Khách Tây đến bảo tàng ở Việt Nam, xem xong chỉ biết thốt lên 3 từ: "Quá kinh hoàng!"

Tưởng chỉ là một điểm đến trong hành trình khám phá TP.HCM, chàng trai nước ngoài không ngờ những hình ảnh, tư liệu bên trong Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh lại khiến mình ám ảnh đến vậy. Đặc biệt, điều khiến anh bất ngờ là những hậu quả mà chiến tranh để lại không chỉ dừng lại ở một thế hệ.

Có những chuyến đi khiến người ta nhớ mãi bởi cảnh đẹp, món ăn ngon hay những trải nghiệm thú vị. Nhưng cũng có những điểm đến để lại cảm xúc hoàn toàn khác: nặng lòng, day dứt và khiến người ta phải suy nghĩ rất lâu sau khi rời đi.

Theo đó, một chàng trai nước ngoài có tài khoản Alex Zarini đã đăng tải video chia sẻ cảm nhận sau khi tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP.HCM. Ngay khi vừa bước ra khỏi bảo tàng, anh không giấu được sự bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến.

Trong video, Alex chia sẻ: "Tôi vừa tham quan xong Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Việt Nam và thành thật mà nói, những gì nhìn thấy thực sự khiến tôi bị sốc. Trước đây, tôi không thực sự biết hết những gì đã xảy ra trong những cuộc chiến tranh tại nước các bạn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những hậu quả mà cuộc chiến gây ra cho người dân thời điểm đó, cũng như những thế hệ tiếp nối sau này, tôi thực sự cảm thấy kinh hoàng.

Chiến tranh không phải thứ để đem ra đùa giỡn hay xem nhẹ. Thành thật mà nói, nó cần phải chấm dứt. Wow, chuyến tham quan này thực sự khiến tôi chấn động".

Alex Zarini ngỡ ngàng sau khi tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP.HCM. Nguồn: Alex Zarini

Điều khiến chàng trai ám ảnh không chỉ là những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà còn là những tổn thương kéo dài qua nhiều thế hệ. Có những hậu quả không biến mất khi tiếng súng ngừng vang, mà vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của những người sống sót và con cháu họ.

Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trong đó có đông đảo người Việt Nam. Nhiều người để lại bình luận chia sẻ cảm xúc, đồng thời cảm ơn chàng trai vì đã dành thời gian tìm hiểu một phần lịch sử Việt Nam.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Vậy thì bạn nên biết rằng ở Việt Nam, chúng tôi gọi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ".

"Tôi cũng từng đến đó. Chất độc da cam và những gì xảy ra trong chiến tranh thực sự kinh khủng".

"Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm nhưng tôi chỉ muốn nói rằng: Chúng tôi tha thứ nhưng không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã đến và yêu mến đất nước tôi".

"Bạn nên đến thăm nhà tù ở Côn Đảo nữa. Khi đó, bạn sẽ hiểu thêm những gì đã xảy ra trước và trong chiến tranh. Việt Nam thật sự kiên cường, bất khuất".

"Tôi đã đến đây nhiều năm trước. Khi nhìn thấy những hình ảnh về các em bé chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, trái tim tôi như tan nát. Đến giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm để quay lại lần nữa".

Điều khiến vị khách Tây ám ảnh không chỉ là những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà còn là những tổn thương kéo dài qua nhiều thế hệ.

Không chỉ những du khách nước ngoài, nhiều người Việt từng ghé thăm bảo tàng cũng đồng cảm với phản ứng của Alex. Một tài khoản kể lại rằng trong lần tham quan cùng đoàn khách quốc tế, họ từng chứng kiến những vị khách nước ngoài đỏ hoe mắt, thậm chí bật khóc khi xem các bức ảnh tư liệu.

