông đã vô cùng xúc động khi chứng kiến Thủ đô Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Mọi người ở đây đều yêu đất nước của họ. Ai cũng yêu Việt Nam sâu sắc, từ những đứa trẻ 5 tuổi, thanh thiếu niên đến người già. Họ có một tình yêu thật to lớn, thật tuyệt vời dành cho đất nước. Rất đẹp! Những con người này ở vùng đất này thực sự tuyệt vời và đẹp” - ông chia sẻ.

(Nguồn: @vivavietnam)

Trong khi đó một tài khoản khác đến từ Việt Nam là @wigo.northvietnam cũng đã tổng hợp lại những khoảnh khắc ấn tượng trong dịp chuẩn bị đại lễ 2/9. Đó là khoảnh khắc các chiến sĩ “bắn tim” đến người đang xem diễu binh, là chiến sĩ hỗ trợ người già và thân thiện với các em nhỏ,...

Những khoảnh khắc viral được tài khoản @wigo.northvietnam tổng hợp và chia sẻ

Cả hai đoạn clip này đều có điểm chung là viral trên MXH với hàng triệu lượt xem, nhận được nhiều bình luận từ người nước ngoài. Các ý kiến đều bày tỏ tình cảm với Việt Nam, dành nhiều lời khen cho đất nước và người dân.

Đặc biệt, với riêng A80, nhiều người cảm thấy may mắn và biết ơn khi được chứng kiến những cảnh tượng hiếm có ở Việt Nam những ngày này. Họ mô tả đó là không khí sôi động, hào hứng và rộn ràng, thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh đáng kinh ngạc của người Việt.

Khách nước ngoài "hòa tan" với người Việt ở phố Lãn Ông vào tối 1/9 (Ảnh: Thái Châu)

Một số chia sẻ của khách Tây về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nói riêng và Việt Nam nói chung:

- Nhìn mọi người chào đón quân nhân vào đêm diễn tập và quân nhân cũng chào đón họ lại khiến tôi rơi nước mắt. Tôi rất biết ơn khi được ở đây trong kỳ nghỉ lễ và chứng kiến sự đoàn kết và sức mạnh đáng kinh ngạc của những con người này.

- Hôm qua chúng tôi đã rời Hà Nội trở về Anh và cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến buổi diễn tập và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Một không khí thật sôi động, hào hứng và rộn ràng. Thật vui mừng cho tất cả mọi người với ngày kỷ niệm quan trọng này!

- Tôi đã đến thăm Việt Nam vào tháng 8 này và tôi chưa bao giờ gặp một dân tộc nào đặc biệt như người Việt Nam. Đó là chuyến đi mà tôi sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời.

- Tháng 7/2025, tôi đã đến Việt Nam cùng chồng và con trai. Các bạn là những con người tuyệt vời. Tốt bụng, nhiệt tình và rất cởi mở. Tôi cảm thấy rất an toàn, bị mê hoặc bởi văn hóa và thiên nhiên của các bạn. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại thăm đất nước xinh đẹp của các bạn.

- Việt Nam luôn an toàn để ghé thăm. Bạn có thể thoải mái dạo chơi vào ban đêm, thưởng thức ẩm thực ở một đẳng cấp khác và cảm giác thực sự như đang ở nhà. Rất mong được ghé thăm lần nữa.

- Tôi không phải người Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy may mắn khi được tận mắt chứng kiến điều này.

- Tôi vừa trở về từ Việt Nam. Trời ơi! Đất nước và con người nơi đây thật xinh đẹp, thật tuyệt vời. Nhất định chúng tôi sẽ quay lại!

- Tôi cũng vừa đi du lịch Việt Nam về. Đất nước này thật xinh đẹp, tôi rất thích trải nghiệm cảnh đẹp, ẩm thực văn hóa và cả cảnh các địa điểm cờ hoa rợp trời nữa. Mọi người ở đây háo hức chờ đến ngày 2/9 và họ xứng đáng được tận hưởng điều đó. Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Mong chờ ngày trở lại!