Khách đi taxi hết 37k nhưng chuyển khoản hơn 552 triệu đồng, tài xế muốn trả lại thì bị từ chối liền báo cảnh sát

Rạng sáng ngày 21/8/2025, tại huyện Phú Thuận, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi một hành khách trong tình trạng say xỉn vô tình chuyển nhầm hơn 146.000 NDT (hơn 552 triệu đồng) tiền cước taxi, thay vì chỉ 10 NDT (37.000 đồng) như hiển thị trên đồng hồ tính phí.

Theo lời kể của tài xế Chu Vĩ, vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày, anh đón một nam thanh niên ngoài 20 tuổi tại khu vực gần đường An Hòa Tây. Thời điểm lên xe, hành khách này có biểu hiện đã sử dụng đồ uống có cồn. Trong quá trình di chuyển, khi xe đi đến khu vực đầu cầu Tống Độ và vẫn chưa tới điểm đến cuối cùng, người đàn ông bất ngờ yêu cầu dừng xe để xuống.

Ngay sau khi xe dừng hẳn, điện thoại của tài xế Chu Vĩ bất ngờ nhận được thông báo đã nhận tiền từ WeChat với số tiền 146.528 NDT. Trong khi đó, số tiền cước xe hiển thị trên đồng hồ tính phí chỉ là 10 NDT.

Nhận thấy sự chênh lệch quá lớn, Chu Vĩ lập tức thông báo với hành khách rằng anh đã thanh toán nhầm số tiền. Tuy nhiên, khi Chu Vĩ đang chuẩn bị thực hiện thao tác hoàn trả lại khoản tiền này, vị khách này lại nói “không cần trả” rồi nhanh chóng rời đi, mất liên lạc.

Đứng trước khoản tiền lớn bất thường, Chu Vĩ tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh cho rằng hành khách đang trong tình trạng không được tỉnh táo sau khi chuyển một khoản tiền lớn như vậy, rất có thể đang gặp phải vấn đề tâm lý hoặc có hành động thiếu kiểm soát.

Trước tình huống đó, Chu Vĩ lập tức lái xe đến đồn công an gần nhất để trình báo toàn bộ sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng cùng tài xế quay trở lại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông đang ngồi bên vệ đường.

Lúc này, vị khách kia đã dần tỉnh táo hơn. Sau khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch trên điện thoại, anh mới nhận ra mình đã nhập nhầm số tiền chuyển chuyển khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm hơn 146.000 NDT tiền cước taxi.

Dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, tài xế Chu Vĩ đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà mình nhận được cho hành khách. Chưa hết, anh còn tiếp tục chở người đàn ông về tận nhà an toàn. Lần này, hành khách đã thanh toán đúng số tiền cước xe là 25 NDT và bày tỏ lời cảm ơn chân thành. Khi đó, thời gian đã gần 4h sáng.

Được biết, Chu Vĩ năm nay 39 tuổi và đã có 20 năm kinh nghiệm lái taxi. Trong suốt thời gian làm nghề, anh cho biết bản thân không thể nhớ nổi đã từng nhặt được bao nhiêu điện thoại hay ví tiền mà hành khách bỏ quên trên xe. Tuy nhiên, theo anh, việc trả lại tài sản thất lạc cho khách là điều hoàn toàn bình thường, giống như việc anh luôn chủ động xuống xe hỗ trợ những hành khách lớn tuổi khi lên xuống xe.

Sau khi sự việc được lan truyền, cơ quan quản lý giao thông địa phương cùng công ty taxi nơi Chu Vĩ làm việc đã tiến hành biểu dương hành động trung thực của anh. Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại bình luận khen ngợi, cho rằng Chu Vĩ không chỉ nhiệt tình giúp đỡ người khác mà còn luôn tận tâm với hành khách trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của nam tài xế đã trở thành một câu chuyện đẹp trong đời sống thường nhật, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

(Theo Guangming Daily)