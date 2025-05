Khách hàng yêu cầu rút sổ tiết kiệm 350 triệu chuyển vào tài khoản khác để "niêm phong", nhân viên Agribank lập tức thấy điểm bất thường

Cụ thể, vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 13/5/2025, bà N.T.M (1957) trú tại thôn Ninh Xá Hạ, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định đã đến Phòng giao dịch Yên Ninh thuộc Agribank chi nhánh Ý Yên - Bắc Nam Định để giao dịch. Tiếp đón bà M. là giao dịch viên Ngô Thị Phương. Bà M. yêu cầu ngay lập tức rút 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào một số tài khoản lạ ở ngân hàng khác. Trong quá trình thực hiện giao dịch, bà M luôn trong trạng thái hoang mang, lo sợ, liên tục nghe điện thoại từ một người nào đó.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chị Phương đã khéo léo trò chuyện, tìm hiểu thêm thông tin. Bà M. lúc này mới chia sẻ rằng bà rút tiền, chuyển vào tài khoản lạ kia theo hướng dẫn của một người tự xưng là cán bộ của Bộ Công an. Người này thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo, sau đó yêu cầu bà Minh không được tiếp xúc hay thông báo cho người nhà. Tiếp đến, hắn yêu cầu bà M. ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm và chuyển cho hắn với lý do “Để niêm phong”, và sau khi xác minh làm rõ sẽ trả lại.

Giao dịch viên Ngô Thị Phương, Phòng giao dịch Agribank Yên Ninh (Ý Yên) hướng dẫn khách hàng nhận biết các hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Với kinh nghiệm dày dặn và tinh thần cảnh giác cao, giao dịch viên Ngô Thị Phương nhanh chóng xác định đây chính là một vụ giả danh công an lừa đảo chuyển tiền qua điện thoại. Ngay lập tức, chị báo cáo sự việc lên lãnh đạo chi nhánh xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Công an xã Yên Ninh để can thiệp kịp thời. Nhờ sự nhanh nhạy và chuyên nghiệp của giao dịch viên Ngô Thị Phương, bà M. đã không thực hiện giao dịch chuyển tiền, bảo toàn được toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình.

Sau vụ việc, bà M. đã gửi thư cảm ơn đến giao dịch viên Ngô Thị Phương cũng như Phòng giao dịch Yên Ninh. Bà bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn trước sự tận tâm của chị Phương và Agribank Ý Yên - Bắc Nam Định. Hành động của giao dịch viên Ngô Thị Phương không chỉ giúp bảo vệ tài sản của khách hàng mà còn là tấm gương “Người tốt, việc tốt” được Ban Giám đốc Agribank Bắc Nam Định biểu dương, lan tỏa.