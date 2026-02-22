Khách mang 93,22g vàng đi bán, thấy chủ tiệm vàng cân lại chỉ được 84,47g liền báo cơ quan chức năng, vạch trần hành vi trục lợi 19 triệu đồng

Vụ việc bắt đầu vào ngày 26/9/2024, khi một người dùng mạng xã hội Trung Quốc sở hữu khoảng 200.000 người theo dõi đăng tải video phản ánh việc mang trang sức vàng tới một cửa hàng thu mua trên địa bàn Thạch Gia Trang, Hà Bắc, để bán lại. Theo nội dung video, cửa hàng vàng sau khi tiến hành cân số vàng đã thông báo trọng lượng là 84g. Tuy nhiên, khi sử dụng cân cá nhân mang theo, người này đo được trọng lượng lên tới 93g. Như vậy, số vàng đã bị “hao hụt” khoảng 9g ngay trong quá trình giao dịch.

Người đăng tải video cho biết với mức chênh lệch này, giá trị thiệt hại tương đương bằng thu nhập một tháng của nhiều lao động phổ thông. Ngoài ra, người này cũng cáo buộc nhân viên cửa hàng đã có dấu hiệu tìm cách chuyển hướng và che giấu chứng cứ sau khi phát sinh tranh chấp về kết quả cân đo.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, trọng lượng thực tế của số vàng mà khách hàng mang tới là 93,22g, trong khi kết quả cân tại cửa hàng là 84,47g, tức thiếu khoảng 8,5g. Nếu tính theo giá vàng thời điểm giao dịch, tổng giá trị thực tế của số vàng là khoảng 54.533 NDT (hơn 205 triệu đồng). Tuy nhiên, phía cửa hàng chỉ thanh toán cho khách số tiền 49.415 NDT (hơn 185 triệu đồng), ít hơn 5.118 NDT (hơn 19 triệu đồng) so với giá trị tương ứng.

Khách hàng sau đó nghi ngờ cửa hàng đã sử dụng loại cân điện tử có thể điều chỉnh sai số nhằm làm giảm trọng lượng hiển thị khi thu mua vàng nên đã nhanh chóng phản ánh tới cơ quan quản lý thị trường địa phương để xác minh.

Ngày 27/9/2024, Cục Quản lý thị trường quận Kiều Tây, TP. Thạch Gia Trang đã ra thông báo chính thức cho biết nội dung phản ánh trong video lan truyền trên mạng là có cơ sở. Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận hành vi gian lận trong hoạt động cân đo tại cửa hàng là có thật.

Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý địa phương đã yêu cầu cửa hàng liên quan tạm ngừng hoạt động kinh doanh để tiến hành chấn chỉnh. Đồng thời, căn cứ các quy định liên quan trong Luật Đo lường, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Hà Bắc, cơ quan chức năng địa phương đã xử phạt hành chính đối với cửa hàng với số tiền lên tới 250.000 NDT (hơn 940 triệu đồng).

Đáng chú ý, trước khi có kết luận xử lý chính thức, phía cửa hàng vàng đã thừa nhận tại hiện trường việc sử dụng thiết bị cân đo không đảm bảo độ chính xác. Khách hàng sau đó cho biết họ chỉ yêu cầu nhận lại số vàng ban đầu và đã hoàn trả khoản tiền đã nhận cho cửa hàng vàng.

Theo ghi nhận của báo chí Trung Quốc, tình trạng cửa hàng thu mua vàng sử dụng thiết bị cân đo gian lận không phải là trường hợp hiếm. Trước đó, vào tháng 6/2024, cơ quan chức năng thị trấn Lý Thủy, quận Nam Hải, TP. Phật Sơn cũng đã phát hiện một cửa hàng thu mua vàng sử dụng “cân gian” trong quá trình giao dịch.

Trong một cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng chứng năng Trung Quốc đã phát hiện tại cửa hàng này một cân điện tử dùng để thanh toán giao dịch vàng nhưng không có tem kiểm định đạt chuẩn theo quy định. Ban đầu, khi sử dụng quả cân tiêu chuẩn để kiểm tra, thiết bị vẫn hiển thị kết quả chính xác.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn, lực lượng chức năng phát hiện hai thiết bị điều khiển từ xa được cất giấu tại một góc khuất trong cửa hàng. Khi họ nhấn các phím chức năng trên điều khiển, số liệu hiển thị trên cân điện tử lập tức thay đổi.

Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại TP. Vu Hồ, tỉnh An Huy vào tháng 5/2024, khi một sợi dây chuyền vàng nặng 31g sau khi được nhân viên cửa hàng cân chỉ còn chưa đến 16g. Qua điều tra, cơ quan quản lý thị trường xác định cửa hàng đã sử dụng thiết bị đo lường bị cải tạo, gắn thêm chip làm sai lệch độ chính xác để thực hiện thanh toán trong hoạt động thu mua kim loại quý.

Cơ quan chức năng Trung Quốc sau đó đã lập hồ sơ điều tra, đồng thời yêu cầu cửa hàng bồi thường thiệt hại cho khách hàng và xem xét đưa đơn vị này vào danh sách vi phạm nghiêm trọng về tín nhiệm thương mại theo quy định pháp luật Trung Quốc hiện hành.

(Theo Ifeng)