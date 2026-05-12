Khách Hàn ăn đầu gà, phao câu tại Việt Nam ngon đến nỗi chẳng muốn về

Ngọc Ánh
|

Trong một nội dung chia sẻ gần đây, YouTuber Choi Jongrak đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về sự khác biệt trong cách ăn uống của người Việt Nam và Hàn Quốc.

Mở đầu những chia sẻ về sự khác biệt này, Jongrak đã nhắc đến những trải nghiệm khó quên với các món ăn vốn được coi là 'đặc sản' tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của Jongrak, đầu gà là bộ phận gây ngạc nhiên nhất đối với anh. Tại Hàn Quốc, đầu gà thường không được dùng làm thực phẩm và việc tiêu thụ bộ phận này có thể bị coi là điều kỳ lạ trong mắt số đông người dân.

Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thực tế tại Việt Nam, anh ghi nhận rằng cách chế biến của người bản địa đã tạo nên một món ăn có hương vị ổn định và dễ tiếp cận hơn so với hình dung ban đầu. Bên cạnh đó, món trứng non gà cũng là một thành phần mà Jongrak khẳng định hầu như không xuất hiện trong đời sống ẩm thực tại quê hương anh. Dù vậy, sau khi nếm thử, nam YouTuber bày tỏ sự ấn tượng trước hương vị bùi béo của món ăn này.

Đối với phao câu gà, Jongrak đã tìm hiểu về quan niệm “nhất phao câu, nhì đầu cánh” hay “ghét cho cái mật, thân cho cái mề” để hiểu rõ hơn về sở thích của người Việt. Chi tiết này đã nhận được sự tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả Việt Nam đã để lại những ý kiến hài hước, đùa rằng nên “đuổi” nam YouTuber về nước vì anh đã am hiểu văn hóa bản địa quá sâu sắc, đến mức nắm rõ cả những câu đúc kết dân gian về thứ tự ưu tiên các bộ phận ngon nhất của con gà.

Về phần mình, Jongrak thừa nhận tại Hàn Quốc vẫn có một số ít người sành ăn thích mề gà, nhưng anh đánh giá cao độ dai giòn sần sật đặc trưng khi thưởng thức tại Việt Nam và cho rằng đây là món ăn phù hợp khi kết hợp cùng các loại đồ uống có cồn.

Bên cạnh những món ăn từ gà, video cũng đề cập đến một sự hiểu lầm thú vị về nước mơ. Jongrak từng cho rằng loại đồ uống giải nhiệt này, vốn được coi là hương vị quê hương tại Hàn Quốc và ít xuất hiện tại Việt Nam.

Tuy nhiên, người xem đã nhanh chóng đính chính rằng nước mơ từ lâu đã là thức uống giải khát phổ biến, đặc biệt là tại Hà Nội và khu vực phía Bắc vào mùa hè, đồng thời gợi ý nam YouTuber nên trải nghiệm thêm để cảm nhận sự tương đồng giữa hai nền văn hóa.

Những chia sẻ của Choi Jongrak đã mang lại cái nhìn khách quan về sự đa dạng trong tư duy ẩm thực giữa hai quốc gia. Qua đó, người xem có thể thấy rõ hơn cách mà mỗi nền văn hóa tận dụng nguồn nguyên liệu khác nhau để tạo nên những nét đặc trưng riêng biệt trong đời sống hằng ngày.

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

