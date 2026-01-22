Khắc nghiệt 'đào thải' sedan cỡ D ở Việt Nam: Chưa đầy 10 năm, 7 xe bị khai tử, Toyota Camry trước cơ hội độc tôn trong phân khúc

Thập kỷ qua (2016 - 2026) ghi nhận một cuộc sàng lọc lớn trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Từng là biểu tượng cho sự thành đạt, phân khúc này lần lượt chứng kiến sự rời đi của 7 đại diện từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến châu Âu. Ngược lại, tới nay, Toyota Camry không chỉ đứng vững mà còn xác lập vị thế thống trị gần như tuyệt đối, bởi Kia K5 đến nay đã gần 5 năm chưa được nâng cấp, doanh số thấp, có thể đối diện nguy cơ bị khai tử tiếp.

Nguyên nhân của làn sóng thoái trào này một phần đến từ sự bùng nổ của nhóm xe gầm cao như SUV, crossover và các dòng MPV. Với cùng tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng, người tiêu dùng hiện nay ưu tiên sự linh hoạt, không gian rộng rãi và khả năng di chuyển đa địa hình của các mẫu xe như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, Ford Everest... Chính sự thay đổi trong hành vi mua sắm này đã đẩy các dòng sedan truyền thống vào thế bị thu hẹp thị phần, dẫn đến việc nhiều hãng xe phải khai tử sản phẩm để bảo toàn nguồn lực.

Dưới đây là danh sách 7 mẫu sedan cỡ D bị khai tử tại Việt Nam trong thập kỷ qua.

Renault Talisman

Mẫu xe mở màn cho làn sóng rời bỏ phân khúc này là Renault Talisman. Được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (VIMS) 2016 bởi nhà phân phối Auto Motors Vietnam, Talisman mang theo kỳ vọng về một dòng xe Pháp lịch lãm. Tuy nhiên, mức giá tầm 1,5 tỷ đồng cùng mạng lưới dịch vụ hạn chế đã khiến doanh số rơi vào tình trạng đóng băng ngay từ năm 2017.

Sau đó, thương hiệu này quay trở lại vào năm 2020 dưới sự quản lý của nhà phân phối CT-Wearnes Vietnam, nhưng Talisman cũng chỉ tồn tại đến giữa năm 2021 trước khi chính thức bị xóa tên khỏi danh mục sản phẩm do chiến lược tái cơ cấu của doanh nghiệp.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata chính thức kết thúc hành trình phân phối chính hãng tại Việt Nam vào đầu năm 2018, ngay khi Nghị định 116 bắt đầu có hiệu lực. Thực tế, từ năm 2016, doanh số của Sonata đã sụt giảm mạnh. Đến đầu năm 2018, đơn vị phân phối Hyundai Thành Công (TC Motor) đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi dừng kinh doanh toàn bộ các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), bao gồm cả Sonata, để chuyển sang chiến lược 100% lắp ráp trong nước (CKD).

Việc đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm mẫu mã theo từng lô của Nghị định 116 đối với một mẫu xe có doanh số thấp như Sonata được cho là không hiệu quả về mặt kinh tế, buộc hãng phải khai tử mẫu xe này để dồn lực cho các mẫu gầm cao chiến lược như Santa Fe và Tucson lắp ráp trong nước, hay cả Accent ở phân khúc sedan cỡ B thấp hơn.

Nissan Teana

Nissan Teana là cái tên tiếp theo gia nhập danh sách bị đào thải vào cuối năm 2018 dưới tác động trực tiếp từ những thay đổi nghiệt ngã của chính sách nhập khẩu. Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (VIMS) cuối năm 2016, phiên bản nâng cấp của Teana thế hệ L33 đã gây chú ý lớn với thiết kế "V-Motion" đặc trưng cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED sắc sảo kết hợp động cơ 2.5L.

