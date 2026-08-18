Khách Nhật ăn phở gà Hà Nội rồi ví như "say nắng một cô bé kém tuổi", mê đến mức muốn ăn liền 3 bát

Hụt hẫng vì phở “không có nước”, sau khi ăn thử, chàng trai Nhật không ngờ món phở gà trộn trên phố Lãn Ông lại khiến mình mê mẩn đến vậy.

Một video review phở gà trộn của chàng trai Nhật đang nhận được nhiều sự chú ý khi anh không chỉ bất ngờ vì một món phở “không có nước”, mà còn ví hương vị này với Abura Soba của Nhật Bản và ví cảm giác ăn món gà Hà Nội như... “say nắng một cô bé có nụ cười rạng rỡ”.

Chàng trai Nhật “đổ gục” trước bát phở gà trộn Hà Nội

Tài khoản Hitoshi Mission được biết đến là của một chàng trai người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thời gian gần đây, những video của anh được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội nhờ cách review đồ ăn Việt ngắn gọn, đi thẳng vào món ăn nhưng vẫn có những cách ví von rất thú vị. Đặc biệt, điều khiến người xem thích thú là Hitoshi thường đưa ra cảm nhận khá trực diện, không cố “nâng điểm” cho món ăn chỉ vì đó là đặc sản Việt Nam.

Mới đây, một video có tựa đề “Ông anh Nhật đã thực sự xúc động khi thưởng thức món Phở Gà Trộn” tiếp tục thu hút sự chú ý. Nhân vật chính trong video lần này là một bát phở gà trộn tại một quán nhỏ trên phố Lãn Ông, Hà Nội.

Điều thú vị là trước khi bị chinh phục bởi món ăn, Hitoshi lại có một chút... hụt hẫng.

Video có tựa đề “Ông anh Nhật đã thực sự xúc động khi thưởng thức món Phở Gà Trộn” của Hitoshi đang thu hút sự chú ý. Nguồn: Hitoshi Mission

Theo lời kể của anh, sau khi rời Đền Bạch Mã, anh ghé vào một quán nhỏ trên phố Lãn Ông để ăn phở gà trộn. Tuy nhiên, khi bát phở được mang ra, anh nhận ra trước mắt mình không hề có phần nước dùng nóng hổi như hình dung ban đầu.

“Hôm trước, tôi mới nhận ra một điều, đó là lúc rời Đền Bạch Mã, ghé vào một quán nhỏ trên phố Lãn Ông để ăn phở gà trộn. Tôi nghĩ phở phải có nước dùng nóng, nên ban đầu tôi hơi hụt hẫng vì không thấy nước.”

Với một người đã quen với hình dung về phở là bánh phở chan trong nước dùng nóng, một bát phở trộn khô ráo, bên trên là thịt gà xé, rau thơm và các loại topping rõ ràng là một trải nghiệm khá khác biệt.

Nguồn: Hitoshi Mission

Thế nhưng, chỉ sau miếng đầu tiên, định kiến ấy nhanh chóng biến mất.

Bát phở gà trộn của Hitoshi có phần bánh phở mềm, thịt gà xé phủ bên trên, xen giữa là rau thơm, hành khô và lạc rang. Khi trộn lên, phần nước xốt chua ngọt bám đều vào từng sợi phở, tạo nên màu sắc bóng nhẹ và khiến món ăn trông càng bắt mắt.

“Nhưng ngay miếng đầu tiên, mọi định kiến về phở đã sụp đổ hoàn toàn. Nước xốt chua ngọt tươi miệng, kết hợp với lạc rang thơm lừng và vị ngọt tinh tế thật khó cưỡng”, Hitoshi nhận xét.

Anh thậm chí tìm được một món ăn Nhật Bản để so sánh với phở gà trộn: Abura Soba - loại mì trộn không có nước dùng: “Món này giống Abura Soba của Nhật, nhưng nếu Abura Soba đậm đà béo ngậy, thì phở gà trộn lại thanh mát và có chiều sâu.”

