Tin tưởng lời mời gửi tiền với lãi suất cao, một khách hàng Trung Quốc mang 23 triệu NDT (hơn 89 tỷ đồng) đến ngân hàng gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi hoàn tất giao dịch, toàn bộ số tiền đã bị chuyển sang tài khoản khác.

Khoản tiền tiết kiệm bỗng “không cánh mà bay”

Năm 2012, ông Chu được một người bạn giới thiệu chương trình huy động tiền gửi tại một ngân hàng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, với mức lãi suất hấp dẫn. Sau nhiều lần liên hệ, hai bên thống nhất gặp nhau tại chi nhánh Giang Đông của Ngân hàng Thương mại Trung Quốc ở Ninh Ba.

Sáng 21/2/2012, ông Chu đến ngân hàng và gặp một người họ Trương, người phụ nữ này tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng. Người này cùng một nhân viên khác đưa ông vào phòng VIP để làm thủ tục.

Theo thỏa thuận, ông Chu gửi 23 triệu NDT trong vòng 2 tháng và không được rút tiền trước hạn. Đổi lại, ông sẽ nhận khoản lãi lên tới 1,08 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng).

Ông Chu mang theo căn cước công dân và thẻ ngân hàng, trực tiếp thực hiện thủ tục gửi tiền tại quầy. Sau đó, chị Trương đưa ông vào phòng VIP, cung cấp một bản thỏa thuận về việc không rút tiền trong vòng 2 tháng.

Trong lúc ông Chu ký văn bản, nữ nhân viên yêu cầu ông đưa thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân để lấy sao kê phục vụ việc lưu trữ hồ sơ. Không nghi ngờ gì, ông Chu giao các giấy tờ này cho đối phương.

Một lát sau, nhân viên họ Trương quay lại, nói rằng ông Chu cần nhập mật khẩu để hoàn tất việc lấy sao kê. Ông Chu đi theo người này đến quầy giao dịch và tự tay nhập mật khẩu. Sau đó, chị Trương đưa ông Chu rời khỏi quầy.

Phải đến hai tuần sau, ông Chu mới phát hiện 23 triệu NDT trong tài khoản đã biến mất và lập tức trình báo cảnh sát.

Điều tra của cảnh sát sau đó xác định người phụ nữ họ Trương không phải nhân viên ngân hàng mà là người đại diện pháp luật của một công ty đầu tư tại Ninh Ba. Người này cùng một số đối tượng khác lên kế hoạch lừa đảo bằng cách dụ khách gửi tiền với lãi suất cao rồi chiếm đoạt. Thực tế, số tiền của ông Chu đã bị chuyển sang tài khoản khác chỉ vài phút sau khi ông hoàn tất thủ tục gửi tiền tại ngân hàng. Toàn bộ quá trình chiếm đoạt chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 giờ.

Khách hàng khởi kiện

Sau khi vụ việc bị phát hiện, người phụ nữ họ Trương và các đồng phạm lần lượt bị bắt. Ngày 16/9/2013, người này bị kết án tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trộm cắp và rút vốn trái phép. Một nhân viên ngân hàng khác bị phạt 10 năm tù.

Tuy nhiên trong vụ việc này, ông Chu cho rằng ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, khiến số tiền gửi bị chiếm đoạt ngay tại nơi giao dịch.

Ảnh minh họa: Internet

"Tôi quá tin tưởng ngân hàng. Trong suốt quá trình nhập mật khẩu, tôi không biết nhân viên quầy đang thực hiện giao dịch chuyển tiền. Không ai nói rõ với tôi việc chuyển khoản, thậm chí tôi cũng không được yêu cầu tự ký vào giấy chuyển tiền", ông Chu nói.

Ông cho rằng mình đã gửi tiền vào ngân hàng, nhưng tiền lại bị đánh cắp ngay tại đây, do đó ngân hàng phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại xảy ra.

Ai đúng, ai sai?

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, tòa án Trung Quốc xác định ngân hàng không có lỗi trong quá trình xử lý giao dịch và không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với khoản tiền 23 triệu NDT bị chiếm đoạt.

Theo nhận định của tòa, thứ nhất, pháp luật Trung Quốc không có quy định thống nhất bắt buộc khách hàng phải nhập mật khẩu khi thực hiện thủ tục in sao kê. Do đó, quy trình nghiệp vụ của ngân hàng trong trường hợp này không bị xem là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông Chu đã tự nguyện giao giấy tờ tùy thân, trực tiếp nhập mật khẩu và không có phản ứng phản đối khi giao dịch chuyển tiền được thực hiện. Tòa cho rằng những hành vi này thể hiện sự thiếu cẩn trọng của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân.

Thứ ba, ngân hàng đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của người liên quan trong quá trình giao dịch, đáp ứng yêu cầu xác minh danh tính. Bên cạnh đó, mục đích chuyển tiền được ghi rõ trên chứng từ và nhân viên ngân hàng đã nhiều lần xác nhận nội dung giao dịch. Trong bối cảnh không xuất hiện dấu hiệu bất thường rõ ràng, ngân hàng không có căn cứ pháp lý để tự ý từ chối hoặc dừng giao dịch.

Trên cơ sở đó, tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Chu, xác định ngân hàng không phải bồi thường khoản tiền bị chiếm đoạt.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường, giao dịch riêng với nhân viên, gửi tiền tại nhà hoặc ở phòng làm việc cá nhân, bởi đây đều là những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

(Theo The Paper)