Tuy nhiên, lợi thế về chất lượng nhập Mỹ lại trở thành gánh nặng kinh tế khi Nghị định 116 chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2018. Việc phải duy trì một mẫu xe có doanh số thấp với mức giá niêm yết lên tới 1,49 tỷ đồng đã khiến Teana không thể cạnh tranh về mặt thương mại với những đối thủ lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu từ ASEAN vốn được hưởng thuế suất 0%.

Peugeot 508

Sự khắc nghiệt của thị trường tiếp tục lan sang thương hiệu Peugeot khi mẫu sedan 508 chính thức ngừng kinh doanh vào đầu năm 2019. Trước đó, Peugeot 508 từng là mẫu sedan duy nhất của thương hiệu này được phân phối tại Việt Nam.

Tuy nhiên, có lẽ sự thành công của bộ đôi SUV/crossover cùng nhà là 3008 và 5008 kể từ cuối năm 2017 đã thay đổi hoàn toàn cục diện kinh doanh. Khách hàng bắt đầu ưu tiên sự đa dụng của xe gầm cao, dẫn đến việc 508 không còn được ưa chuộng. Đơn vị lắp ráp đã chọn giải pháp dừng kinh doanh 508 từ đầu năm 2019 để tập trung hoàn thiện dải sản phẩm, phân khúc mang lại biên lợi nhuận tốt hơn hẳn cho hãng, ví dụ như bổ sung 2008 và 408.

Volkswagen Passat

Đến cuối năm 2022, Volkswagen Passat trở thành đại diện tiếp theo từ châu Âu rời cuộc chơi. Passat được đánh giá cao về cảm giác lái và độ chắc chắn của một mẫu xe Đức nhưng lại gặp khó bởi thiết kế trung tính và sự cạnh tranh từ các dòng xe sang như Mercedes-Benz C-Class khi có giá gần tiệm cận.

Volkswagen Việt Nam đã thực hiện chiến lược chuyển mình thành một thương hiệu chuyên về xe gầm cao, dẫn đến việc ngừng nhập khẩu Passat từ đầu năm 2022. Sau khi dọn kho những chiếc cuối cùng vào nửa cuối năm 2022, mẫu sedan này chính thức biến mất, đánh dấu việc phân khúc sedan cỡ D phổ thông tại Việt Nam sạch bóng các đại diện thực thụ từ châu Âu, nhường lại hoàn toàn sân chơi cho các hãng xe Nhật Bản.

Mazda6

Mazda6, mẫu xe từng giữ ngôi vương doanh số phân khúc vào một vài thời điểm hiếm hoi trong năm 2016, cũng chính thức dừng bán tại Việt Nam vào tháng 5/2025. Mặc dù sở hữu ưu thế lắp ráp trong nước, nhưng việc Mazda toàn cầu chậm cập nhật thế hệ mới khiến Mazda6 trở nên lỗi thời trước các đối thủ gầm cao cùng tầm giá như chính "người anh em" CX-5.

Doanh số mẫu xe này giảm sâu qua từng năm, dù nhà phân phối không ngừng áp dụng khuyến mãi, giảm giá sâu. Mức giá khởi điểm chỉ khoảng 800 triệu đồng của Mazda6 thậm chí thấp gần nhất phân khúc. Tới tháng 1/2026, cái tên Mazda6 chính thức không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng.

Honda Accord

Cái tên mới nhất khác xác nhận rút lui là Honda Accord vào đầu năm 2026. Mặc dù được đánh giá cao về cả trải nghiệm lái và không gian bên trong, Accord luôn chịu định vị giá cao (trên 1,3 tỷ đồng) kèm chính sách phân phối duy nhất một phiên bản kén khách. Thêm nữa, Civic thế hệ mới với kích thước được cải thiện đáng kể với mức giá thấp hơn nhiều trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn của hãng ở phân khúc dưới.

Với doanh số cộng dồn cả năm 2025 chỉ đạt 42 chiếc, Accord đã chính thức bị gỡ bỏ khỏi danh mục sản phẩm từ tháng 1/2026. Đây cũng chính là mẫu sedan cỡ D từ Nhật cuối cùng ngoài Camry bị khai tử tại Việt Nam.