Khách sạn gần 20 năm tuổi tại Bãi Cháy vừa có sự thay đổi đáng chú ý, được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận

Ngày 16/3/2026, khách sạn Novotel Ha Long Bay chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao theo Quyết định số 91/QĐ-CDLQGVN của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu quá trình nâng cấp về cơ sở vật chất và hệ thống dịch vụ của khách sạn.

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Novotel Ha Long Bay nằm tại khu vực Bãi Cháy, hướng nhìn ra Vịnh Hạ Long. Trước đây, khu đất này từng là "Biệt thự Nhà Tròn" dùng để tiếp đón những lãnh đạo cấp cao.

Tháng 10/2008, Novotel Ha Long Bay đi vào hoạt động và trở thành khách sạn quốc tế mang thương hiệu Novotel đầu tiên tại Hạ Long do Tập đoàn Accor quản lý. Công trình kế thừa một số chi tiết kiến trúc của "Nhà Tròn", với hình ảnh cánh hải âu ôm quả trứng được sử dụng như một điểm nhấn trong thiết kế.

Triết lý Longevity (Bền bỉ) của thương hiệu Novotel được khách sạn lựa chọn làm định hướng trong quá trình vận hành gần hai thập kỷ qua, tập trung vào việc duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng không gian lưu trú hướng đến sự cân bằng, tiện nghi.

Năm 2026, sau 18 năm hoạt động, Novotel Ha Long Bay được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao. Theo đại diện khách sạn, kết quả này đến từ quá trình đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cũng như hoàn thiện các tiêu chuẩn dịch vụ dành cho khách lưu trú, khách MICE và khách quốc tế.

Sau đợt nâng cấp, khách sạn có quy mô 224 phòng thuộc 6 hạng phòng. Hệ thống hội họp gồm 5 phòng, trong đó có 2 phòng Grand Ballroom với sức chứa tối đa 300 khách, được trang bị màn hình LED và hệ thống âm thanh phục vụ các sự kiện.

Một số hạng mục mới cũng được bổ sung như Executive Lounge, khu giải trí Social Hub, khu vui chơi trẻ em, khu vực bể bơi được cải tạo và trạm sạc xe điện.

Kiến trúc tổng thể vẫn giữ tông màu trắng chủ đạo, đồng thời bổ sung các giải pháp cách âm và cải thiện không gian nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Không chỉ nâng cấp khu lưu trú và không gian tổ chức sự kiện, khách sạn cũng điều chỉnh dịch vụ ẩm thực theo hướng khai thác nhiều hơn nguyên liệu địa phương. Thực đơn gồm các bữa buffet hải sản và set trà chiều "Hương Sắc Vịnh Kỳ Quan", trong đó sử dụng hình ảnh Vịnh Hạ Long làm cảm hứng cho cách trình bày món ăn.

Tháng 7/2026, Novotel Ha Long Bay được Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) cấp chứng nhận "Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo".

Bên cạnh đó, khách sạn đưa vào ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D trong việc giới thiệu không gian và dịch vụ, hỗ trợ khách tham khảo trước khi đặt phòng.

Đại diện khách sạn cho biết việc được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao là dấu mốc trong quá trình phát triển của Novotel Ha Long Bay sau 18 năm hoạt động, đồng thời hướng tới việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm khách trong nước và quốc tế.