Bát phở gà trộn của Hitoshi có phần bánh phở mềm, thịt gà xé phủ bên trên, xen giữa là rau thơm, hành khô và lạc rang. Khi trộn lên, phần nước xốt chua ngọt bám đều vào từng sợi phở. Nguồn: Hitoshi Mission

Cách so sánh này cũng khá dễ hình dung: đều là những món mì/phở được trộn cùng nước xốt thay vì chan ngập trong nước dùng, nhưng phở gà trộn tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn nhờ rau thơm, thịt gà và phần nước xốt chua ngọt.

Nhưng điều khiến người xem bật cười có lẽ nằm ở đoạn Hitoshi nói về thịt gà Hà Nội. “Mà nghĩ lại thì, gà Hà Nội sao lại ngon đến thế cơ chứ. Cứ ăn mãi ăn mãi mà không sao dừng đũa lại được.”

Chưa dừng lại ở đó, anh còn ví cảm giác này như đang “say nắng”: “Cảm giác như đang say nắng một cô bé kém tuổi có nụ cười rạng rỡ, cứ muốn mãi dõi theo". Và sau màn ví von đầy hình ảnh ấy là một lời hứa khiến nhiều người Việt cũng phải bật cười: “Lần tới, tôi nhất định sẽ ăn liền 3 bát tại quán và mua mang về thêm 3 bát nữa.”

Hitoshi nói về thịt gà Hà Nội: “Mà nghĩ lại thì, gà Hà Nội sao lại ngon đến thế cơ chứ. Cứ ăn mãi ăn mãi mà không sao dừng đũa lại được”. Nguồn: Hitoshi Mission

Trong video, Hitoshi liên tục gắp từng miếng phở, đưa bát lên sát mặt rồi thưởng thức hết miếng này đến miếng khác, tạo cảm giác khá chân thật thay vì một màn review được “dàn dựng” quá kỹ.

Cách nói chuyện giàu hình ảnh, đôi khi có phần “lãng mạn hóa” món ăn của Hitoshi khiến nhiều người Việt bất ngờ. Một số khán giả còn nhận xét phong cách của anh có nét tương đồng với Duy Nến, YouTuber từng gây chú ý với cách review ẩm thực khá khác biệt: không quá dài dòng nhưng thường có những câu nhận xét rất độc lạ, hài hước, đôi khi khiến người xem nhớ ngay đến món ăn.

Quầy đồ ăn nhìn là biết vì sao khách Nhật gắp “không dừng đũa”

Không chỉ có bát phở trong video, phần quầy chế biến của quán cũng khiến người xem dễ bị thu hút bởi lượng nguyên liệu được bày ra khá trực quan.

Ngay phía trước quầy là những đĩa gà luộc vàng óng, phần da căng bóng, được xếp thành từng đống. Thịt gà sau khi luộc được xé hoặc chia theo từng phần để phục vụ thực khách. Bên cạnh là những đĩa bắp cải được bào thành sợi mảnh, rau thơm và các loại topping dùng cho phở trộn, nộm gà.

Bát nộm gà của quán có phần trình bày hấp dẫn, bắt mắt. Nguồn: Hitoshi Mission

Nhìn từ trên xuống, những bát phở trộn được chuẩn bị sẵn có màu sắc khá bắt mắt: nền rau và bánh phở trắng xanh, phủ lên trên là thịt gà xé, rau thơm, hành khô và lạc rang. Chỉ cần trộn đều, phần xốt sẽ quyện vào từng sợi bánh phở.

Quầy còn có nhiều món ăn kèm từ gà. Những bát lòng mề, trứng non, chân gà rút xương với phần trứng vàng óng được đặt ngay ngắn, trong khi tim và các loại nội tạng được bảo quản trên khay đá để giữ độ tươi. Những chùm trứng non tròn, vàng nhạt nằm xen giữa phần lòng mề khiến quầy đồ ăn càng thêm hấp dẫn.

Quầy có nhiều món ăn kèm từ gà. Những bát lòng mề, trứng non, chân gà rút xương với phần trứng vàng óng được đặt ngay ngắn. Nguồn: Hitoshi Mission

Ở một góc khác là những phần hành lá được cắt thành khúc dài, sẵn sàng cho các món gà; phía sau là những nồi nước dùng lớn luôn được đặt trên bếp. Toàn bộ quầy tuy khá chật nhưng các nguyên liệu được chia thành từng khu vực, từ gà luộc, rau, bánh phở đến lòng mề và đồ ăn kèm.

