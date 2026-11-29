Một trong những trải nghiệm được nữ du khách đặc biệt yêu thích trên đoàn tàu hạng sang của Việt Nam là thưởng thức ẩm thực, nhất là cà phê.

19 người xa lạ cùng bước lên một chuyến tàu hạng sang xuyên Việt, thưởng thức cocktail, những bữa tối cầu kỳ và các chuyến tham quan theo nhóm. Với Joanna Matlub, cây bút du lịch của The Nightly (Australia), hành trình 4 ngày 3 đêm trên đoàn tàu SJourney không chỉ là chuyến khám phá Việt Nam mà còn là trải nghiệm thú vị khi sống cùng những người vốn chẳng quen biết.

Nhóm hành khách đồng hành nữ tác giả đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh và Australia. Vị khách nhỏ tuổi nhất là con của Joanna, trong khi người lớn tuổi nhất đã ngoài 80.

Hành trình dọc sống lưng rồng

Hành trình mang tên Trail of the Dragon’s Back (tạm dịch: Hành trình dọc sống lưng rồng), đưa du khách từ Hà Nội đến vùng núi Sa Pa và vịnh Hạ Long. Giá vé từ 3.890 USD/người (khoảng 100 triệu đồng), bao gồm các bữa ăn, một số đồ uống và hoạt động tham quan.

Chuyến tàu hạng sang giá 100 triệu đồng/người thu hút khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia

Ngay từ khi bước lên tàu, Joanna ấn tượng với không gian lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương thập niên 1930. Những toa tàu màu đỏ rượu vang, nội thất gỗ, mây tre đan cùng các chi tiết trang trí tạo cảm giác cổ điển.

Đồ uống chào mừng được phục vụ tại toa lounge với sofa màu vàng bơ, trần trang trí sắc vàng kim. Mỗi ly đồ uống còn được điểm thêm lá cờ quốc gia của hành khách. Đoàn khách gồm người Mỹ, Canada, Anh và Australia, với độ tuổi trải dài từ 11 đến hơn 80.

Trong khoang Heritage, hai mẹ con Joanna chọn giường đơn thay vì giường đôi. Giường không quá rộng nhưng lớp đệm bổ sung giúp trải nghiệm nghỉ ngơi dễ chịu hơn. Những chiếc gối lụa thêu, bức tranh mô tả thuyền buồm truyền thống trên vịnh Hạ Long tạo điểm nhấn cho không gian.

Khoang tàu được thiết kế nhỏ gọn nhưng tận dụng diện tích khá hợp lý, với khu vực chứa hành lý rộng dưới gầm giường. Phòng tắm sử dụng gạch màu xanh lục đậm, thiết bị màu vàng kim, vòi sen và các sản phẩm chăm sóc cá nhân sản xuất tại Việt Nam.

Từ phòng nghỉ, Joanna đếm 142 bước chân để tới toa lounge. Đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các hành khách, nơi những câu chuyện du lịch được chia sẻ bên ly cocktail.

Một hành khách người Canada từng là kỹ sư vận hành đầu máy kể về thời gian làm việc trên các tuyến đường sắt ở Bắc Mỹ. Những người khác nhắc tới các chuyến tàu nổi tiếng như Rocky Mountaineer ở Canada, The Ghan của Australia hay Rovos Rail ở Nam Phi.

Ẩm thực là một trong những điểm thu hút các hành khách

Joanna lần đầu trải nghiệm tàu giường nằm, vì vậy những câu chuyện về các chuyến tàu hạng sang trên thế giới cũng mở ra một cách nhìn mới về loại hình du lịch này. Trong một buổi trò chuyện, cocktail được phục vụ cùng hiệu ứng khói và một món đồ trang trí nhỏ hình búp bê truyền thống. Nhân viên phục vụ không đặt tên cho đồ uống hay món đồ, nên nhóm khách tự gọi búp bê là Dolly.

Các bữa tối trên tàu được tổ chức khá trang trọng, với thực đơn 4 món lấy cảm hứng từ vùng đất đoàn tàu đi qua. Một thực đơn mang tên Dragon’s Ascent (Rồng vươn mình) gợi nhắc ẩm thực các cộng đồng miền núi Sa Pa. Những món ăn được đặt tên như “Núi trong sương”, với gan gà ăn cùng bánh mì men tự nhiên, hay “Bếp lửa người Mông”, gồm ức vịt địa phương ủ khô và cải mèo.

Tuy nhiên, thức uống khiến Joanna muốn quay lại nhất lại là cà phê Việt Nam. Thậm chí trở thành chủ đề trò chuyện của các hành khách thay cho những câu chuyện về thời tiết.

"Chỉ riêng cà phê Việt Nam thôi cũng đủ để tôi muốn mua thêm một vé tàu. Cà phê trứng, cà phê muối và cà phê dừa có sức hấp dẫn đến mức dễ gây nghiện", Joanna chia sẻ.

Chinh phục Fansipan, ngắm vịnh Hạ Long

Dù được quảng bá theo hướng du lịch chậm, hành trình 4 ngày 3 đêm lại có lịch trình khá dày. Tại Sa Pa, hành khách trải nghiệm tàu leo núi, cáp treo và tàu hỏa leo núi để lên đỉnh Fansipan, cao 3.143m.

Từ trên cao, núi non và những thửa ruộng bậc thang trải dài dưới tầng mây. Joanna nhận thấy ngay cả những người bạn đồng hành vốn từng đi nhiều nơi trên thế giới cũng có lúc lặng người trước cảnh quan.

Sau Sa Pa, đoàn tàu tiếp tục hành trình xuyên đêm tới vịnh Hạ Long. Những hành khách lần đầu đến đây được ngắm vùng biển với các núi đá vôi, cảnh quan đã được UNESCO ghi danh. Nhóm khách còn trải nghiệm ngồi thuyền do người dân địa phương chèo để thong thả ngắm cảnh.

Không phải trải nghiệm nào cũng hoàn toàn êm ái. Đường sắt Việt Nam có những đoạn tuyến đơn, khiến hành trình ban đêm xuất hiện tiếng động, rung lắc và đôi lúc xóc. Đơn vị vận hành chuẩn bị nút tai bằng bọt và bịt mắt bằng lụa cho hành khách. Joanna lại thích cảm giác được đoàn tàu đung đưa, trong khi một số người bạn đồng hành không có được giấc ngủ thoải mái.

Một tình huống khác khiến nhóm khách quốc tế bối rối là khi giờ trà chiều được phục vụ bằng khoai tây chiên và các loại hạt, khác với hình dung của nhiều người về một bữa trà chiều truyền thống. Những khác biệt nhỏ về trải nghiệm, theo nữ tác giả, cũng trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Khi hành trình kết thúc, toa lounge đã trở thành một câu lạc bộ quốc tế thu nhỏ, nơi các hành khách chia sẻ chuyện đi lại và những trải nghiệm đã có. Cảnh đẹp, đồ ăn và những toa tàu đẹp mắt góp phần tạo nên chuyến đi, nhưng với Joanna, việc dành 4 ngày ở bên những người xa lạ cũng mang lại sự thú vị riêng.

Các mối quan hệ hình thành trong chuyến đi có thể không kéo dài sau khi hành khách rời tàu. Dẫu vậy, nữ tác giả cho rằng những ngày cùng nhau trải nghiệm trên hành trình vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ.

Theo The Nightly