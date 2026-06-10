Khách du lịch mua 11 chiếc bánh rán 420.000 đồng trên phố Hà Nội: Công an vào cuộc

Đoạn clip do chính vị khách du lịch quay lại khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.

Ngày hôm nay (10/6), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại một tình huống gây tranh cãi trên khu phố cổ Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip do nam du khách người nước ngoài ghi lại thì khi đang đi bộ trên đường, anh được một phụ nữ bán hàng rong mời chào mua bánh.

Người phụ nữ bán bánh rán xuất hiện trong clip.

Khi vị khách thắc mắc về tên gọi của món bánh, người bán dùng chiếc kẹp mang theo kẹp một chiếc bánh trao tận tay anh nếm thử. Sau đó vị khách có hỏi giá tiền nhưng người phụ nữ không trả lời hay đưa ra ký hiệu nào để hồi đáp thắc mắc của anh. Người này chỉ du khách đi lên vỉa hè rồi nhanh tay gắp nhiều chiếc bánh rán cho vào túi nilon. Chỉ đến khi nam du khách ra hiệu không muốn mua thêm, chị mới dừng lại. Tổng cộng, khoảng 10 chiếc bánh đã được cho vào túi và một chiếc bánh du khách đang dùng.

Cuối cùng túi bánh có giá 150.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người xem tinh ý phát hiện, khi nam du khách đưa tờ 500.000 đồng, người bán bánh rán chỉ trả lại 80.000 đồng. Điều đó có nghĩa là túi bánh rán nhỏ có giá 420.000 đồng.

Liên quan tới đoạn clip gây tranh cãi trên, thông tin trên Dân Trí, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh.