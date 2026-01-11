Khách hàng lớn nhất giảm mua, gần 30 triệu thùng dầu của nền kinh tế 80 tỷ USD lênh đênh trên biển

Hơn 29 triệu thùng dầu của Venezuela đang nằm tại các tàu trên biển, tăng so với 20 triệu thùng vào đầu tuần này, theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Kpler.

Cuối tuần trước, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông đến New York. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép mạnh mẽ lên chính quyền Venezuela, buộc nước này trao cho Mỹ “quyền tiếp cận hoàn toàn” các nguồn tài nguyên dầu mỏ của họ.

Mỹ đang duy trì lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Venezuela – quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới với hơn 300 tỷ thùng. Lực lượng Mỹ cũng tiếp tục truy đuổi và bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Trong một trong những vụ việc mới nhất, lực lượng Mỹ tuần này đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương sau cuộc truy đuổi gay cấn bắt đầu gần vùng biển Venezuela. Vụ việc cho thấy Washington ngày càng thắt chặt lệnh cấm vận toàn cầu đối với dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt.

Việc phong tỏa và gia tăng áp lực đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bất hợp pháp của Venezuela đã dẫn đến lượng dầu Venezuela tồn đọng trên biển tăng cao. Theo dữ liệu của Kpler, thêm gần 10 triệu thùng trôi nổi trong tuần qua chủ yếu diễn ra ở vùng biển châu Á.

Trung Quốc là một trong những khách hàng mua dầu thô Venezuela lớn nhất trong những năm gần đây.

Các khách Trung Quốc đã giảm mua dầu của Venezuela khi chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu thô Merey của nước Venezuela giảm từ 15 USD/thùng hồi tháng trước xuống còn 13 USD/thùng hiện nay.

Mặc dù Mỹ đã ra tín hiệu rằng sẽ không cắt nguồn cung dầu của Venezuela cho Trung Quốc, nhưng các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc nhận thức được rằng nguồn cung của họ có thể giảm đáng kể.

“Các nhà sản xuất dầu thô Trung Quốc đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng những thùng dầu đang vận chuyển hiện nay sẽ là những thùng cuối cùng của họ”, Muyu Xu, một nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Kpler, nhận định.

Tham khảo: Oilprice﻿