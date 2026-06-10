HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khách du lịch mua 11 chiếc bánh rán 420.000 đồng trên phố Hà Nội: Công an vào cuộc

Hương Trà (T/H)
|

Đoạn clip do chính vị khách du lịch quay lại khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.

Ngày hôm nay (10/6), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại một tình huống gây tranh cãi trên khu phố cổ Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip do nam du khách người nước ngoài ghi lại thì khi đang đi bộ trên đường, anh được một phụ nữ bán hàng rong mời chào mua bánh.

Người phụ nữ bán bánh rán xuất hiện trong clip.

Khi vị khách thắc mắc về tên gọi của món bánh, người bán dùng chiếc kẹp mang theo kẹp một chiếc bánh trao tận tay anh nếm thử. Sau đó vị khách có hỏi giá tiền nhưng người phụ nữ không trả lời hay đưa ra ký hiệu nào để hồi đáp thắc mắc của anh. Người này chỉ du khách đi lên vỉa hè rồi nhanh tay gắp nhiều chiếc bánh rán cho vào túi nilon. Chỉ đến khi nam du khách ra hiệu không muốn mua thêm, chị mới dừng lại. Tổng cộng, khoảng 10 chiếc bánh đã được cho vào túi và một chiếc bánh du khách đang dùng.

Cuối cùng túi bánh có giá 150.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người xem tinh ý phát hiện, khi nam du khách đưa tờ 500.000 đồng, người bán bánh rán chỉ trả lại 80.000 đồng. Điều đó có nghĩa là túi bánh rán nhỏ có giá 420.000 đồng.

Liên quan tới đoạn clip gây tranh cãi trên, thông tin trên Dân Trí, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh.

Cháu bé 10 tuổi có nhiều vết bầm tím trên người: Bất ngờ lời khai của bố
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại