Thay vì check-in hay ăn hải sản, du khách lại chọn một cách khám phá Đồ Sơn rất khác: xịt chai nước hoa Do Son, cầm bó hoa ly ra biển rồi đối chiếu từng tầng hương với không khí nơi đây. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ý tưởng vừa lạ vừa thú vị.

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch vốn không còn là điều xa lạ. Thế nhưng, hành trình của YouTuber người Hàn có tên JtreeVN mới đây lại khiến nhiều người thích thú bởi lý do đặc biệt: anh tới Đồ Sơn (Hải Phòng) chỉ để kiểm chứng mùi hương của một chai nước hoa nổi tiếng.

Trong đoạn vlog được đăng tải trên kênh cá nhân, JtreeVN chia sẻ anh luôn tò mò về Do Son - dòng nước hoa đình đám của thương hiệu Pháp Diptyque. Theo câu chuyện của hãng, nhà đồng sáng lập Yves Coueslant từng có thời gian sống tại Đồ Sơn khi còn nhỏ.

Chính ký ức về mùi gió biển hòa quyện với hương những loài hoa mà mẹ ông yêu thích đã trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên Do Son. Vì vậy, chàng YouTuber quyết định tự mình đến tận nơi để xem mùi hương ngoài đời có thực sự giống với những gì chai nước hoa tái hiện hay không.

JtreeVN chia sẻ anh luôn tò mò về Do Son - dòng nước hoa đình đám của thương hiệu Pháp Diptyque.

Đặt chân đến Hải Phòng, anh chàng thuê một khách sạn tại Đồ Sơn, xịt Do Son lên người rồi bắt đầu hành trình khám phá. Anh cho biết Yves Coueslant từng sống ở khu Vạn Hương, dù không xác định được chính xác ngôi nhà nằm ở đâu nhưng chỉ cần có mặt tại khu vực này cũng đủ khiến anh háo hức. Chàng trai Hàn Quốc tâm sự bản thân là người ghi nhớ mọi thứ bằng mùi hương, vì vậy việc được trực tiếp đến Đồ Sơn khiến anh vô cùng vui vẻ và phấn khích.

Điểm dừng chân đầu tiên của nam du khách là Dinh Vua Bảo Đại - nơi nghỉ mát của vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn tại Đồ Sơn. Tự lái xe máy đến tham quan, anh không giấu được sự bất ngờ trước vị trí đắc địa của công trình. Từ ban công dinh có thể phóng tầm mắt bao quát biển và rừng cây xanh mát.

"View đỉnh thật sự, nhìn được hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Không cần điều hòa mà vẫn rất mát, đúng chất biệt thự của vị vua cuối cùng", anh cảm thán.

Bên trong dinh, anh chàng tiếp tục chú ý đến những tầng hương mà mình cảm nhận được. Theo anh, khi gió biển thổi qua, không gian mang theo mùi gỗ cũ thoang thoảng hòa cùng vị mặn của biển và hương hoa rất nhẹ.

"Vừa có mùi biển mát lạnh, vừa có mùi gỗ cũ, thi thoảng gió lại cuốn theo mùi hoa thơm phức", anh chia sẻ.

Sau đó, anh chàng tìm đến chợ địa phương để mua những loài hoa được cho là giống với nốt hương của Do Son. Ban đầu, anh hỏi mua hoa huệ nhưng người bán cho biết không có. Hoa tulip cũng không đúng mùa nên không thể tìm thấy. Dù vậy, vì ấn tượng trước sự nhiệt tình của người bán, anh vẫn mua một bó hoa cúc và hoa phăng để ủng hộ.

Nam du khách mua một bó hoa ly để đem ra biển Đồ Sơn "hít hà"

Tiếp tục ghé một cửa hàng hoa khác, JtreeVN phát hiện hoa ly có mùi hương rất gần với những gì anh đang tìm kiếm nên lập tức mua một bó mang ra bãi biển. Tại đây, anh vừa xịt nước hoa Do Son lên người, vừa cầm bó hoa ly đứng giữa gió biển để so sánh.

Sau một lúc liên tục hít hà mùi hoa và không khí ven biển, chàng YouTuber đi đến kết luận đầy phấn khích: "Đúng là nó rồi, giống y hệt. So với hoa tulip thì chỉ khác một chút là có thêm mùi đất. Còn lại thì có đúng cái mùi Đồ Sơn ngai ngái."

Gương mặt rạng rỡ, anh tiếp tục nói: "Đến Đồ Sơn và được ngửi mùi của Do Son, mãn nguyện rồi. Để tôi giải thích cho những ai chưa biết thì mùi nước hoa này giống hệt mùi ở lễ hội hoa tulip Everland". Sau khoảng một tiếng ngồi tận hưởng không khí biển, JtreeVN kết thúc trải nghiệm và đi tìm món ăn địa phương.

Chàng YouTuber đi đến kết luận đầy phấn khích rằng Đồ Sơn có mùi giống như nước hoa Diptyque Do Son

Với nhiều người, Diptyque có thể vẫn là cái tên khá xa lạ. Tuy nhiên, trong giới yêu nước hoa, đây là thương hiệu niche danh tiếng của Pháp, nổi tiếng với những sáng tạo mang đậm dấu ấn nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng mùi hương.

Ra đời tại Paris vào năm 1961, Diptyque được biết đến với các dòng nước hoa, nến thơm, sản phẩm chăm sóc cơ thể và đồ trang trí mang phong cách đặc trưng. Trong số đó, Do Son là một trong những sáng tạo biểu tượng của hãng, đồng thời cũng là mùi hương gắn kết đặc biệt với Việt Nam.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2005, Do Son tái hiện ký ức tuổi thơ của Yves Coueslant tại vùng biển Đồ Sơn, nơi hương hoa huệ - loài hoa mẹ ông yêu thích quyện cùng gió biển và thiên nhiên ven bờ.

Theo mô tả của nhà sản xuất, lớp hương đầu mở ra với hoa cam châu Phi, hoa hồng và diên vĩ; tầng hương giữa nổi bật bởi hoa huệ và tiêu hồng; cuối cùng đọng lại là nhựa bồ đề cùng xạ hương. Tất cả tạo nên một mùi hương thanh lịch, gợi cảm và giàu cảm xúc, được nhiều tín đồ nước hoa xem là một trong những "best seller" tiêu biểu của Diptyque.