



Theo giới chức Đài Loan (Trung Quốc), nghi phạm gây ra vụ tấn công nghiêm trọng bằng lựu đạn khói và dao tại thủ đô Đài Bắc đã hành động một mình, không có đồng phạm. Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có chính nghi phạm, và 11 người bị thương, làm rúng động dư luận địa phương.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan Chang Jung-hsin cho biết, căn cứ các kết quả xác minh liên tục kể từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy nghi phạm có đồng bọn. Công tác điều tra động cơ gây án hiện vẫn đang được tiến hành.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Chang Wen, 27 tuổi, cư trú tại thành phố Đào Viên, miền Bắc Đài Loan (Trung Quốc). Tối 19/12, đối tượng đã kích hoạt bom khói tại ga tàu hỏa trung tâm Đài Bắc, sau đó di chuyển tới một trung tâm thương mại gần ga tàu điện ngầm và tấn công người dân cả bên trong khu mua sắm lẫn trên đường đi. Khi bị lực lượng cảnh sát truy đuổi, nghi phạm đã rơi từ một tòa nhà và tử vong sau đó tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên 4.

Bộ Y tế Đài Loan cho biết, trong số 11 nạn nhân bị thương, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực. Các nạn nhân còn lại đã được chăm sóc y tế và theo dõi sức khỏe.

Theo cảnh sát, nghi phạm đang bị truy nã vì nghi ngờ trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng chưa khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa yếu tố này và hành vi tấn công.

Bạo lực nghiêm trọng là hiện tượng hiếm gặp tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau vụ việc, chính quyền đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trên toàn đảo, đặc biệt tại các khu vực đông người ở Đài Bắc. Thị trưởng Đài Bắc Chiang Wan-an nhấn mạnh, thành phố đang nâng cấp các phương án an ninh tại các khu thương mại, không chỉ tăng cường lực lượng cảnh sát mà còn bảo đảm trang bị đầy đủ cho cán bộ làm nhiệm vụ.

Vụ tấn công đã làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các không gian công cộng, nhưng giới chức Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định sẽ nhanh chóng ổn định tình hình và duy trì trật tự xã hội.