Đây cũng phần nào lý giải vì sao thực khách đến quán không chỉ gọi một bát phở gà trộn mà thường gọi thêm nộm gà, lòng mề trứng non hay các phần gà riêng.

Phở Hạnh: Quán phở gà trộn hơn 20 năm trên phố Lãn Ông

Quán phở xuất hiện trong video của Hitoshi là Phở Hạnh, nằm trên phố Lãn Ông, khu vực quận Hoàn Kiếm cũ. Đây vốn là một địa chỉ ăn đêm được nhiều thực khách biết tới, đặc biệt nổi tiếng với món phở gà trộn. Các nguồn ghi nhận quán có địa chỉ tại khu vực số 65 Lãn Ông và thường mở từ buổi tối đến khoảng 23h.

Phở Hạnh nằm trên phố Lãn Ông, khu vực quận Hoàn Kiếm cũ. Ảnh: Google Review

Không gian quán khá nhỏ, phần trong nhà chỉ khoảng 15 m², có 4 bộ bàn ghế và phục vụ tối đa khoảng 12 người. Vì vậy, trước đây phần lớn thực khách sẽ ngồi ở khu vực vỉa hè hoặc các vị trí xung quanh quán.

Sự nhỏ hẹp này tạo nên đúng chất một hàng ăn trong khu phố cũ: bàn ghế nhựa kê sát nhau, khách ra vào liên tục, phía trong là quầy chế biến với hàng loạt nguyên liệu được chuẩn bị sẵn.

Nhưng thứ khiến người ta tìm đến Phở Hạnh lại nằm trong những chiếc bát.

Ảnh: Google Review

Từ phở chua Lạng Sơn đến bát phở gà trộn Hà Nội

Phở Hạnh bắt đầu bán từ năm 1999. Theo chia sẻ của chủ quán Trương Thị Hạnh, trước đó bà từng bán đồ uống. Vì yêu thích nấu nướng và được nhiều người động viên, bà chuyển sang bán phở nước và xôi. Sau một lần đến Lạng Sơn thưởng thức phở chua, bà nảy ra ý tưởng biến tấu thành món phở gà trộn chua ngọt theo công thức riêng.

“Tôi từng có dịp đến Lạng Sơn thưởng thức món phở chua, sau đó tôi về biến tấu ra món phở gà trộn chua ngọt theo công thức của riêng mình và được nhiều thực khách yêu thích đến bây giờ.”

Theo chủ quán, đây gần như là một trong những món phở gà trộn đầu tiên được sáng tạo và bán tại Hà Nội.

Phở Hạnh bắt đầu bán từ năm 1999. Ảnh: Google Review

Khác với phở gà truyền thống, bánh phở ở đây không nằm trong bát nước dùng mà được trộn cùng thịt gà, mỡ hành, lạc rang, hành khô, rau sống, rau húng và xì dầu. Phần nước xốt chua ngọt được xem là yếu tố quan trọng tạo nên hương vị riêng của món ăn.

Để làm phở gà, quán sử dụng những con gà khoảng 3 kg. Gà sau khi luộc có phần da vàng bóng, thịt chắc, sau đó được chia thành từng phần như lườn, đùi, cánh... để thực khách có thể lựa chọn theo sở thích.

Chủ quán từng chia sẻ rằng các nguyên liệu trong món ăn có sự liên kết với nhau: gà phải ngon, nước trộn phải đủ vị và mọi thành phần phải hòa quyện thì mới tạo nên một bát phở trộn hoàn chỉnh.

Để làm phở gà, quán sử dụng những con gà khoảng 3 kg. Ảnh: Google Review

Phần nước dùng của quán được ninh từ xương gà cùng muối, nước mắm, gừng và hành trong khoảng 2-3 giờ. Dù phở trộn không chan nước dùng, phần nước này vẫn góp phần tạo vị ngọt tự nhiên cho thịt gà.

Riêng nước xốt chua ngọt được làm từ đường, nước mắm, muối và nước khoáng theo công thức riêng của gia đình. Chính phần xốt này tạo nên vị chua nhẹ, ngọt dịu và đậm đà, giúp bánh phở không bị khô và cân bằng với vị béo của lạc rang, hành phi cùng thịt gà.

