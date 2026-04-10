Khách đi máy bay lưu ý: Mọi người dân đều được dùng 2 dịch vụ miễn phí khi đến sân bay Nội Bài

Không ít người nghĩ rằng vào sân bay là phải tự xoay xở mọi thứ, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc đang vội giờ ra cửa khởi hành. Thực tế, tại sân bay Nội Bài, đặc biệt ở Nhà ga T2, hành khách đã có thể sử dụng ít nhất 2 dịch vụ miễn phí để di chuyển thuận tiện và an toàn hơn, gồm xe điện trong khu cách ly và xe nôi em bé.

Thông tin này được nhắc lại sau một chia sẻ trên fanpage Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài về cảnh một người mẹ vội giờ bay nên để cậu con trai khá lớn ngồi trên chiếc xe nôi nhỏ để di chuyển nhanh giữa dòng người. Từ tình huống đó, sân bay lưu ý việc dùng xe nôi không đúng mục đích có thể tiềm ẩn rủi ro mất trọng tâm, lật xe hoặc khó kiểm soát khi gặp chướng ngại vật, đồng thời “mách nhỏ” 2 tiện ích miễn phí mà nhiều gia đình có thể tận dụng ngay khi đến T2.

Xe điện miễn phí ở khu cách ly T2, chỉ cần vẫy tay hoặc gọi điện

Theo thông tin đăng trên website chính thức của Cảng HKQT Nội Bài, Nhà ga T2 có thiết kế dạng cánh, trải dài ra hai đầu Đông – Tây với chiều dài dọc gần 1 km. Nhà ga đã lắp thang bộ hành một chiều đi từ khu trung tâm ra hai cánh, nhưng với những khách cần di chuyển theo chiều ngược lại từ hai đầu cánh về khu trung tâm, quãng đường khoảng 500 m vẫn là khá xa, đặc biệt với người hạn chế vận động, người già, trẻ em và phụ nữ có thai.

Để hỗ trợ hành khách, Nội Bài tổ chức dịch vụ chở khách bằng xe điện miễn phí trong khu vực cách ly tầng 3. Xe chạy dọc hành lang hai cánh Đông – Tây, có 4 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 12 km/h, trung bình khoảng 10 phút mỗi lượt từ Đông sang Tây và ngược lại. Cảng cũng nêu rõ nguyên tắc phục vụ là ưu tiên khách khó khăn trong di chuyển trước, đồng thời ưu tiên khách ra boarding gate trước khách có nhu cầu ăn uống, mua sắm.

Cách dùng dịch vụ này khá đơn giản. Theo Cảng HKQT Nội Bài, yêu cầu sử dụng xe điện được tiếp nhận trực tiếp từ hành khách trên lộ trình xe chạy hoặc qua đại diện hãng hàng không, nhân viên thương vụ. Sân bay cũng công bố số điện thoại liên hệ là 0915285961, nghĩa là hành khách ở khu cách ly tầng 3 có thể chủ động vẫy xe khi thấy xe đi qua hoặc gọi điện khi cần hỗ trợ gấp.

Với những gia đình đi cùng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai, đây là tiện ích đặc biệt hữu ích trong bối cảnh quãng đường di chuyển trong nhà ga quốc tế có thể khá dài. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng có thể giúp hành trình bớt vất vả hơn nhiều, nhất là vào thời điểm cận giờ boarding.

Xe nôi em bé miễn phí, nhiều gia đình đi qua mà chưa để ý

Bên cạnh xe điện, fanpage Chăm sóc khách hàng Nội Bài cũng cho biết tại T2 có hệ thống xe nôi em bé mượn miễn phí, được bố trí sẵn tại nhiều điểm để hỗ trợ các gia đình đi cùng em bé. Một bài đăng khác trên cùng fanpage tiếp tục giới thiệu “baby stroller miễn phí tại T2”, cho thấy đây là tiện ích đã được sân bay triển khai để giúp các gia đình di chuyển nhẹ nhàng hơn khi làm thủ tục hoặc chờ ra tàu bay.

Dù website chính thức của Nội Bài hiện chưa có một bài hướng dẫn riêng thật chi tiết về quy trình mượn – trả xe nôi như với xe điện, thông tin từ kênh chăm sóc khách hàng của sân bay cho thấy hành khách có thể tìm xe nôi đã được bố trí sẵn trong nhà ga để sử dụng khi đi cùng em bé. Điểm quan trọng là phải dùng đúng công năng: xe nôi dành cho em bé và trẻ nhỏ phù hợp, không nên tận dụng để chở trẻ đã lớn chỉ vì đang vội, bởi chính sân bay đã cảnh báo việc này có thể gây mất an toàn khi di chuyển nhanh.

Ngoài 2 tiện ích kể trên, Cảng HKQT Nội Bài còn bố trí 2 phòng chăm sóc em bé tại khu vực phòng chờ quốc tế đi, tầng 3, cánh Đông và cánh Tây của Nhà ga T2, gần gate 28 và gate 31. Trong phòng có các trang thiết bị cần thiết như vòi rửa tay, thùng rác, cũi, bàn thay tã, màn hình FIDs. Bên cạnh đó, khu vui chơi trẻ em cũng được bố trí tại phòng chờ cách ly quốc tế đi tầng 3 gần gate 33. Những chi tiết này cho thấy hạ tầng phục vụ nhóm hành khách gia đình tại T2 đã được đầu tư khá đồng bộ từ nhiều năm nay.

Trong trường hợp chưa rõ vị trí các tiện ích hoặc cần được hướng dẫn thêm, hành khách có thể liên hệ tổng đài giải đáp thông tin của sân bay Nội Bài theo số 1900.636.535, được công bố trên website chính thức của Cảng.