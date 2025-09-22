Năm 2023, bà Hàn ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, rơi vào tình trạng khốn đốn sau khi phát hiện hợp đồng bảo hiểm mà mình mua cách đây 8 năm không như những gì đại lý từng hứa hẹn.

Bà Hàn kể rằng vào tháng 7/2015, khi được một người hàng xóm giới thiệu, bà đã mua sản phẩm bảo hiểm có trả cổ tức của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Wall cho con trai. Hợp đồng yêu cầu đóng phí 10 năm, mỗi năm 10.000 NDT, tổng cộng 100.000 NDT (hơn 370 triệu đồng).

“Đại lý bảo rằng gói bảo hiểm này có cổ tức hàng năm, lãi suất cao hơn gửi ngân hàng. Quan trọng nhất, sau 10 năm tôi có thể rút lại tiền gốc bất cứ lúc nào. Nghe vậy, tôi thấy đây là khoản đầu tư an toàn và đã ký hợp đồng”, bà Hàn nhớ lại.

Tuy nhiên, đến năm 2023, tức 8 năm sau khi tham gia bảo hiểm, tình hình tài chính của gia đình bà Hàn bắt đầu rơi vào khó khăn. Để có tiền duy trì hợp đồng, bà phải vay mượn nhiều nơi. Bà cho rằng bản thân vẫn cố gắng đóng phí vì tin rằng chỉ cần chờ thêm ít năm nữa là có thể rút “tiền gốc”. Thế nhưng, khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty bảo hiểm, bà Hàn mới hay tin phải đợi đến tận năm 2094, tức 71 năm nữa mới được rút tiền.

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những gì đại lý bảo hiểm từng hứa. Bà Hàn tỏ ý muốn khiếu nại thì phía công ty bảo hiểm chỉ trả lời: “Tất cả đều ghi rõ trong hợp đồng”.

Trên thực tế, hợp đồng bảo hiểm mà bà Hàn ký kết dài tới 73 trang, chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Bà cho rằng một người tiêu dùng bình thường khó có thể đọc kỹ và nắm rõ từng chi tiết, vì vậy bà chỉ dựa vào lời giải thích của đại lý – những người được xem là đại diện cho công ty bảo hiểm.

Khi phát hiện sự thật, bà Hàn mong muốn chấm dứt hợp đồng, đòi lại 80.000 NDT (hơn 296 triệu đồng) tiền đã đóng và phần cổ tức chưa rút. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và trực tiếp đến chi nhánh Thương Châu của công ty bảo hiểm, bà chỉ nhận được một thông báo. Theo đó, nếu chấm dứt hợp đồng, bà sẽ chỉ được hoàn lại khoảng 40.000 NDT (hơn 148 triệu đồng), tức chưa đến một nửa số tiền đã đóng.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong vụ việc này, bà Trương –đại điện đại lý đã bán bảo hiểm cho bà Hàn – cho biết bản thân bà cũng từng mua sản phẩm này và tin tưởng vào lợi ích được giới thiệu trong quá trình đào tạo.

“Trong khóa học, chúng tôi được nhấn mạnh đây là sản phẩm giống như một khoản tiết kiệm, có thể rút tiền vào những thời điểm quan trọng như khi con học đại học hay lập gia đình. Tôi không hề được nói rõ ‘tiền gốc’ chỉ được rút khi người được bảo hiểm đủ 80 tuổi. Nếu biết điều đó, tôi đã không mua”, bà Trương chia sẻ.

Bà cũng thừa nhận việc giải thích với khách hàng chủ yếu dựa vào tài liệu đào tạo và kinh nghiệm truyền miệng, chứ không nắm rõ từng điều khoản trong hợp đồng.

Ngày 26/5/2023, ông Trịnh, Trưởng phòng Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng của công ty bảo hiểm Great Wall chi nhánh Hà Bắc, đã phản hồi về vụ việc. Theo ông, hợp đồng bà Hàn mua là sản phẩm bảo hiểm có trả cổ tức, hoàn toàn hợp pháp.

“Khách hàng đóng phí trong 10 năm, sau đó sẽ được nhận niên kim hàng năm - khoản tiền mà công ty bảo hiểm chi trả định kỳ cho người được bảo hiểm cho đến khi 80 tuổi. Giá trị hợp đồng sẽ tăng dần theo thời gian. Khoản 80.000 NDT bà Hàn đã đóng chính là phí bảo hiểm, không phải “tiền gốc” như mọi người vẫn nghĩ. Công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ hoàn trả phí bảo hiểm. Thứ khách hàng nhận được được là niên kim hằng năm cho đến khi người được bảo hiểm bước sang tuổi 80”, ông Trịnh khẳng định.

Ông Trịnh cũng cho biết đại lý bán sản phẩm đã phủ nhận việc từng hứa hẹn hoàn trả gốc trong vòng 10 năm. Ngoài ra, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, công ty bảo hiểm đã gọi điện xác nhận điều khoản với khách hàng.

“Nếu khách hàng gặp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng thương lượng để đưa ra phương án bồi thường hợp lý. Trong trường hợp không hài lòng, bà Hàn có thể yêu cầu hiệp hội bảo hiểm làm trung gian hoặc khởi kiện”, ông Trịnh nói thêm.

Dù kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố, song trường hợp của bà Hàn là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người tiêu dùng. Các chuyên gia Trung Quốc khuyên người tiêu dùng trước khi tham gia bảo hiểm cần đọc kỹ điều khoản, yêu cầu đại lý hoặc đơn vị bán bảo hiểm giải thích bằng văn bản để tránh rơi vào tranh chấp kéo dài.

(Theo Sina)