Ngoài món “ngôi sao” là phở gà trộn, Phở Hạnh còn có khá nhiều món từ gà như nộm gà, miến gà, xôi gà, chân gà rút xương, lòng mề trứng non hay các phần gà riêng. Nộm gà cũng được nhiều thực khách lựa chọn bởi sự kết hợp giữa thịt gà, bắp cải bào sợi, rau thơm, lạc rang và nước trộn chua ngọt.

Ngoài phở gà trộn, quán còn có khá nhiều món từ gà như nộm gà, miến gà, xôi gà, chân gà rút xương, lòng mề trứng non hay các phần gà riêng. Ảnh: Google Review

Nhìn vào quầy đồ ăn của quán có thể thấy khá rõ sự đa dạng này. Những đĩa bắp cải được bào sợi mỏng nằm cạnh các phần thịt gà xé; rau thơm được chuẩn bị riêng; hành phi và lạc rang đặt sẵn để rắc lên món. Phía trước là các bát lòng mề, trứng non với màu vàng óng, trong khi phần tim và nội tạng được đặt trên đá để giữ lạnh.

Đây cũng là hình ảnh khiến một quán ăn nhỏ trở nên khá “có chuyện để xem”: khách có thể tận mắt nhìn thấy nguyên liệu được chuẩn bị và lựa chọn từng phần gà theo sở thích.

Giá không quá rẻ, nhưng thực khách vẫn tìm đến

Theo mức giá được cung cấp, các món tại quán dao động khá rộng tùy phần gà. Phở trộn kèm nước gà lườn khoảng 55.000 đồng, phở trộn đùi gà xé khoảng 65.000 đồng, nộm gà 80.000 đồng, chân gà rút xương khoảng 50.000 đồng/phần, bún thang 55.000-65.000 đồng, lòng mề trứng non 75.000 đồng/phần.

Các phần gà riêng có giá cao hơn, chẳng hạn phở lưng gà khoảng 100.000 đồng, lườn gà khoảng 120.000 đồng, đùi gà rút xương/chặt khoảng 160.000 đồng và tiết luộc khoảng 20.000 đồng.

Thực đơn của phở gà Hạnh. Ảnh: Google Review

Mức giá này có thể nhỉnh hơn một số hàng ăn bình dân khác trong khu vực, đồng thời giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm. Các nền tảng địa điểm hiện ghi nhận quán tại khu vực 65 Lãn Ông, mở khoảng 18h-23h và có mức giá tham khảo từ khoảng 20.000-55.000 đồng cho các món được niêm yết trên nền tảng.

Điểm thú vị là bên cạnh những lời khen về món ăn, các đánh giá của thực khách cũng khá đa chiều.

Một số người lần đầu ăn phở trộn ở Hà Nội cho rằng món ăn “đáng thử”, đặc biệt thích phần gà mềm ngọt, nước trộn chua ngọt vừa miệng và rau thơm ăn kèm. Có người lại ấn tượng với phần lòng mề, trứng non vì đồ ăn được cho khá nhiều.

Nộm gà cũng nhận được nhiều lời khen nhờ sự kết hợp giữa thịt gà, bắp cải bào, lạc rang và rau thơm. Một thực khách nhận xét phần gà có da giòn dai, thịt dày, trong khi nước trộn chua ngọt giúp tổng thể món ăn khá cuốn.

Ảnh: Google Review

Tuy nhiên, không gian chật và chất lượng phục vụ cũng là những điểm được nhắc đến trong một số đánh giá. Một số thực khách cho rằng quán khá đông, chỗ ngồi hạn chế; có người không hài lòng với thái độ phục vụ. Nói cách khác, Phở Hạnh có thể không phải lựa chọn dành cho những người tìm kiếm một nhà hàng rộng rãi, phục vụ chỉn chu hay mức giá thật bình dân. Nhưng nếu mục tiêu là tìm một quán ăn đêm lâu năm ở khu phố cũ, thử một phiên bản phở gà khác với bát phở truyền thống, thì đây lại là địa chỉ đáng để cân nhắc.

Và có lẽ cũng chính vì món ăn mang một cá tính riêng như vậy mà một chàng trai Nhật vốn bước vào quán với suy nghĩ “phở thì phải có nước” lại ra về với lời tuyên bố muốn ăn liền 3 bát rồi mua thêm 3 bát mang về.