Khách ăn buffet nhưng cứ 15 phút lại thò tay lục túi 1 lần, nhà hàng lập tức trích xuất camera: "Đừng để chúng tôi báo công an”

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Hong Kong, Trung Quốc, ghi lại cảnh hai vị khách tại một nhà hàng buffet lẩu ở Tsuen Wan vào ngày 27/9 đã lén cho hải sản, thịt bò sống và cả mì gói vào túi cá nhân với ý định mang về.

Nguồn tin cho biết đoạn clip được ghi từ camera gắn trên người nhân viên nhà hàng. Trong đó, nhân viên phát hiện hành vi đáng ngờ và lịch sự nhắc nhở: “Xin hãy lấy đồ ăn ra khỏi túi vì lý do vệ sinh. Quý khách có thể dùng thoải mái tại đây nhưng không được mang ra ngoài”.

Ban đầu, người đàn ông một mực phủ nhận. Tuy nhiên, sau đó anh ta buộc phải lấy ra một túi thịt bò tươi sống.

Khi bị yêu cầu trả lại toàn bộ, vị khách này tiếp tục khẳng định túi thịt bò không phải của nhà hàng. Nhân viên vẫn kiên quyết giải thích thực khách chỉ được ăn tại chỗ, không được mang thực phẩm thô ra ngoài. Nhà hàng có camera ghi hình toàn bộ. Cuối cùng, người này đành mở túi.

Khi chứng kiến vị khách lôi ra nhiều bọc lớn chứa đầy hải sản, thịt bò và mì ăn liền, nhân viên không khỏi ngạc nhiên vì số lượng thực phẩm nhiều đến mức đủ cho vài bữa ăn.

Clip dài khoảng 2 phút nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động này “thiếu ý thức” và “mất mặt”. Bên cạnh đó, nhiều người khen ngợi cách xử lý bình tĩnh, chuyên nghiệp của nhân viên nhà hàng.

Theo truyền thông địa phương thông tin thêm, hai vị khách này vốn là khách quen, từng đến ăn tại nhà hàng 2–3 lần. Tuy nhiên, sau khi sự việc bị phát hiện, khi thanh toán, họ không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào.

Đại diện nhà hàng cho biết do đã thu hồi toàn bộ số thực phẩm, đơn vị không trình báo cảnh sát.

Song luật sư Albert Luk Wai-hung nhận định, hành vi mang đồ tươi sống từ nhà hàng buffet có thể bị coi là trộm cắp, với mức phạt tù tối đa lên tới 10 năm. Dù chưa kịp đưa ra khỏi nhà hàng, hành động này vẫn có thể bị xem là “âm mưu trộm cắp” tại địa phương này.

Luật sư nhấn mạnh, việc cố tình chiếm đoạt nguyên liệu giá trị cao hoàn toàn khác với việc mang đồ ăn thừa đã nấu chín về – điều mà một số nhà hàng cho phép. Thực tế, không ít trường hợp khách buffet giấu thức ăn để mang ra ngoài từng bị phát hiện, và các chuyên gia địa phương đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này.

Trước đó, vào đầu tháng 3, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại nhà hàng buffet lẩu và nướng tự chọn ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và thu hút sự chú ý của dư luận. Hai vị khách chọn gói buffet 88 NDT (khoảng hơn 300.000 đồng) với thực đơn không giới hạn gồm thịt bò, thịt cừu, hải sản, rau củ và nhiều món khác.

Nhà hàng không quy định thời gian dùng bữa, nhưng có lưu ý rõ ràng: thực khách không được lãng phí đồ ăn và tuyệt đối không được mang thực phẩm ra ngoài. Tuy vậy, cặp đôi này đã ngồi từ buổi trưa đến tận chiều tối, khiến chủ quán nghi ngờ và quyết định theo dõi.

Khi rời đi, họ bị nhân viên yêu cầu kiểm tra túi xách. Kết quả, bên trong chứa khoảng 20kg thịt bò và thịt cừu đã được chia thành nhiều túi nilon nhỏ. Camera an ninh cũng ghi lại cảnh hai người chuẩn bị sẵn túi, lợi dụng thời điểm quán vắng khách buổi chiều để lén chuyển thịt từ quầy về bàn, sau đó giấu xuống dưới gầm bàn nhằm tránh sự chú ý.

Số thịt 2 vị khách tại Sơn Đông (Trung Quốc) định đem về bị phát hiện.

Điều gây bức xúc hơn cả là thái độ của người đàn ông. Anh ta không thừa nhận lỗi, thậm chí còn khẳng định với mức giá buffet như vậy, số thịt mang đi vẫn “chưa đủ nhiều”. Người này còn muốn thỏa thuận riêng với chủ quán, song chủ nhà hàng đã gọi cảnh sát để xử lý. Ông cho rằng đây là hành vi cố tình gây thiệt hại và đã đăng toàn bộ video sự việc lên mạng xã hội, tạo ra nhiều tranh cãi.

Phần đông cư dân mạng chỉ trích gay gắt, cho rằng mức giá 88 NDT cho một bữa buffet vốn đã rẻ, nên việc khách lợi dụng để lấy đi số lượng lớn thực phẩm là không thể chấp nhận. Theo ước tính, số thịt mà cặp đôi mang theo trị giá khoảng 1.200 NDT (tương đương 4,2 triệu đồng).

