Khả Ngân công khai rõ bụng bầu?

Khả Ngân lộ rõ dấu hiệu phụ nữ đang có tin vui trong clip mới nhất.

Thời gian gần đây, Khả Ngân liên tục lộ những thay đổi đáng chú ý về vóc dáng. Trong một số lần xuất hiện, Khả Ngân được nhận xét có phần tăng cân, vòng 2 cũng nhô lên qua một vài góc máy. Động thái này càng khiến netizen tò mò khi trước đó cô từng có màn úp mở về việc đón nhận một món quà đặc biệt, đi kèm biểu tượng em bé.

Mới đây, Khả Ngân tiếp tục đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc dạo phố. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo đời thường, vui vẻ chơi đùa cùng thú cưng. Tuy nhiên, một chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý là chiếc túi cỡ lớn được Khả Ngân sử dụng. Trong lúc di chuyển, cô thường cầm túi ở phía trước và vô tình che vòng 2. Dù vậy, ở một vài khoảnh khắc ngắn khi chiếc túi không hoàn toàn che khuất cơ thể, vòng 2 của Khả Ngân vẫn lộ dáng nhô lên. Hình ảnh này ngay lập tức khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Nhiều người cho rằng nếu đặt cạnh những thay đổi về vóc dáng trong thời gian gần đây cùng động thái úp mở trước đó, đây tiếp tục là một "hint" đáng chú ý. Không ít bình luận còn gửi lời chúc mừng đến Khả Ngân, cho rằng cô có thể đang đón nhận niềm vui mới sau màn cầu hôn ngọt ngào.

Clip: Hình ảnh mới nhất của Khả Ngân gây chú ý

Khả Ngân lộ rõ bụng lùm lùm trong clip mới nhất

Cô dùng túi che chắn vòng 2 nhưng vóc dáng đã có sự thay đổi so với trước

Trong loạt anh mới, Khả Ngân cũng lộ rõ sắc vóc tăng cân

Khả Ngân công khai hẹn hò Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục có những lần đồng hành khi cùng tham gia các buổi chạy bộ với nhóm bạn. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người khi ấy vẫn chỉ được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp. Đến ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng đoạn video tổng kết một năm và hài hước nhắc đến chuyện ăn nho đêm giao thừa để cầu tình duyên nhưng vẫn chưa có người yêu. Nữ diễn viên nói: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời". Nếu chia sẻ này phản ánh đúng tình trạng cá nhân, thì vào thời điểm cuối năm 2025, Khả Ngân vẫn được cho là độc thân.

Thế nhưng chỉ vài tháng sau, những dấu hiệu liên quan đến Nhan Phúc Vinh bắt đầu xuất hiện dày hơn. Từ đầu năm 2026, cả hai được phát hiện cùng có mặt tại một số sự kiện, thoải mái tương tác và chụp ảnh bên nhau. Đến khoảng tháng 3/2026, cư dân mạng tiếp tục “soi” ra những khoảnh khắc Khả Ngân check-in tại các không gian được cho là có nhiều điểm tương đồng với căn hộ của Nhan Phúc Vinh. Từ đây, nghi vấn cả hai âm thầm hẹn hò, thậm chí có thời gian sống chung, bắt đầu rộ lên.

Khả Ngân và Nhan Phúc có thời gian yêu kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ

Đến tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh xuất hiện trong buổi sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn thân của nữ diễn viên. Và chỉ một tháng sau, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ, khép lại quãng thời gian dài khiến dân tình liên tục “đoán già đoán non”. Từ một người vốn kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh giờ đây đã thoải mái hơn khi để công chúng biết Khả Ngân là người đặc biệt của mình. Những khoảnh khắc giản dị như cùng đi chơi, dự sinh nhật hay kiên nhẫn đứng sau máy ảnh cho bạn gái lại càng khiến chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm.

Khi ra mắt hội bạn, vòng 2 của Khả Ngân cũng đã nhô lên

Ảnh: FBNV