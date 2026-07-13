Khách Tây chắp tay cảm ơn chủ quán Việt sau bữa ăn, hôm sau mang đến bất ngờ

Trong suốt bữa ăn, nhóm khách Tây liên tục mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự hài lòng trước hương vị các món Việt.

Những ngày qua, một đoạn clip dài 30 giây ghi lại phản ứng của nhóm du khách nước ngoài sau khi thưởng thức đồ ăn Việt tại một quán ăn ở Hải Phòng đã khiến người bất ngờ, tò mò.

Theo nội dung đoạn clip, trong suốt bữa ăn, nhóm khách Tây liên tục mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự hài lòng khi được thưởng thức các món Việt. Đỉnh điểm, sau khi dùng bữa, họ còn chắp tay gửi lời cảm ơn. Đáp lại, chủ quán nở nụ cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui trước sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm du khách.

Hiện đoạn clip đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Đoạn clip gây chú ý.

Được biết, đoạn clip trên ghi lại vào tối 4/7 tại quán ăn của gia đình anh Bùi Dương Nam, nằm trên đường Núi Ngọc ở đặc khu Cát Hải (thị trấn Cát Bà cũ, thành phố Hải Phòng).

Chia sẻ trên Dân Trí, anh Nam cho hay trước khi tới quán, các vị khách đã xem những bài đánh giá trên các hội nhóm du lịch ở Cát Bà nên muốn tới trải nghiệm. Tại đây, nhóm khách gọi các món như bún chả Hà Nội, phở bò và miến trộn hải sản. Suốt bữa ăn, họ liên tục xuýt xoa, vừa ăn vừa trao đổi với nhau về hương vị từng món.

Trước khi ra về, một thanh niên trong nhóm tiến tới gần mẹ của anh Nam rồi bất ngờ quỳ xuống và cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn. Lý giải cho hành động này, vị khách cho biết vì thấy hài lòng với bữa ăn nên muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đầu bếp nấu bữa ăn này.

Bên cạnh đó, chia sẻ thêm trên tờ Thanh Niên, anh Nam tiết lộ ngày hôm sau cả nhóm khách trong clip trên đã quay lại mua bánh mì và dẫn thêm khoảng 10 người khác tiếp tục đến ăn tối. Họ đến đặc khu Cát Hải du lịch và lưu trú trong khoảng 3 ngày trước khi tham quan những địa điểm khác.

Cảm xúc bùng nổ của các vị khách trong đoạn clip hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.