Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã là sức hút khó cưỡng với du khách quốc tế. Không chỉ phong phú, đa dạng mà còn ẩn chứa nhiều hương vị độc đáo, những món ăn đường phố bình dị cũng dễ khiến người nước ngoài trầm trồ. Thế nhưng, đôi khi chính sự khác biệt về văn hóa ẩm thực lại tạo nên những câu chuyện bi hài.

Mới đây, một nữ du khách Nhật Bản trong chuyến du lịch Việt Nam đã chia sẻ trải nghiệm ẩm thực của mình. Cô cho biết bản thân rất háo hức thử nhiều món đặc sản địa phương. Tuy nhiên, câu chuyện bất ngờ trở nên "gay cấn" khi cô phát hiện đã vô tình ăn phải món được xem là "cấm kỵ" ở đất nước của chính mình.

Cụ thể, nữ du khách nói rằng tại Nhật, ốc sên là món ăn bị coi là cấm kỵ và không phổ biến trong văn hóa ẩm thực. Vậy mà trong một lần ngồi quán ăn ở Việt Nam, cô lại trót thưởng thức món có hình dạng tương tự. Đến khi chỉnh lại video, cô mới ngỡ ngàng nhận ra. Quá sốc, cô thốt lên rằng: "Đây là lần đầu và cũng là lần cuối trong đời tôi thử món này."

Thế nhưng, sự thật lại không như cô nghĩ. Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra món mà vị du khách Nhật ăn không phải ốc sên, mà chính là ốc len - một đặc sản quen thuộc của Việt Nam.

Khác với ốc sên, ốc len từ lâu đã là món khoái khẩu của người Việt. Loại ốc này được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như ốc len xào dừa, ốc len hấp sả, ốc len xào me… Trong đó, ốc len xào dừa nổi tiếng nhất, vị béo ngậy của nước cốt dừa quyện với thịt ốc giòn ngọt, tạo nên hương vị khó quên. Với nhiều người, đây là "món ăn quốc dân" khi ghé miền Tây.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn lạ kỳ của ẩm thực Việt Nam. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa thú vị, khiến hành trình khám phá ẩm thực của du khách quốc tế trở nên bất ngờ và đầy kỷ niệm.