Đây là chỗ nghỉ độc nhất châu Âu, nơi du khách có thể ngủ ở Pháp, thức dậy tại Thụy Sĩ mà không cần rời khỏi phòng.

Thông thường, để đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, du khách phải vượt qua một cửa khẩu hoặc ít nhất đi qua biển báo biên giới. Nhưng tại khách sạn Arbez, nằm ở làng La Cure, hành trình ấy có thể chỉ mất vài bước chân.

Đây là khách sạn gia đình nằm ngay trên đường biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Một phần tòa nhà thuộc lãnh thổ Pháp, phần còn lại nằm trên đất Thụy Sĩ. Đường ranh giới quốc gia chạy xuyên qua khu vực ăn uống, cầu thang và một số phòng nghỉ, tạo nên trải nghiệm lưu trú hiếm có.

Khách sạn Arbez nằm ngay trên đường biên giới Pháp - Thụy Sĩ, cho phép du khách trải nghiệm lưu trú tại hai quốc gia trong cùng một tòa nhà

Theo NDTV, tại một số phòng, đường biên giới thậm chí chạy qua giường ngủ. Du khách có thể nằm nghỉ ở hai quốc gia cùng lúc theo đúng nghĩa đen. Khi di chuyển trong khách sạn, họ cũng có thể bước từ Pháp sang Thụy Sĩ mà không cần ra khỏi tòa nhà.

Nhìn từ bên ngoài, Arbez không khác nhiều so với những khách sạn vùng núi khác trong khu vực. Tuy nhiên, chính vị trí đặc biệt đã khiến công trình này trở thành điểm đến thu hút sự chú ý của du khách quốc tế.

Khách sạn có khoảng 10 phòng và một nhà hàng mang phong cách ẩm thực vùng núi Pháp - Thụy Sĩ.

Từ một thay đổi biên giới đến khách sạn độc đáo

Câu chuyện về khách sạn Arbez bắt đầu từ những năm 1860, khi Pháp và Thụy Sĩ thống nhất điều chỉnh một phần đường biên giới chung thông qua Hiệp ước Dappes.

Trước khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực, một doanh nhân địa phương tên Ponthus đã xây dựng một công trình nằm vắt qua đường biên giới dự kiến.

Khách sạn Arbez có khoảng 10 phòng và một nhà hàng mang phong cách ẩm thực vùng núi Pháp - Thụy Sĩ

Theo NDTV, những bất động sản đã tồn tại trước khi đường biên giới thay đổi được phép giữ nguyên vị trí. Vì vậy, công trình của Ponthus vẫn nằm nguyên chỗ cũ sau khi thỏa thuận mới có hiệu lực.

Doanh nhân này sau đó tận dụng vị trí đặc biệt của tòa nhà để mở một cửa hàng ở một bên và một quán bar ở bên còn lại. Nhiều thập kỷ sau, Jules-Joseph Arbez chuyển đổi công trình thành khách sạn, đặt nền móng cho cơ sở lưu trú mang tên gia đình mình đến ngày nay.

Từ một công trình được xây dựng trước khi đường biên giới chính thức thay đổi, nơi đây dần trở thành một trong những khách sạn có vị trí độc đáo nhất châu Âu.

Điểm dừng chân giữa dãy núi Jura

Không chỉ thu hút du khách nhờ vị trí nằm giữa hai quốc gia, khách sạn Arbez còn có lợi thế khi nằm trong khu vực dãy núi Jura.

Vào mùa hè, những con đường núi xung quanh là điểm đến của người yêu thích đi bộ đường dài. Khi tuyết rơi, khu vực này lại thu hút những người đam mê các môn thể thao mùa đông.

Vị trí của khách sạn giúp du khách thuận tiện khám phá khu vực biên giới Pháp - Thụy Sĩ, đồng thời trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng vùng núi.

Đối với nhiều người, sức hấp dẫn của Arbez không chỉ nằm ở việc lưu trú tại một khách sạn có kiến trúc đặc biệt. Đây còn là cơ hội trải nghiệm một điều hiếm gặp trong các chuyến du lịch quốc tế khi có thể đi từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không cần mở cửa hay bước ra ngoài trời.

Tại Arbez, một hành lang có thể nối liền hai quốc gia, một căn phòng có thể nằm trên lãnh thổ của cả Pháp và Thụy Sĩ, còn một chiếc giường có thể trở thành điểm giao nhau giữa hai đường biên giới.

Từ một công trình được xây dựng trước khi đường biên giới thay đổi, Arbez đã trở thành điểm lưu trú có sức hút riêng, gắn liền với câu chuyện lịch sử của khu vực.

Sau hơn 160 năm, đường biên giới từng khiến công trình này trở nên khác biệt vẫn là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của khách sạn.

Với du khách, trải nghiệm đặc biệt nhất có lẽ không nằm ở việc đặt chân đến hai quốc gia trong một chuyến đi, mà là có thể đi từ nước này sang nước khác ngay trong chính nơi mình lưu trú.

Nguồn: NDTV