Một người khác chia sẻ, bản thân từng đến bảo tàng từ thời trung học và bị sốc đến mức phải dừng tham quan giữa chừng để ra ngoài hít thở. Phải khoảng 10 năm sau, người này mới đủ bình tĩnh quay trở lại, lần này là để dẫn một đoàn khách Nhật Bản đến tìm hiểu lịch sử.

Những chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức nặng cảm xúc mà nơi đây mang lại. Với nhiều người, đây không đơn thuần là một điểm tham quan mà còn là nơi khiến họ phải đối diện trực tiếp với những mất mát, đau thương của chiến tranh.

Bảo tàng ở TP.HCM khiến nhiều du khách nước ngoài lặng người sau khi tham quan

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Được thành lập ngày 4/9/1975, đây là một trong những địa chỉ lưu giữ, nghiên cứu và trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những tội ác và hậu quả của chiến tranh tại Việt Nam.

Ảnh: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Theo thông tin từ bảo tàng, nơi đây hiện có 9 chuyên đề trưng bày thường xuyên, bên cạnh các triển lãm ngắn ngày, triển lãm lưu động và hoạt động giao lưu với nhân chứng chiến tranh. Hệ thống tư liệu được giới thiệu qua nhiều hình thức, từ hình ảnh, tài liệu lịch sử đến hiện vật và các phương tiện quân sự.

Trong khuôn viên bảo tàng, du khách có thể bắt gặp những chiếc máy bay, xe tăng, pháo và nhiều phương tiện quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh. Bước vào các không gian trưng bày bên trong, câu chuyện lịch sử được tái hiện qua những bức ảnh chiến trường, tư liệu về đời sống người dân, hậu quả của bom mìn, chất độc hóa học và những tổn thương mà chiến tranh để lại.

Trong khuôn viên bảo tàng trưng bày những chiếc máy bay, xe tăng, pháo và nhiều phương tiện quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh.

Đặc biệt, một số chuyên đề về hậu quả chất độc da cam, tội ác chiến tranh và chế độ lao tù có những hình ảnh, hiện vật rất chân thực, dễ tạo cảm giác nặng nề cho người xem. Đây cũng là lý do nhiều du khách chia sẻ rằng họ cần khá nhiều thời gian để bình tâm sau khi tham quan.

Không chỉ kể lại những mất mát, bảo tàng còn giới thiệu các tư liệu về phong trào phản đối chiến tranh trên thế giới, thể hiện sự ủng hộ của nhân dân quốc tế đối với Việt Nam. Qua đó, câu chuyện lịch sử không chỉ được nhìn từ những gì diễn ra trên chiến trường mà còn mở rộng đến tiếng nói phản chiến và khát vọng hòa bình của con người ở nhiều quốc gia.

Được biết, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đón gần 1 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có đông đảo du khách quốc tế. Năm 2024, bảo tàng được Tripadvisor xếp ở vị trí số 1 trong danh sách 10 bảo tàng đáng tham quan nhất châu Á.

Hiện bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 7h30 đến 17h30, kể cả cuối tuần và ngày lễ. Quầy vé ngừng đón khách lúc 17h. Từ ngày 1/10/2026, giá vé phổ thông được áp dụng là 60.000 đồng/lượt.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đón gần 1 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có đông đảo du khách quốc tế.

Với những người trẻ nước ngoài, hành trình khám phá Việt Nam đôi khi không chỉ dừng lại ở phở, bánh mì, cà phê sữa đá hay những bãi biển đẹp. Những địa điểm lịch sử như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cũng là một phần quan trọng giúp họ hiểu thêm về đất nước, con người và những câu chuyện đã góp phần tạo nên Việt Nam ngày hôm nay.

Bởi đôi khi, lịch sử không còn là những dòng chữ trong sách giáo khoa khi người ta được tận mắt nhìn thấy những chứng tích còn lưu lại. Và sau một chuyến tham quan, điều đọng lại có thể không phải là một bức ảnh check-in, mà là sự trân trọng hơn đối với giá trị của hòa bình.