Khách Tây làm dịch vụ "21 bước" ở Việt Nam hút hơn triệu views

Nhắc tới du lịch Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến phở, bánh mì, bãi biển đẹp hay những điểm đến nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, không ít du khách quốc tế sau khi ghé Việt Nam lại nhớ rất lâu những trải nghiệm nhỏ hơn nhiều: một lần gội đầu, một buổi massage, hay một gói spa giá mềm giữa hành trình đi chơi dày đặc.

Ví dụ là trường hợp của một nữ du khách nước ngoài mới đây. Trong video đăng trên trang cá nhân, cô chia sẻ trải nghiệm dùng gói spa “21 bước” ở Việt Nam với chi phí khoảng 20 euro. Điều khiến đoạn clip gây chú ý không nằm ở sự xa xỉ, mà ở việc một dịch vụ tưởng chừng quen thuộc lại đem đến cảm giác thư giãn vượt ngoài kỳ vọng.

Nữ du khách và trải nghiệm 21 bước khi tới Việt Nam (Ảnh Fox Summer)

Trong video, nữ du khách được phát phiếu để chọn loại dầu gội, dầu xả, mức lực massage và một số nhu cầu chăm sóc cá nhân. Sau đó là chuỗi trải nghiệm kéo dài với nhiều công đoạn như ngâm chân, chăm sóc da mặt, massage đầu, cổ vai gáy, đắp mặt nạ, thư giãn tay chân, sấy tóc và dùng đồ ăn nhẹ sau khi kết thúc liệu trình. Xuyên suốt clip, vị khách nhiều lần bày tỏ sự thích thú vì cảm giác được chăm chút kỹ lưỡng, trong khi mức giá lại khá dễ tiếp cận.

Những dịch vụ rất đỗi bình thường lại thành điều khiến khách nhớ mãi

Thực tế, đây không phải trường hợp hiếm. Theo Lao Động, Kayla Cosmos, một nữ du khách Mỹ, từng chia sẻ trên Instagram trải nghiệm gội đầu bình dân trong chuyến đi dài ngày ở Việt Nam. Cô đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật massage của nhân viên, cảm giác tóc chắc khỏe hơn sau khi gội và sự thân thiện của người làm dịch vụ, dù đôi bên không nói cùng ngôn ngữ.

Dân Trí cũng từng cho biết dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam gần đây còn gây sốt trên Xiaohongshu, mạng xã hội được nhiều người trẻ Trung Quốc dùng để tìm kinh nghiệm du lịch. Nhiều du khách kể rằng ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản là “gội cho sạch”, nhưng sau đó lại được trải nghiệm cả một chuỗi thư giãn kéo dài, có nơi từ 30 phút đến hơn 2 tiếng, kèm massage đầu, cổ, vai gáy, thậm chí rửa mặt hay đắp mặt nạ. Có người còn nói sau khi về nước vẫn “nhớ cảm giác được gội đầu ở Việt Nam”.

Một du khách nước ngoài khác thích thú khi trải nghiệm gội đầu bình dân ở Việt Nam (Ảnh Báo Lao Động)

Theo bài viết này, điều khiến nhiều khách quốc tế bất ngờ là ở một số quốc gia, việc gội đầu ở tiệm thường diễn ra khá nhanh và ít nhấn vào yếu tố thư giãn. Trong khi đó tại Việt Nam, cùng với bàn tay thuần thục của người thợ, một dịch vụ nhỏ lại có thể mang đến cảm giác gần như một liệu trình chăm sóc toàn thân. Mức giá cũng là yếu tố được nhắc nhiều: theo chia sẻ của du khách Trung Quốc, chi phí mỗi lần gội thường chỉ khoảng 20-30 nhân dân tệ, tương đương chừng 75.000-110.000 đồng.

Không chỉ gội đầu hay spa, nhiều dịch vụ đời thường khác của Việt Nam cũng đang ghi điểm. Dân Trí dẫn lời một du khách nước ngoài tên Christian nhận xét thợ cắt tóc Việt Nam thuộc nhóm giỏi hàng đầu, đồng thời đánh giá cao việc khách không bị thúc giục mà được chăm sóc cẩn thận, tạo cảm giác thoải mái. Theo anh, chính những dịch vụ tưởng chừng nhỏ như cắt tóc, gội đầu, massage lại góp phần khiến du khách sẵn sàng chi tiêu và có thiện cảm hơn với điểm đến.

Ảnh Dân Trí

Một điểm cộng mềm cho du lịch Việt Nam

Nhìn rộng hơn, sức hút của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở danh lam thắng cảnh hay đồ ăn ngon, mà còn ở khả năng đem đến những trải nghiệm bản địa dễ tiếp cận. Những dịch vụ như gội đầu, massage, chăm sóc tóc hay spa vốn đã quen thuộc với người Việt, nhưng dưới góc nhìn của khách quốc tế, đó lại là một phần đời sống thú vị, vừa gần gũi vừa đáng nhớ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ trong quý I/2026, Việt Nam đã đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Khi lượng khách tiếp tục tăng, những “điểm cộng nhỏ” như dịch vụ chăm sóc đời thường, giá hợp lý và cảm giác được phục vụ tận tình hoàn toàn có thể trở thành một phần khiến du khách muốn quay lại.